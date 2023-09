Rozbitá záda u iPhonu 15 Pro vás nezruinují. Oprava vyjde o 10 tisíc levněji

Apple změnil konstrukci letošních iPhonů Pro

Díky tomu je výměna zad výrazně levnější

Oproti minulé generaci stojí o 10 tisíc korun méně

V posledních letech se stalo pravidlem, že Apple na konci léta vydává čtyři nové iPhony – dva základní a dva „Pro“ modely. Do dražší dvojice firma z Cupertina nasazuje nejnovější technologie, které se do základních modelů dostávají až v pozdějších generacích. Loni si však Apple vyzkoušel jednu novinku nejprve na iPhonech 14 a 14 Plus a do „proček“ ji nasadil teprve letos.

Opravitelnější konstrukce

Loňské základní iPhony dostaly opravitelnější konstrukci s odnímatelnými skleněnými zády, díky čemuž od redakce serveru iFixit obdržely nečekaně vysoké skóre rozebíratelnosti 7 z 10. Stejnou konstrukci letos Apple použil i u vrcholných iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max, tudíž i v jejich případě lze počítat s výrazně jednodušším rozebíráním. Apple se při odhalení letošních iPhonů hodně věnoval tématu uhlíkové neutrality a udržitelnosti a snadná opravitelnost je jedním z pilířů této iniciativy.

Díky konstrukční změně jsou opravy nových iPhonů nejen snadnější, ale také výrazně levnější – výměna zad nejdražších modelů může být o více než 10 tisíc korun levnější než v případě loňské generace.

základní Plus Pro Pro Max iPhone 13 9 790 korun – 12 490 korun 13 990 korun iPhone 14 4 590 korun 5 190 korun 13 990 korun 15 590 korun iPhone 15 4 590 korun 5 190 korun 4 590 korun 5 190 korun

Z oficiální tabulky cen je patrné, že výměna zad „pročkových“ iPhonů stojí navlas stejně jako u základních modelů, oproti loňské generaci je cena třetinová. Výměna baterie stojí u všech letošních iPhonů stejně jako loni – za tento zákrok si Apple nadále účtuje 2 690 korun.

Výměna baterie paradoxně podražila u nových hodinek Apple Watch Series 9 a Ultra 2, Apple si za ni řekne o 100 dolarů (asi 2 800 korun), což je o 20 dolarů více než u předchozích generací.

S rozebíratelnější konstrukcí nových zařízení se budeme setkávat čím dál častěji, neboť si ji do své legislativy vkládá čím dál více států. V Kalifornii existuje Zákon o právu na opravu, podobné nařízení navrhla i Evropská komise, přičemž se aktuálně čeká na jeho schválení Evropským parlamentem a Radou EU.