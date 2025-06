Pokročilé funkce jen za předplatné? Samsung Health čeká velká proměna

Sledování zdraví skrze chytré hodinky od Samsungu možná nebude zdarma

Vysoce postavený manažer nastínil variantu zahrnující předplatné

Základní monitorování by nicméně stále mělo být bez dodatečných poplatků

Jihokorejský gigant Samsung oznámil začátkem tohoto týdne novou verzi systému pro své chytré hodinky One UI 8 Watch, které budou mít premiéru spolu s příští iterací hodinek Galaxy Watch, které by se veřejnosti měly ukázat už v červenci. Aktualizace One UI 8 Watch také přináší nové funkce pro Samsung Health, včetně novinek jako Bedtime Guidance, Vascular Load, Running Coach a Antioxidant Index. Společně s nimi ale společnost ze Soulu zvažuje také jednu novinku, která uživatelé potěší už o trochu méně.

Samsung Health možná dostane předplatné

Zatímco doposud bylo používání funkcí Samsung Health bezplatné, do budoucna by se situace mohla změnit. Samsung totiž údajně zvažuje zavedení předplatného. Alespoň tak se vyjádřil Dr. Hon Pak, viceprezident a vedoucí oddělení digitálního zdraví ve společnosti Samsung, v rozhovoru pro server CNET. V něm prozradil, že firma zkoumá model předplatného pro Samsung Health, jenž by se měl podobat modelům Garmin Connect Plus či Fitbit Premium. V rámci předplatného by Samsung Health od uživatelů vyžadoval měsíční předplatné výměnou za pokročilé funkce. Základní verze by i nadále zůstala zdarma.

Zajímavostí je, že nové funkce, které by mohly vyžadovat předplatné, by pravděpodobně byly součástí prémiových hodinek Galaxy Watch (a možná i chytrých prstenů) zcela zdarma, zatímco uživatelé starších modelů by za ně museli platit. Nové funkce jsou v současné chvíli k dispozici v rámci beta verze systému v USA a Jižní Koreji, přičemž i v rámci této omezené dostupnosti si nemohou všichni majitelé chytrých hodinek od Samsungu vyzkoušet všechny vychytávky.

Například funkce Vascular Load a Antioxidant Index jsou k dispozici pouze na zařízení Galaxy Watch Ultra, zatímco funkce Running Coach funguje na zařízení Galaxy Watch 7 nebo novějších. Za zmínku také stojí, že funkce Vascular Load a Antioxidant Index jsou k dispozici v rámci Labs, což znamená, že se jedná o experimentální funkce a na jejich plném zprovoznění Samsung teprve aktivně pracuje.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.