Kdo je Pavel Durov, šéf Telegramu zadržený ve Francii? Málo jí, hodně spí a daruje sperma

V neděli došlo nedaleko Paříže k zadržení 39letého Pavla Durova, původem ruského zakladatele sociální sítě Telegram či VKontakte. Orgány činné v trestním řízení zatím mlčí, nicméně nejčastěji se hovoří o tom, že Durov byl zadržen kvůli podezření z trestných činů odehrávajících se na platformě Telegram. Kdo ale vlastně je poslední dny tolik propíraný Pavel Durov?

Francouzské autority i policie zatím ohledně zadržení Durova mlčí. Reuters s odkazem na anonymní zdroje informovalo o tom, že technologický vizionář byl zadržen krátce po svém přistání na letiště Le Bourget z Ázerbájdžánu. Sluší se uvést, že Durov má občanství Francie a Spojených arabských emirátů, po Evropě údajně cestuje velmi často.

Podle informací agentury Reuters byl Pavel Durov zatčen v rámci předběžného policejního vyšetřování kvůli údajnému umožnění široké škály trestných činů kvůli nedostatku moderátorů na síti Telegram a nedostatečné spolupráci s policií v tomto případu.

Ačkoli aplikace Telegram není ve výchozím nastavení šifrovaná, díky svému převážně volnému přístupu k moderování ji mnozí považují za otevřenou alternativu k ostatním sociálním sítím bez cenzury. I proto má po celém světě víc jak 950 milionů aktivních uživatelů každý měsíc.

„Telegram dodržuje zákony EU, včetně zákona o digitálních službách (DSA), a jeho moderování je v rámci průmyslových standardů a neustále se zlepšuje. […] Generální ředitel společnosti Telegram Pavel Durov nemá co skrývat a často cestuje po Evropě. Je absurdní tvrdit, že platforma nebo její majitel jsou zodpovědní za její zneužívání,“ uvedl Telegram v oficiálním prohlášení. Francouzské ministerstvo vnitra, policie a pařížská prokuratura se k tomu nevyjádřily.

Pavel Durov se narodil a vystudoval v ruském Petrohradu, část studia strávil v italském Turíně, v roce 2006 založil sociální síť VKontaktě, která de facto kopírovala trend Zuckerbergova Facebooku. O sedm let později spustil chatovací aplikaci Telegram. Z Ruska odešel a je velkým odpůrcem putinovského režimu.

Několikrát odmítl spolupracovat s ruskou tajnou službou FSB na odstranění některých informací či profilů představitelů ruských státních orgánů. Do roku 2013 držel posledních 12 % svého vlastnictví služby VKontakte, i ty byl ale údajně nucen prodat pod hrozbou persekuce stran FSB.

Rusko opustil v roce 2014 a na karibském ostrově Svatý Kryštof a Nevis dál pracoval na vývoji aplikace Telegram. Ta byla v roce 2020 v Rusku zakázána, protože Durov se odmítl v zemi registrovat a poskytnout místním tajným službám šifrovací klíč k přístupu na platformu.

V současnosti má Durov francouzské občanství a občanství Spojených arabských emirátů, kde je také Telegram registrovaný má tam své sídlo. Letos v srpnu se Durov vydal do Ázerbájdžánu, kde se měl setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ke schůzce však nedošlo a při návratu do Francie byl Durov zatčen na území Francie.

Durov letos v říjnu oslaví 40. narozeniny, jeho jmění činí zhruba 15,5 miliardy dolarů (347 miliard korun). Dle svých slov financuje vývoj Telegramu sám a neplánuje jej nikdy prodat. Na první pohled jde o usměvavého, leč plachého introverta. Jaký je ale Pavel Durov ve skutečnosti? Jednou větou: neobyčejně zajímavá bytost.

Pavel Durov, Telegram’s billionaire CEO is cut from a different cloth.

From fighting for our freedom to biohacking…

He isn't an ordinary tech titan.

Last night, I found his Telegram post from 2020 where he explains his approach to elite health: 🧵 pic.twitter.com/GgWCTv96Xg

— Ben Smith (@bensmithlive) August 25, 2024