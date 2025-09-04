Roborock Curv 2 Pro: elitní vysavač s pořádným výkonem a pokročilou orientací v prostoru

- Společnost Roborock představila nový prémiový robotický vysavač s názvem Qrevo Curv 2 Pro
- Novinka láká na extrémní sací výkon, elegantní štíhlý design i pokročilou navigaci v prostoru
- Prémiovým funkcím odpovídá i cena, která se blíží 32 tisícům korun
Společnost Roborock, známý výrobce všemožných robotických pomocníků do domácnosti, představil na letošním ročníku veletrhu IFA nový vlajkový vysavač s názvem Qrevo Curv 2 Pro, který láká především na vysoký sací výkon, elegantní design či navigační systém LiDAR. Prémiovým funkcím nicméně odpovídá i doporučená maloobchodní cena, která činí 1 299 eur, v přepočtu téměř 32 tisíc korun. Curv 2 Pro bude dostupný i na českém trhu.
Výrobce slibuje precizní úklid
„Curv 2 Pro byl navržený pro výkonný a precizní úklid, k tomu kombinuje špičkovou technologii s elegantním designem,“ uvádí výrobce v tiskové zprávě a jedním dechem dodává, že nový vysavač vytvoří ve vaší domácnosti zdravější prostředí než kdykoliv předtím.
Neunikne ani smítko
Nový přírůstek do portfolia robotických vysavačů disponuje nejen sacím výkonem 25 000 Pa, který patří k nejvyšším ve své třídě, ale také vylepšeným podvozkem, kterému Roborock říká AdaptiLift. Curv 2 Pro je vybavený všesměrovými kolečky a podle výrobce dokáže inteligentně přizpůsobit výšku svého těla, aby neustále udržoval optimální sací kontakt na kobercích o tloušťce až 3 cm.
Vysavač se pyšní velmi tenkým designem – jeho tloušťka totiž činí pouhých 7,98 cm, což jej řadí k nejtenčím modelům s technologií LiDAR od Roborocku. Praktický pomocník je totiž vybavený speciálním navigačním systémem RetractSense, který by mu měl zajišťovat přesné mapování prostoru a jeho efektivní úklid. V otevřených prostorech zůstává navigační modul ve zvýšené poloze pro 360° skenování, zatímco pod nábytkem se automaticky zasune a využívá 100° zadní kamerku pro čištění stísněných prostorů.