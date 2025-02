Retro okénko: Valve stálo na počátku internetové distribuce her a velkého herního zklamání

Společnost Valve se do herní historie zapsala nesmazatelným písmem

Kromě her jako Half-Life, Left 4 Dead či Dota 2 stojí také za distribuční platformou Steam

Odklon od vývoje her ale řada hráčů stále nese velmi nelibě

Herní společnost Valve se neodmyslitelně zapsala do historie hned několika svými počiny. Mezi ty nejvýraznější úspěchy lze počítat především dva – distribuční platformu Steam a hry se série Half-Life a její modifikace. Zatímco prvnímu zmiňovanému úspěchu jsme věnovali samostatný díl našeho retro seriálu, Half-Life na své zpracování prozatím čeká. Tato série nejenže proměnila výrazným způsobem videoherní průmysl, ať už řadou inovativních prvků, svým enginem či modifikacemi, které jsou živé dodnes, ale také jedním velkým zklamáním, které někteří hráči stále nemohou překousnout.

Skromné začátky Gabe Newella

Společnost Valve založili v roce 1996 bývalí zaměstnanci Microsoftu Gabe Newell a Mike Harrington. Newell, který je nejvýraznější tváří studia, strávil předchozích 13 let ve společnosti Microsoft vývojem systému Windows, včetně portu hry Doom pro Windows 95. V rozporu s tehdejší běžnou praxí Newell nechtěl vybrat název, který by by byl extrémní či přeplněný testosteronem. Mezi alternativní názvy, které Newell a Harrington zvažovali, patřily Hollow Box, Fruitfly Ensemble a Rhino Scar, nakonec se však rozhodli pro Valve.

První hrou Valve byl Half-Life, střílečka z pohledu první osoby (FPS) s prvky hororu. Half-Life byl vydán v listopadu 1998 a zaznamenala úspěch u kritiků i hráčů. Díky svému realismu, skriptovaným sekvencím a plynulému příběhu měla vliv na celý žánr – podle serveru IGN se historie žánru FPS „docela jasně dělí na období před Half-Life a po Half-Life“. Valve následně pověřila Gearbox Software vývojem tří rozšíření pro hru Half-Life: (1999), Blue Shift (2001) a Decay (2001), přičemž následoval vývoj modifikací, jako Team Fortress či Counter-Strike.

Velký úspěch jménem Half-Life

V roce 2003 se Valve přestěhovalo do větších kanceláří ve městě Bellevue ve státě Washington a začal vývoj pokračování Half-Life 2. Firma začala hru Half-Life 2 vyvíjet šest měsíců po vydání prvního Half-Life s použitím nového vlastního enginu Source. Díky pokročilým fyzikálním systémům a většímu důrazu na příběh a postavy se hra po vydání v roce 2004 setkala s příznivým hodnocením kritiky. Do roku 2011 se prodalo úctyhodných 12 milionů kopií. Přelom milénia byl pro Valve klíčový ještě v jedné oblasti – v roce 2002 společnost spustila Steam, digitální obchod a platformu pro distribuci her. Steam zpočátku nabízel pouze hry od Valve a byl povinný pro instalaci hry Half-Life 2.

Po pěti letech vývoje hry Half-Life 2 přešel Valve k epizodickému vývoji a častějšímu vydávání kratších her. V roce 2006 vyšla hra Half-Life 2: Episode One, první z plánované trilogie epizodických pokračování hry Half-Life 2, přičemž druhá epizoda následovala v roce 2007 spolu s multiplayerovou hrou Team Fortress 2 a logickou hrou Portal.

V lednu 2008 společnost Valve oznámila akvizici společnosti Turtle Rock Studios, která byla přejmenována na Valve South a stojí za úspěšnými tituly Left 4 Dead a Left 4 Dead 2. Nákup studií ale tímto nekončil. Roku 2009 koupilo Valve IceFrog, které stálo za populárním modem Defense of the Ancients do Warcraftu III, přičemž o 4 roky později spatřilo světlo světa Dota 2, která z tohoto populárního konceptu vychází.

Analytik časopisu Screen Digest Ed Barton odhadl příjmy společnosti Valve v roce 2010 na „vysoké stovky milionů dolarů“. V roce 2011 mělo Valve odhadovanou hodnotu 2 až 4 miliardy dolarů a zaměstnávalo 250 lidí – podle Newella tak byla v přepočtu na jednoho zaměstnance ziskovější, než Google nebo Apple. Většina příjmů firmy pocházela ze služby Steam, která v roce 2011 ovládala 50 až 70 % trhu se stahovanými počítačovými hrami.

Steam byla trefa do černého

Valve se v nové dekádě rozhodlo jít trochu jiným směrem, než by se zarytým fanouškům líbilo – firma zrušila plánované hry, včetně řady projektů Half-Life (včetně třetího dílu), Left 4 Dead 3, hry podobné Souls a voxelový titul A.R.T.I. V dubnu 2015 oznámila společnost vydání enginu Source 2 a začala plánovat vývoj her pro virtuální realitu. Po několika prototypech nakonec v roce 2018 Valve koupilo studio Campo Santo, která stojí za populárním titulem Firewatch.

Studio nakonec pomohlo vyvinout VR titul Half-Life: Alyx, který byl vydán v roce 2020 a patří mezi nejlépe hodnocené tituly pro VR. Koncem roku 2018 se firma pokusila naskočit na vlnu karetních her se svým titulem Artifact, který vycházel ze světa Doty 2, nicméně hra u hráčů propadla a ztratila přes 95 procent své hráčské základny během několika prvních měsíců.

Zatím posledním úspěchem Valve je herní zařízení Steam Deck, které je inspirováno konzolí Nintendo Switch. Ta je určena pro hraní na cestách a umožňuje spustit plnohodnotné tituly určené pro osobní počítače. Zařízení běží na linuxové distribuci SteamOS, jenž Valve původně vyvinulo pro svou řadu linuxových herních počítačů Steam Machine, které ale nezaznamenaly větší ohlas. Jaké jsou další plány Valve do budoucna jsou otázkou, nicméně ti z vás, kteří stále ještě čekají na vydání Half-Life 2: Episode 3, případně na plnohodnotné pokračování Half-Life 3, budou pravděpodobně zklamaní i nadále.