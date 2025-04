Remaster legendárního Oblivionu se blíží, internetem kolují oficiální snímky

Internetem kolují oficiální snímky remasteru legendárního RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion

Na screenshotech je vidět i porovnání původní verze s chystaným remasterem

Vydání by mohlo proběhnout už na přelomu jara a léta

Herní série The Elder Scrolls si za dobu své existence vysloužila nejen solidní renomé, ale také desítky milionů prodaných kopií. Ačkoli se poslední díl s podtitulem Skyrim zdá jako nesmrtelný (do prodeje šel koncem roku 2011) a stále je v prodeji, pokud by šlo o nejoblíbenější díl celé série, patrně by se velmi často ozývaly také hlasy zmiňující předchozí díl s podtitulem Oblivion. Ten se odehrával v centrální provincii Cyrodiil a nabídnul nejen velkou svobodu a poutavý příběh, ale také pestrobarevnou grafiku a živoucí svět, který se mnoha hráčům vryl pod kůži.

Remaster Oblivionu by mohl vyjít už brzy

O remasteru čtvrtého dílu se nějakou dobu čile spekulovalo, nicméně až nyní jsme se dočkali hmatatelného potvrzení. Tím je řada obrázků přímo ze hry, které se krátce objevily na webu vývojářů z Virtuous, kteří mají mít remaster na starosti. Na snímcích je vidět nejen samotné logo remasteru, ale také několik screenshotů, přičemž některé z nich nabízení přímé porovnání verze hry, která vyšla v roce 2006 a současného podoby remasteru. Nutno podotknout, že zrestaurovaná verze nevypadá vůbec špatně, byť podle všeho ubrala na původní barevnosti.

Spekulace o remasteru hry The Elder Scrolls IV: Oblivion se objevily už v roce 2023 v dokumentech týkajících se případu Federální obchodní komise proti společnosti Microsoft. Tyto dokumenty byly součástí prezentace Microsoftu o tehdy připravované akvizici studia Zeni-Max, které společnost koupila v roce 2021 za 7,5 miliardy dolarů (cca 165 miliard korun). Další hry z této prezentace zahrnovaly remaster Falloutu 3, další hru ze série Dishonored a něco známého jako Doom Year Zero, což velmi připomíná Doom: The Dark Ages, který se na trh dostane v květnu.

Podle novináře Toma Warrena se remasteru Oblivionu dočkáme již brzy, nejspíše na přelomu jara a léta. Novinář Jeff Grubb podobně uvádí, že Microsoft hodlá hru vydat v tichosti někdy příští týden. Fanoušky série by ale možná o něco více zajímaly informace o dalším plnohodnotném pokračování The Elder Scrolls VI, které bylo oznámeno téměř před sedmi lety a o kterém toho stále mnoho nevíme.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.