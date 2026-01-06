Robot, který uklidí bazén a přinese drink. Mova Rover Master ví, jak zaujmout

- Mova na veletrh CES do Las Vegas přivezla netradiční čistič bazénů Rover Master
- Ten disponuje také robotickým ramenem či možností spustit světelnou show
- Čistič by se mohl objevit i na českém trhu, cenu prozatím neznáme
O společnosti Mova patrně řada z vás nikdy neslyšela, přesto je na českém trhu poměrně aktivní a to hlavně v oblasti robotických vysavačů a pomocníků do domácnosti. Nejen robotické vysavače ale má Mova ve svém portfoliu – to se nyní na veletrhu CES v Las Vegas rozrostlo o robotické čističe bazénů a nutno podotknout, že ne jen tak ledajaké.
Vyčistí bazén a podá chlazené nápoje
Bionický robotický čistič bazénů Mova Rover Master nabízí jak vylepšený čisticí výkon, tak širší možnosti použití. Jeho nejzajímavější částí je ale bezesporu robotické rameno, které se zvládne pohybovat až v šesti směrech. To automaticky sbírá velké a objemné nečistoty, jako je listí či hračky, ale také funguje i jako mobilní bar, který se pohybuje po bazénu a servíruje nápoje. Zábavu dokáže oživit ale i jinými způsoby, například projekční světelnou show, kterou každé návštěvě vytře zrak.
Mova Rover Master staví na klíčových technologických přednostech modelu Rover X10 – díky vylepšenému vertikálnímu pohonnému systému se autonomně pohybuje pod vodou, včetně výstupu, klesání, vznášení a bočního pohybu, a to s přesnou orientací a ovládáním. Samozřejmostí jsou i vyměnitelné kartáčové hlavice, se kterými se flexibilně a snadno pohybuje v úzkých rozích bazénu a slibuje cílené a přesné čištění. Čisticí systém OMNI 7 v 1 je příslibem komplexního pokrytí sedmi klíčových oblastí úklidu: vodní hladiny, dna bazénu, stěn bazénu, rohů, trysek, schodů a mělkých zón. Tím by měl robotický čistič pokrýt celý prostor a minimalizovat slepá místa.
Orientaci pod vodou pomáhá také systém LiDAR rozpoznává prostředí a má přesnou navigaci i v zákoutích bazénů s nepravidelnými tvary, proměnlivou hloubkou a četnými rohy. Co se týče ceny a dostupnosti, tu si Mova prozatím nechává pro sebe, nicméně je poměrně pravděpodobné, že se robotický čistič bazénů Mova Rover Master objeví také na našem trhu.