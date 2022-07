Playboy chystá vlastní metaverse. Vypadá jako Minecraft pro dospělé

Metaverse se v poslední době skloňuje možná až příliš často na to, že většina z těch, kteří jej vyslovují, nemají příliš potuchy o tom, co to vlastně je a jak jej vytvořit. Firmy nicméně cítí v této oblasti nejen velký potenciál do budoucna, ale především velký balík peněz, který se v něm možná ukrývá. Tuto příležitost si nemohl nechat ujít ani ikonický pánský magazín Playboy, který se pochlubil prvními snímky z vlastní vize metaverse.

Virtuální vesmír nese název MetaMansion, jenž odkazuje na ikonickou rezidenci Playboye, kde žil jeho zakladatel Hugh Hefner. Magazín není na tvorbu vlastního metaverse sám, ale pomáhá mu firma The Sandbox. Pokud jde o originalitu, tou MetaMansion zrovna dvakrát neoplývá – s trochou nadsázky lze říci, že se jedná o Minecraft pro dospělé.

‘MetaMansion’ by The Sandbox x Playboy

Metaverse Playboye by měl obsahovat jednoduché hry a umožňovat virtuální sociální setkání. Ke slovu časem přijdou také nákupy skrze kryptoměny. O úspěchu MetaMansion šéfstratég značky Rachel Webber rozhodně nepochybuje. „Svět a životní styl Playboy Mansion je něco, co bylo snem každého. Příležitost vytvořit virtuální prostředí, do kterého může vstoupit celá řada lidí, si nemůžeme nechat ujít a velmi se těšíme, až jí proměníme ve skutečnost,“ pronesla. Playboy se rozhodně nových technologií nebojí – v loňském roce magazín vydal 12 tisíc NFT s názvem Rabbitars.

Virtuální svět v podání Playboye ovšem vzbuzuje také jistou kontroverzi. Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu deepfake pornografie a šíření nekonsensuálního porna a prostituce mají někteří obavy, že Playboy příliš nepřispěje k eliminaci či alespoň omezení těchto nekalých jevů.