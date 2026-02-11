TOPlist

Rusko masivně cenzuruje Telegram. Pro jeho vojáky je to obrovská komplikace

11. 2.
Vojáci na frontě s aplikací Telegram
  • Ruský cenzor Roskomnadzor ještě víc utahuje šrouby ohledně sociálních sítí
  • Uživatelů se prakticky nemohou přihlásit k Telegramu
  • Problém je to i pro vojáky, ti totiž Telegram využívají pro komunikaci a sdílení informací mezi sebou

Původně ruská chatovací aplikace Telegram, kterou spustili v roce 2013 bratři Nikolaj a Pavel Durovovi,  je aktuálně v Ruské federaci v obří nelibosti tamních úřadu. Vrchní regulátor Roskomnadzor začal síť záměrně zpomalovat a omezovat občanům přístup. Důvod? Údajně nedostatečná ochrana uživatelů před podvodníky, čímž Telegram porušuje ruské zákony. Velkou radost z této cenzury ale nemají vojáci na frontové linii.

Telegram má v Rusku utrum

Ruský zpravodajský web RBC cituje vyjádření regulačního úřadu Roskomnadzor: „V této souvislosti bude Roskomnadzor na základě rozhodnutí oprávněných orgánů i nadále ukládat důsledná omezení s cílem zajistit provádění ruských právních předpisů na ochranu občanů. […] Tato pravidla jsou otevřená a pro všechny stejná: umístění serverů na území Ruska, zajištění ochrany osobních údajů, ochrana občanů před podvody, vytvoření podmínek pro potlačování extremismu a terorismu.”

Cenzorský úřad ale potvrdil, že je otevřen jednání. Aktuálně nicméně dochází k omezování přístupu uživatelů. Jak informuje agentura Reuters, ti se v mnoha případech nemohou do sítě přihlásit, odeslat zprávy nebo jakkoliv komunikovat. Video či audio hovory nefungují už od loňského léta, kdy je Roskomnadzor zablokoval v rámci celostátního intranetu nejen ne Telegramu, ale i na WhatsAppu, který je podle něj vlastněn „extremistickou organizací“ Meta.

Vojáci bez připojení

Je s podivem, že v říjnu loňského roku několik poslanců státní dumy, například předseda výboru pro informační politiku Sergej Bojarskij, informovalo o tom, že k zásadnímu omezení Telegramu nedojde, protože podle něj „jde nejen o chatovací aplikaci, ale též sociální síť“ a sám uvedl, že o „úplné blokaci Telegramu nechce vůbec slyšet“.



Létající průhledné logo aplikace Telegram



Velký obrat Telegramu. Vládám poskytne IP adresy i telefonní čísla

Nicméně současný stav, kdy je Telegram pro Rusy vlastně nepoužitelný, přidělává vrásky i vojákům, kteří jsou nasazeni v rámci agresivní invaze na Ukrajinu. Síť totiž používají pro klíčovou komunikaci jak sami vojáci, tak armádní bloggeři a novináři.

„Zpomalení Telegramu je obzvláště nepříjemné, protože se Telegram používá ke komunikaci na frontě. Sečteno a podtrženo: Starlink nefunguje a zpomalili Telegram. To vše už má velmi negativní dopad na vojenskou komunikaci,“ stojí na telegramovém kanálu Vault8.

2. zdroj Zdroj článku
Kapitoly článku