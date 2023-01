Revoluce v mobilní fotografii je za dveřmi. Nový senzor se postará o perfektní barvy

Spectricity v nevadské poušti ukázalo senzor, který změní mobilní fotografii

Ten lze teoreticky využít také pro medicínské účely

V prvních telefonech by se měl objevit už v roce 2024

Trefit správnou teplotu světla byl ve fotografii vždy kumšt. V dnešní době to není o moc jednodušší, neboť zdrojů světla s různými teplotami je celá řada. Špatně vyvážená bílá posune snímek do teplejších či studenějších tónů a tím změní i vyznění všech barev. Moderní chytré telefony a fotoaparáty sice umí vyvážení bílé nastavovat automaticky, ne vždy se ale trefí do té správné teploty.

Firma Spectricity na veletrhu CES v Las Vegas ukázala možné řešení v podobě jejich multispektrálního obrazového senzoru S1. Ten se nespoléhá na tři různé vlnové délky jako tradiční senzory, ale využívá jich až 16, což ve spolupráci s jejich algoritmem umožňuje velmi přesné vyvážení bílé a díky tomu i přesně zachycené barvy. Teoreticky lze s fotoaparátem s tímto senzorem také měřit melanin v kůži, saturaci kyslíku v pokožce či objem krve, takže využití je mnohem širší, než jen pro perfektní snímky.

Na jejich stánku na CES demonstrovali schopnosti jejich senzoru v rámci light boxu na gumové kačence a rubikově pyramidě, přičemž pro zachycení využívali iPhonu 12, jednou ve výchozím stavu a podruhé s využitím jejich technologie. Zatímco při standardních podmínkách měly snímky pokaždé jiné odstíny, se senzorem S1 byly barvy pokaždé stejné, nehledě na teplotu světla.

Senzor S1 od Spectricity by se měl objevit v prvních zařízeních už v roce 2024, přičemž firma už nyní spolupracuje s některými čínskými výrobci. Společnost nicméně své technologii věří – podle nich se objeví ve všech chytrých telefonech v průběhu následujících dvou let.