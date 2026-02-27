Roborock Qrevo Edge 2 Pro už koupíte v Česku: poradíme, jak ušetřit tisíce

- Roborock uvádí na český trh robotický vysavač Qrevo Edge 2 Pro
- Ten se pyšní řadou pokročilých technologií usnadňujících úklid
- Až do 12. března ho pořídíte o několik tisíc levněji
Roborock je nejen etablovaným výrobcem robotických (a jiných) vysavačů, ale také zdatným inovátorem v této oblasti. Nyní Roborock uvádí na český trh novinku v podobě vysavače Qrevo Edge 2 Pro, který výrobce navrhnul především pro domácnosti, kde se vyskytují koberce, různé podlahové krytiny a časté přechodové prahy. Novinka kombinuje vysoký sací výkon, efektivní mopování a plně automatizovaný provoz, aby uživatelům ušetřila práci. Co dalšího může nabídnout?
Špičkový vysavač od Roborocku
Qrevo Edge 2 Pro zaujme především sacím výkonem až 25 000 Pa a adaptivním podvozkem AdaptiLift, který automaticky upravuje polohu robota podle typu povrchu. Díky této technologii udržuje optimální kontakt s kobercem a odstraňuje prach i nečistoty, a to i z hustých a vysokých koberců s vlákny dlouhými až 3 cm. Při úklidu koberců navíc robot automaticky ponechá mopy v dokovací stanici, aby nedocházelo k jejich navlhčení. Tato funkce funguje jak v režimu samotného vysávání, tak při úklidových scénářích, které začínají na kobercích.
O pohyb po domácnosti se stará adaptivní podvozek AdaptiLift, který umožňuje nezávislé ovládání jednotlivých kol. Robot tak dokáže podle potřeby zvednout celý podvozek nebo jen jeho část. Problém by neměl mít ani s překonáním dvojitých prahů o celkové výšce až 4 cm a překážkou by neměly být ani netypické scénáře. Hlavní kartáč DuoDivide a boční obloukové rameno FlexiArm Arc mají naproti tomu za úkol zachytávání vlasů o délce až 40 cm. Dvojice rotačních mopů se při vytírání otáčí rychlostí až 200 otáček za minutu a tlačí na podlahu silou 12 N.
S výškou 7,98 cm se Qrevo Edge 2 Pro dostane i pod nízký nábytek. Výsuvný LDS senzor s technologií RetractSense automaticky reaguje na okolní podmínky: ve volném prostoru zůstává vysunutý a pod nábytkem se zasune. Systém Reactive AI kombinuje RGB kameru a strukturované světlo pro pohyb v domácnosti, přičemž robot rozpozná více než 200 běžných předmětů, včetně kabelů a hraček, a problém mu nedělají ani horší světelné podmínky. Boční senzory VertiBeam analyzují prostor podél stěn a nábytku.
Součástí balení je dokovací stanice Hygiene+ 3.0, která se stará o údržbu zařízení. Stanice pere mopy horkou vodou o teplotě až 100 °C, čímž odstraňuje nečistoty i bakterie, a následně je suší teplým vzduchem o teplotě 55 °C, aby zabránila vzniku zápachu.
Samozřejmostí je také automatické dávkování čisticího prostředku, samočištění základny horkou vodou a vysoušení prachového sáčku proudem vzduchu. Roborock Qrevo Edge 2 Pro je v prodeji například na oficiálních stránkách za cenu 30 499 korun. V rámci zaváděcí akce je však model od 26. února do 12. března dostupný za zvýhodněnou cenu 27 499 Kč.