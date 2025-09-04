Roborock vstupuje na trh robotických sekaček! Tyto modely koupíte i v Česku

Marek Bartík
Marek Bartík 4. 9. 12:00
Roborock Rockmow Z1 1
  • Společnost Roborock oznámila na veletrhu IFA 2025 rozšíření svého produktového portfolia
  • Novinkou jsou hned tři modely prémiových robotických sekaček – RockMow Z1, S1 a RockNeo Q1
  • Všechny tři nové robotické zahradní sekačky budou dostupné i v Česku, ceny ale zatím výrobce tají

Hned trojici nových robotických sekaček představila na veletrhu IFA 2025 společnost Roborock, která se specializuje na chytré pomocníky do domácnosti. Na evropský trh, tedy i do Česka, míří modely RockMow Z1, RockMow S1 a RockNeo Q1, kterými chce výrobce zasáhnout kategorii prémiové zahradní techniky. Načasování představení sekaček na konec léta není úplně šťastné a spíše bychom premiéru tohoto typu zařízení čekali před začátkem sekací sezóny.

Představením modelových řad RockMow a RockNeo se společnost Roborock rozhodla vůbec poprvé vstoupit do segmentu robotických sekaček na trávu. „Tyto modelové řady jsme navrhovali tak, aby kompletně změnily způsob péče o váš trávník,“ stojí v tiskové zprávě výrobce. Roborock při vývoji chytrých sekaček vycházel z dlouholetých zkušeností v oblasti robotických vysavačů s umělou inteligencí, precizním ovládáním a praktickou automatizací. To se nyní firma pokusí promítnout i do nových zahradních pomocníků, kteří by si měli poradit s kdejakou terénní nerovností i trávníky všech velikostí.



Nový segment zahrnuje rovnou tři modely – RockMow Z1, RockMow S1 a RockNeo Q1. Pochlubit se mohou například pohonem všech kol – sekačky jsou osazeny čtyřmi na sobě nezávislými motory, kdy v každém kole se nachází jeden, které zajišťují výkonné jízdní vlastnosti. Samozřejmostí je schopnost vyhýbat se všemožným překážkám, které se robotickým sekačkám postaví do cestry, o což se stará umělá inteligence.

RockMow Z1

Při srovnání všech tří představených robotických sekaček bychom mohli model RockMow Z1 označit za pomyslnou vlajkovou loď. Nabízí totiž nejvyšší výkon bez kompromisů. Díky pohonu všech čtyř kol (AWD – All-Wheel Drive) se nezalekne ani těch nejprudších svahů – zvládne stoupání až o úctyhodných 80 %, tedy téměř 39 stupňů. Nadstandardní orientaci v terénu podtrhuje schopnost překonávat překážky až do výšky 6 cm. Díky tomu si tato „off-road“ robotická sekačka poradí i s různými terénními nerovnostmi či nižšími schody.

Potěší i širší záběr díky 24cm žacímu systému a elektricky nastavitelná výška sečení v rozmezí 20–70 mm, díky čemuž zahradu „přistřihnete“ jedním stiskem tlačítka. Nechybí inteligentní navigace Sentisphere, dvě RGB kamery pro vyhýbání se překážkám a volitelný systém PreciEdge Blade.

RockMow S1

Model RockMow S1 si na rozdíl od robustnější „zet jedničky“ vystačí s pohonem dvou kol (2WD – Two-Wheel Drive), přesto si však troufne na svahy až do převýšení 45 % (24°). Tato robotická sekačka si podle zveřejněných specifikací poradí s překážkami do výšky až 4 cm, což by mělo bez problému stačit na posekání běžné zahrady. Se šířkou sečení 22 cm a elektricky nastavitelnou výškou v rozmezí 20–60 mm jde o jakousi zlatou střední cestu. S1 v základu nabízí funkci přesného sekání PreciEdge Blade, která je v případě Z1 a RockNeo Q1 volitelná.

O orientaci v prostoru se opět stará pokročilý navigační systém Sentisphere a dvě RGB kamery pro vyhýbání se překážkám. Také zde se majitelé mohou těšit na AI mapování zahrady.

RockNeo Q1

Model RockNeo Q1 se pak nabízí jako logická volba pro majitele malých a středních zahrad. Základ tvoří dvoukolový pohon s možností stoupání do 45 % (24°), sekačka zvládne překonat překážky vysoké až 4 cm a se 22cm záběrem je efektivní i při údržbě složitějších ploch. Výšku sečení je třeba upravovat manuálně (v rozpětí 20–60 mm), zatímco u výše zmíněných modelů se výška nastavuje elektricky.

Systém PreciEdge Blade je volitelný, v základu nicméně nechybí navigační systém Sentisphere, duální RGB kamerky ani chytré mapování pomocí umělé inteligence. Model Q1 se jeví jako praktická vstupenka do světa automatizace a ideální kompromis pro zahrádkáře, kteří chtějí jednoduššího pomocníka bez elektrických vymožeností.

České ceny zatím neznáme, do článku je doplníme později.

Zdroj: tisková zpráva
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

