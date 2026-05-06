Revoluce v přenosu dat: vědci vyvinuli čip s nepředstavitelnou rychlostí 500 Gb/s

Tomáš Zenkl 6. 5. 20:00
  • Ve světě polovodičů bylo dosaženo zajímavého a unikátního milníku
  • Výzkumníci vytvořili SiGe čip s rychlostí přes 500 Gb/s na kanál
  • V multikanálové konfiguraci může jeho rychlost teoreticky překročit hranici 100 Tb/s

Vědcům z Paderbornské univerzity se povedlo vyvinout nový čip, který posouvá hranice přenosu dat na úplně novou úroveň. Je postaven na slitině křemíku a germania (SiGe), zvládá extrémní rychlosti a ukazuje, kam se může posunout infrastruktura pro moderní technologie. Tento pokročilý čip nemíří do komerční sféry, ale cílí na segmenty, jako je umělá inteligence nebo cloudové služby.

Nový čip s rekordní rychlostí

Základem tohoto unikátního čipu je takzvaný track-and-hold obvod, jehož hlavní devízou je schopnost zpracovávat signály při velmi vysokých frekvencích. Při dosažení rychlosti přes 500 Gb/s na jeden kanál byl hlavním stavebním kamenem tohoto úspěchu právě tento obvod a takto vysoká rychlost přenosu znamená v první řadě rychlejší a efektivnější práci s daty.

Datové centrum, ilustrační snímek

To je klíčové převážně pro trénování AI modelů nebo přenos obrovských objemů dat mezi servery bez prodlevy. Právě do tohoto segmentu převratný čip míří; vedle obrovské rychlosti se však může pochlubit i i efektivním provozem. Toho bylo dosaženo použitím kombinace křemíku a germania, což spojuje dostupnost klasického křemíku s lepšími elektronickými vlastnostmi germania.

Přesnost jako hlavní překážka při vývoji

Na vývoji tohoto čipu se podílelo více subjektů, kromě vědců z Paderbornské univerzity přiložily ruku k dílu i kapacity ze známých institutů RWTH Aachen University, Karlsruhe Institute of Technology a DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron). Takto závratná přenosová rychlost totiž vyžaduje dokonale přesné měření, což byla jedna z největších výzev při vývoji.

Nový čip by mířil hlavně na datová centra

Při extrémních frekvencích, ve kterých se tento čip pohybuje, by mohla i sebemenší odchylka způsobit výrazné zkreslení výsledků, což je samozřejmě nežádoucí. Přesnost měření tedy byla jednou z hlavních překážek, protože výkon tohoto polovodiče byl tak vysoký, že dokázal stávající měřicí systémy posunout až na hranici jejich možností.



Další rekordy mohou následovat

Rychlost přes 500 Gb/s navíc nemusí být konečná a vědci naznačují, že při použití více kanálů by se mohla celková propustnost čipu dostat až nad hranici 100 Tb/s. To už je úroveň, která by mohla opravdu zásadně ovlivnit budoucí vývoj sítí i výpočetních systémů. Ačkoliv si na praktické nasazení tohoto čipu pravděpodobně ještě počkáme, jde o jasnou demonstraci toho, jak rychle se podobné technologie posouvají vpřed.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

