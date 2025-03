Nintendo spouští vlastní zpravodajskou aplikaci Nintendo Today. Co fanouškům nabídne?

Nintendo představilo novou mobilní aplikaci Nintendo Today pro iOS a Android

Aplikace nabídne denní přehled novinek, videí i komiksů z herních světů Nintenda

Jejím cílem je doplnit populární livestreamy a informovat o nadcházející konzoli Switch 2

Nintendo uvedlo na závěr svého posledního Directu nečekané překvapení: novou mobilní aplikaci Nintendo Today, která má sloužit jako centrální zdroj informací pro fanoušky. Aplikace je od dnešního dne dostupná ke stažení v App Store i Google Play.

Pravidelné Nintendo

Podle legendárního herního designéra Šigerua Mijamota je cílem aplikace doplnit eventové přenosy, které si v éře Switche získaly obrovskou popularitu. Nintendo Today nabídne pravidelné aktualizace o všech aktivitách společnosti – včetně nadcházejícího Switch 2, o kterém se více dozvíme už příští týden, konkrétně 2. dubna.

Nintendo popisuje aplikaci jako „chytrý denní kalendář“, který přináší „různorodý obsah včetně novinek, videí a komiksů s oblíbenými postavami a hrami z vybraných sérií Nintenda.“

Jakkoliv může aplikace působit podivně, nakonec to vlastně docela zapadá do širší strategie Nintenda rozšiřovat svou přítomnost mimo klasické herní platformy. V posledních měsících Nintendo uvedlo budík Alarmo, hudební streamovací aplikaci Nintendo Music a pokračuje v expanzi do zábavních parků, filmu (další Mario film dorazí příští rok) i nově otevřeného muzea.

Mobilní hry? Ne, raději aplikace

Zpravodajská aplikace Nintendo Today vznikla ve spolupráci s mobilním partnerem DeNA (měli prsty v Mario Kart Tour, Super Mario Run, Animal Crossing Pocket Camp a dokonce pomáhali Nianticu s Pokémon GO) a reflektuje současný trend firmy zaměřovat se v mobilním prostoru spíše na doplňkové služby než na samotné hry.

Nintendo to s mobilními hrami zkoušelo několikrát, žádná sláva to nakonec nebyla. Mobilní Super Mario i mobilní Mario Kart nebyly vůbec špatní, ale že by z toho bylo něco většího a významnějšího, nebo úžasného se taky říct nedá. Nintendo tak se svými mobilními pokusy už nejspíš definitivně přestalo a bude se zaměřovat na to co mu jde nejlíp – konzolové hry pro velký a přesto pořád mobilní Switch 2, o kterém se dozvíme první pořádné informace příští týden.

Namísto mobilních her se Nintendu očividně zamlouvá raději experimentovat s hudebními aplikacemi, aplikacemi pro novinky a nakonec vlastně i s budíky, filmy a zábavními parky. Holt, rozšiřovat portfolio musí každý velký výrobce herního hardwaru.

Pokračování trendu

Jakkoliv může nová mobilní aplikace Nintenda působit poněkud zvláštně, jde ve skutečnosti jen a pouze o pokračování trendu. Už dávno neplatí, že by se velcí herní vydavatelé mohli přetrhnout v tom, kdo dá kolik exkluzivních materiálů tradičním médiím. Prakticky všichni si udělali své vlastní blogy, podcasty, kanály na YouTube a zpravodajské weby.

Vlastní aplikace s primárním zaměřením na novinky je tak jen další fází dlouhotrvajícího přístupu, kdy velcí herní vydavatelé upřednostňují, zcela logicky, přímý vztah se zákazníky. Klasická média tak hrají druhé housle a musí se poprat s faktem, že jsou mezi vydavatelem a jeho potenciálním zákazníkem, pouze jakýmsi prostředníkem.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.