Resident Evil 4 konečně dorazil na iPhone 15. Další velká hra ale schytala odklad

Po úspěšném uvedení loňského Resident Evil Village pro iPhone 15 Pro (Max) zamířila na mobilní platformu další velká hra, a sice předělaná verze Resident Evil 4. Ta vyšla kromě nejnovějších iPhonů oficiálně také na iPady a počítače Mac s čipy Apple Silicon.

Resident Evil 4 je původně hra z roku 2005, jako první tehdy vyšla na konzoli GameCube a PlayStation 2, po dvou letech také na PC a Nintendo Wii. V březnu pak studio Capcom uvedlo na trh remake Resident Evil 4 pro konzole PlayStation 4 i 5, Windows a samozřejmě i Xbox Series X|S. Mac tou dobou stál ještě v pozadí.

Upravená verze pro iPadOS, macOS i iOS dorazila teprve nyní, pár dní před Štědrým dnem. Důležité je zopakovat upozornění z úvodu, že titul je dostupný pouze pro iPady a Macy běžící na procesorech Apple Silicon. Z iPhonů je hra kompatibilní pouze s modely 15 Pro a Pro Max.

Hra byla velmi očekávaná, zástupci Capcomu totiž předváděli hrané demo již během uvedení iPhonu 15, respektive čipsetu Apple A17 Pro, v září letošního roku. Titul vyžaduje 70 GB volného místa v úložišti a cena je 710 Kč. Po vypršení zaváděcího bonusu 17. ledna se cena mírně zvýší.

Kromě Resident Evil Village a remaku čtvrtého dílu se na tiskové konferenci k uvedení nových iPhonů mihl také Hideo Kodžima, legendární tvůrce série Metal Gear Solid. Na pódiu potvrdil, že jeho nejaktuálnější projekt – post-apokalyptické sci-fi Death Stranding – zamíří na iPhony s čipem A17 Pro též.

Here at @505_Games and @KojiPro2015_EN, we are excited to launch #DeathStrandingDC on iPhone, iPad, and Mac. We just need a little more time!

Stay tuned for a new release date in early 2024.

We can't wait to welcome more Porters to DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT. pic.twitter.com/zCa9Tcecd4

— 505 Games (@505_Games) December 15, 2023