Rozšíření pro Hogwarts Legacy zrušeno! Tvůrci se báli, že nabídne málo novinek

Společnost Warner Bros. podle novináře Jasona Schreiera zrušila chystané rozšíření pro Hogwarts Legacy

Jedním z důvodů měl být i nedostatek nového obsahu, který se neshodoval s předpokládanou cenou

Ve studiu Avalanche Software se nadále pracuje na Hogwarts Legacy 2

Společnost Warner Bros. se rozhodla zrušit chystané příběhové rozšíření populárního kouzelnického RPG Hogwarts Legacy. Nečekané rozhodnutí má souviset s probíhající restrukturalizací videoherní divize WB Games. Jako první informaci zveřejnila zpravodajská agentura Bloomberg, konkrétně známý novinář a spisovatel Jason Schreier, a to s odvoláním na nejmenované zdroje uvnitř zábavní společnosti. Právě Schreier přitom loni v červnu prozradil existenci tzv. režisérské verze hry, která měla kromě jiného rozšířit příběh původní hry. Na oficiální oznámení tedy nikdy nedošlo a nyní se zdá, že patrně ani nikdy nedojde.

DLC pro Hogwarts Legacy zrušeno

Rozšíření mělo podle interních plánů vyjít v průběhu letošního roku. Souběžně s ním měla dorazit na trh i „Definitivní edice“, která by kromě základní hry obsahovala i všechen dodatečný obsah. Kompletní edice by tak cílila především na nové hráče, zatímco majitelům původní hry by stačilo zakoupit samostatné rozšíření. Warneři ale nakonec projekt v minulém týdnu zařízli mimo jiné z obavy, že množství nového obsahu neodpovídá zvažované ceně.

Krušné časy u Warnerů

Jedná se o zatím poslední z řady velkých kroků uvnitř videoherní divize Warner Bros., která se snaží vrátit k ziskovosti po hubených letech, během nichž vydala hned několik prodejních propadáků včetně nepovedených Gotham Knights či Suicide Squad. Na začátku letošního roku tak divizi musel opustit ředitel David Haddad, došlo k uzavření tří studií a zrušení AAA hry na motivy Wonder Woman. Společnost následně uvedla, že chce více sázet na osvědčené značky, včetně Harryho Pottera.

Z Hogwarts Legacy se – ve srovnání s řadou jiných her od WB Games – vyklubal komerční hit. S více než 34 miliony prodaných kopií se stala jednou z nejprodávanějších her všech dob. Však už taky její autoři ze studia Avalanche Software usilovně pracují na pokračování. Studio z Utahu na rozšíření první hry pracovalo společně s londýnským týmem Rocksteady, autory nepovedené týmovky Suicide Squad. Podle Schreiera chtěli autoři mimo jiné obnovit příběhovou linii jednoho ze společníků z původní hry, která byla během vývoje vyškrtnuta.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.