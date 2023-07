Rozlučka po 10 letech. Google ukončuje podporu Androidu 4.4 KitKat

Google ukončuje podporu pro Android 4.4 KitKat

Podíl kdysi populárního systému spadl pod 1 procento

Na telefonech s tímto systémem přestanou fungovat některé služby a aplikace

V září to bude 10 let od chvíle, kdy Google vypustil do světa Android 4.4 KitKat, o rok později již tento systém poháněl desítky milionů zařízení – v koláči verzí jednotlivých verzí Androidu mu patřilo druhé místo s podílem převyšujícím 30 procent. Nejpoužívanějším Androidem se KitKat stal v roce 2015, poté však začal jeho podíl klesat. Nyní už je jeho zastoupení natolik nicotné, že se Google rozhodl jej dále neudržovat při životě.

Podpora pro KitKat končí

Google na svém blogu pro vývojáře oznámil, že od srpna letošního roku přestane vydávat aktualizace služeb Google Play navázané na API úrovně 19 a 20. To znamená, že Android 4.4 KitKat již neobdrží připravovanou verzi 23.30.99 a žádnou další. Služby Google Play jsou esenciální součástí Androidu, bez jejich podpory nemusejí na zařízení korektně fungovat nové verze aplikací, omezená může být i funkčnost některých součástí systému – aktualizace aplikací, polohové služby apod.

Android 4.4 KitKat byl představen v roce 2013, mezi jeho hlavní novinky patřilo upravené uživatelské rozhraní s průsvitným navigačním panelem a horní lištou, byla přidána možnost vybrat si libovolný výchozí launcher, nová byla i aplikace Hangouts s integrovanou podporou SMS. Google také s KitKatem „zařízl“ podporu aplikace Galerie, kterou nahradily populární Google Fotky. Na pozadí pak proběhla výměna běhového prostředí Dalvik za modernější ART (Android Runtime).

Google k ukončení podpory Androidu 4.4 přistoupil z prostého důvodu – jeho podíl mezi ostatními verzemi spadl pod 1 procento. Stejný milník Google využil v červenci roku 2021, kdy od podpory odřízl hned tři verze Androidu najednou, jednalo se o Jelly Bean 4.1, 4.2 a 4.3. Dalším „pánem na holení“ se stane Android 5 Lolipop z roku 2014 – ten má podle letošních dubnových dat zastoupení 1,9 procenta.

Aktuálním Androidem je verze 13 ze srpna loňského roku, už brzy jej ale vystřídá Android 14 – Google v současné době ladí poslední drobnosti před vydáním ostré verze, které se patrně dočkáme už příští měsíc.