Roblox už nebude jen dětskou hrou, platforma povolí obsah pro dospělé

Platforma pro děti Roblox uvolňuje svá striktní pravidla

Po ověření řidičského průkazu umožní vytvářet obsah pro osoby nad 17 let

Nahotu a sex ale stále na Robloxu neuvidíte

Název hry Roblox nám starším patrně nic moc neřekne, avšak mezi mladšími ročníky se jedná o podobný hit, jako byl svého času Minecraft. Možnost vytvářet roztodivné světy, případně se procházet a užívat si výtvorů jiných lidí v rámci velmi kreativní komunity se stalo oblíbenou kratochvílí nejednoho dítěte po celém světě. Až doposud přitom platilo, že se jedná o víceméně bezpečné prostředí, ve kterém naše ratolesti nenarazí na nic potenciálně nevhodného.

Násilí a konzumace alkoholu Robloxu nevadí

To chce ale nyní Roblox změnit. Platforma si dala za cíl více se otevřít starším hráčům, a proto povolí vytváření obsahu pro dospělé, což zahrnuje například naturalistické zobrazení krvavých scén či užívání alkoholu a jiných legálních návykových látek. Samozřejmě tento obsah nebude standardně přístupný – pro vytváření a přistupování k obsahu pro dospělé bude platforma vyžadovat minimální věk 17 let, který hodlá ověřovat skrze fotografie řidičského průkazu.

„Pro komunitu vývojářů je to skvělá příležitost, jak tuto demografickou skupinu využít,“ říká produktový ředitel Robloxu Manuel Bronstein. „Vytváří to příležitost pro publikum a také to otevírá velkou příležitost pro monetizaci ze strany tvůrců vzhledem k tomu, že lidé starší 17 let mohou mít větší kontrolu nad svými disponibilními příjmy,“ dodává. Třicet osm procent denních uživatelů Robloxu bylo loni starších 17 let a nejrychleji rostoucí věková skupina uživatelů je v rozpětí mezi 17 a 24 lety. Většina tvůrců Robloxu je nyní starší 18 let a společnost se domnívá, že jsou připraveni vytvářet na platformě dospělejší světy.

Ačkoli se může zdát, že platforma se plně otevírá dospělému publiku, omezení padají jen v případě témat, která americká společnost nepovažuje za kontroverzní. I když lehká romantika je v rámci Robloxu povolena, nahota a sexuální aktivity jsou pochopitelně stále zakázané. Také aktuální uvolnění pravidel ohledně násilí nepřipouší „extrémní násilí nebo vážné fyzické či psychické týrání“, na druhou stranu ale na tuto oblast máme v rámci Evropy přeci jen trochu jiný pohled než za velkou louží.