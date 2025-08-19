Rodiče, pozor! Roblox je rájem sexuálních predátorů. V USA na vývojáře podali žalobu

- Oblíbená hra Roblox se potýká s kritikou související s aktivitou sexuálních predátorů
- Americký stát Louisiana dokonce na vývojáře podal žalobu
- Roblox dlouho neotálel a představil řadu změn, které mají za úkol děti ochránit
Roblox je oblíbený herní titul, zejména u mladších ročníků. Platforma podobná Minecraftu, v rámci které si uživatelé tvoří vlastní světy a v některých případech i vlastní hry, je útočištěm pro všechny kreativní hráče, kde se mohou do značné míry realizovat. Problémem ovšem je, že vysoká koncentrace nezletilých hráčů přitahuje také sexuální predátory, kteří v tomto nevinném prostředí rádi lákají své budoucí oběti. Americký stát Louisiana proto podal na tvůrce Robloxu žalobu, ve které tvrdí, že firma „spravuje online prostředí, v němž se daří sexuálním predátorům, a přímo tak přispěla k rozsáhlé viktimizaci nezletilých dětí v Louisianě.“
Roblox přijímá opatření na ochranu dětí před sexuálními predátory
Roblox denně využívá více než 111 milionů aktivních uživatelů a je velmi populární mezi dětmi – v posledním čtvrtletí tvořili uživatelé mladší 13 let téměř 40 % hráčů. Platforma se však dostala pod značnou kontrolu kvůli údajným nedostatkům v ochraně dětí před možným nebezpečím. Agentura Bloomberg loni zveřejnila rozsáhlou zprávu o predátorech na Robloxu a investiční společnost Hindenburg Research tvrdila, že její výzkum odhalil platformu jako ráj pro sexuální predátory.
„Roblox je zahlcen škodlivým obsahem a sexuálními predátory, protože upřednostňuje růst počtu uživatelů, příjmy a zisky před bezpečností dětí,“ říká generální prokurátorka Liz Murrillová. „Každý rodič by si měl být vědom jasného a aktuálního nebezpečí, které Roblox představuje pro jeho děti, aby mohl zabránit tomu, že se něco takového stane i u něj doma.“ Žaloba má překvapivě rychlý reálný dopad – Roblox aktualizuje své zásady zakazující romantický nebo sexuální obsah a zakazuje také „obsah, nastavení nebo chování, které naznačuje sexuální aktivitu“, jak minulý týden uvedl šéf bezpečnosti Matt Kaufman.
Podle Kaufmanova příspěvku bude Roblox v nadcházejících měsících omezovat všechny nehodnocené aktivity, které byly dříve vyhrazeny pouze pro hráče starší 13 let či pouze na vývojáře. Pokud bude chtít vývojář tyto aktivity v Robloxu zveřejnit, bude muset vyplnit dotazník, aby získal označení o vhodnosti obsahu pro danou věkovou skupinu.
Roblox také zavádí novou technologii pro detekci násilných scén, která má odhalit chování uživatelů porušující pravidla Robloxu, například nevhodné kresby v aktivitách zahrnující funkci kreslení.
„Pokud tato funkce zjistí, že se na serveru vyskytuje velké množství porušování pravidel ze strany uživatelů, systém tento server automaticky odstaví,“ říká Kaufman. Sociální prostory zobrazující soukromá místa, jako jsou ložnice a koupelny, stejně jako aktivity odehrávající se primárně v privátních prostorách a na místech, jako jsou virtuální bary a kluby, budou nyní dostupné pouze uživatelům starším 17 let, kteří věk ověřili skrze průkaz totožnosti.
Pokud budou chtít vývojáři vytvořit aktivitu pro uživatele stejné věkové skupiny, budou taktéž muset nechat ověřit svůj věk. Jestli nová pravidla zabrání či alespoň minimalizuje potenciál pro zneužívání dětí v rámci Robloxu je ovšem otázkou.