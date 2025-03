Remake Oblivionu zřejmě opravdu existuje! Prý si ho zahrajeme už příští měsíc

Na nedostatek zájmu si hry od Bethesdy v poslední době rozhodně stěžovat nemohou. Od vesmírného Starfieldu si možná fanoušci slibovali více, nicméně tvůrci na něj ani dva roky po vydání nezapomínají a na letošní rok prý chystají velké věci. Setrvalému zájmu se těší i postapokalyptický Fallout, obzvláště díky populárnímu seriálu od Amazonu. Nejčastěji se však v posledních měsících skloňuje série The Elder Scrools, konkrétně její čtvrtý díl s podtitulem Oblivion, který by se měl už překvapivě brzy dočkat plnohodnotné předělávky.

A quick update on The Elder Scrolls IV: Oblivion announcement & release timing:

As plans stand: Both the release and reveal are targeting next month (April). The gap between the reveal and release will be minimal — a shadow drop is possible. https://t.co/ex0QenFBn9

— NateTheHate2 (@NateTheHate2) March 13, 2025