Redmi Note 15 Pro+ jde do světa. Globální verze má horší parametry než ta čínská

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 12. 9:00
1
Redmi Note 15 Pro Plus (1)
  • Na globální trh míří smartphone Redmi Note 15+
  • Oproti čínské variantě má o něco horší výbavu
  • Zmenšila se kapacita baterie i počet fotoaparátů na zádech

Značka Redmi, za kterou stojí čínské Xiaomi, uvádí na globální trh smartphone Redmi Note 15 Pro+. Tento telefon byl představen již v srpnu pro čínský trh, jeho globální verze se ale od té čínské v mnoha parametrech liší. Bohužel ve většině případů jsou na tom čínští uživatelé lépe.

Kapitoly článku
Redmi Note 15 Pro+: tlustší tělo, menší baterie
Kam se poděl teleobjektiv?
Výkon střední třídy
Cena a dostupnost

Redmi Note 15 Pro+: tlustší tělo, menší baterie

Globální varianta Redmi Note 15 Pro+ vypadá na první pohled stejně jako ta čínská, avšak drobné odlišnosti tu jsou. Telefon je o něco málo tlustší, a také bude nabízen odlišných barvách – světle modré, hnědé a černé. Odolnost zůstala zachována IP66, IP68, I69 a IP69K.

Redmi Note 15 Pro+ zepředu i zezadu

Navzdory silnějšímu profilu výrobce omezil kapacitu baterie – globální varianta má akumulátor s kapacitou 6 500 mAh, zatímco čínský protějšek se pyšní 7 000mAh baterií. Alespoň nabíjení bude na globálním trhu rychlejší – maximum je 100 wattů oproti původním 90.

Kam se poděl teleobjektiv?

Stejný není ani displej, který má sice v obou případech úhlopříčku 6,83″, obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas 3 200 nitů, rozlišení je ale u globálního modelu o něco málo vyšší – 1 280 × 2 772 pixelů. Obrazovka má také jinou ochranu, u čínské verze výrobce použil sklo Dragon Crystal Glass, globální varianta využívá rozšířenější Gorilla Glass Victus 2. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka, ve „čtvercovo-kruhovém“ ostrůvku na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:

  • 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
  • 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

Redmi Note 15 Pro+

Výkon střední třídy

Oproti čínskému modelu došlo ke čtyřnásobnému navýšení rozlišení hlavního fotoaparátu a k odstranění teleobjektivu – ten nově zastupuje právě hlavní snímač, který umí pořizovat 2× a 4× přiblížené snímky. Redmi slibuje, že kamerový systém obsáhne ekvivalentní ohniskovou vzdálenost v rozmezí 23-92 mm.

Redmi Note 15 Pro+ ve všech barvách

Redmi Note 15 Pro+ pohání čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ve spolupráci s 8 nebo 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. Přítomen je i čip Surge T1S pro lepší příjem mobilních sítí, Wi-Fi, Bluetooth a GPS.

Cena a dostupnost

Redmi Note 15 Pro+ se začne na globálním trhu prodávat na začátku příštího roku, předobjednávky odstartují 5. ledna. Evropské ceny jsou následující:

  • 8/256 GB za 499 eur (asi 12 200 korun s DPH)
  • 12/512 GB za 549 eur (asi 13 400 korun s DPH)

O dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace.

Kapitoly článku