Rusko masivně cenzuruje Telegram. Pro jeho vojáky je to obrovská komplikace

- Ruský cenzor Roskomnadzor ještě víc utahuje šrouby ohledně sociálních sítí
- Uživatelů se prakticky nemohou přihlásit k Telegramu
- Problém je to i pro vojáky, ti totiž Telegram využívají pro komunikaci a sdílení informací mezi sebou
Původně ruská chatovací aplikace Telegram, kterou spustili v roce 2013 bratři Nikolaj a Pavel Durovovi, je aktuálně v Ruské federaci v obří nelibosti tamních úřadu. Vrchní regulátor Roskomnadzor začal síť záměrně zpomalovat a omezovat občanům přístup. Důvod? Údajně nedostatečná ochrana uživatelů před podvodníky, čímž Telegram porušuje ruské zákony. Velkou radost z této cenzury ale nemají vojáci na frontové linii.
Telegram má v Rusku utrum
Ruský zpravodajský web RBC cituje vyjádření regulačního úřadu Roskomnadzor: „V této souvislosti bude Roskomnadzor na základě rozhodnutí oprávněných orgánů i nadále ukládat důsledná omezení s cílem zajistit provádění ruských právních předpisů na ochranu občanů. […] Tato pravidla jsou otevřená a pro všechny stejná: umístění serverů na území Ruska, zajištění ochrany osobních údajů, ochrana občanů před podvody, vytvoření podmínek pro potlačování extremismu a terorismu.”
8 years ago, Iran tried the same strategy — and failed. It banned Telegram on made-up pretexts, trying to force people onto a state-run alternative. Despite the ban, most Iranians still use Telegram (bypassing censorship) and prefer it to surveilled apps. Freedom prevails.
— Pavel Durov (@durov) February 10, 2026
Cenzorský úřad ale potvrdil, že je otevřen jednání. Aktuálně nicméně dochází k omezování přístupu uživatelů. Jak informuje agentura Reuters, ti se v mnoha případech nemohou do sítě přihlásit, odeslat zprávy nebo jakkoliv komunikovat. Video či audio hovory nefungují už od loňského léta, kdy je Roskomnadzor zablokoval v rámci celostátního intranetu nejen ne Telegramu, ale i na WhatsAppu, který je podle něj vlastněn „extremistickou organizací“ Meta.
Vojáci bez připojení
Je s podivem, že v říjnu loňského roku několik poslanců státní dumy, například předseda výboru pro informační politiku Sergej Bojarskij, informovalo o tom, že k zásadnímu omezení Telegramu nedojde, protože podle něj „jde nejen o chatovací aplikaci, ale též sociální síť“ a sám uvedl, že o „úplné blokaci Telegramu nechce vůbec slyšet“.
Nicméně současný stav, kdy je Telegram pro Rusy vlastně nepoužitelný, přidělává vrásky i vojákům, kteří jsou nasazeni v rámci agresivní invaze na Ukrajinu. Síť totiž používají pro klíčovou komunikaci jak sami vojáci, tak armádní bloggeři a novináři.
„Zpomalení Telegramu je obzvláště nepříjemné, protože se Telegram používá ke komunikaci na frontě. Sečteno a podtrženo: Starlink nefunguje a zpomalili Telegram. To vše už má velmi negativní dopad na vojenskou komunikaci,“ stojí na telegramovém kanálu Vault8.