Sam Altman: tvůrce ChatGPT a šéf OpenAI nečekaně dostal padáka

Společnost OpenAI v letošním roce poměrně radikálně změnila náhled odborné i laické veřejnosti na téma umělá inteligence se svým ChatGPT a způsobila malou revoluci. Vyzkoušet si pokládat dotazy AI může nyní prakticky kdokoli a nyní se už jen čeká, jak technologičtí lídři tuto vymoženost využijí ve svůj prospěch. Jak to ale často bývá, revoluce požírá své vlastní děti a tato situace není výjimkou – OpenAI totiž ve svém prohlášení oznámila, že odvolala ředitele a jednoho z tvůrců umělé inteligence jak ji známe dnes, Sama Altmana.

„Odchod pana Altmana následuje po uvážlivém procesu přezkoumání ze strany představenstva, které dospělo k závěru, že nebyl ve své komunikaci s představenstvem důsledně upřímný, což mu bránilo ve výkonu jeho povinností,“ uvedla společnost na svém blogu. „Správní rada již nemá důvěru v jeho schopnost pokračovat ve vedení společnosti OpenAI.“ Ke konci ve vedení společnosti se vyjádřil také sám Altman na sociální síti X. „Své působení v OpenAI jsem miloval. Bylo to pro mě osobně a snad i trochu pro svět transformativní. Ze všeho nejvíc jsem si zamiloval práci s talentovanými lidmi. Na téma co bude dále se vyjádřím později,“ zmínil ve svém tweetu.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023