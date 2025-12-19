Redmi Note 15 Pro+ jde do světa. Globální verze má horší parametry než ta čínská

- Na globální trh míří smartphone Redmi Note 15+
- Oproti čínské variantě má o něco horší výbavu
- Zmenšila se kapacita baterie i počet fotoaparátů na zádech
Značka Redmi, za kterou stojí čínské Xiaomi, uvádí na globální trh smartphone Redmi Note 15 Pro+. Tento telefon byl představen již v srpnu pro čínský trh, jeho globální verze se ale od té čínské v mnoha parametrech liší. Bohužel ve většině případů jsou na tom čínští uživatelé lépe.
Redmi Note 15 Pro+: tlustší tělo, menší baterie
Globální varianta Redmi Note 15 Pro+ vypadá na první pohled stejně jako ta čínská, avšak drobné odlišnosti tu jsou. Telefon je o něco málo tlustší, a také bude nabízen odlišných barvách – světle modré, hnědé a černé. Odolnost zůstala zachována IP66, IP68, I69 a IP69K.
Navzdory silnějšímu profilu výrobce omezil kapacitu baterie – globální varianta má akumulátor s kapacitou 6 500 mAh, zatímco čínský protějšek se pyšní 7 000mAh baterií. Alespoň nabíjení bude na globálním trhu rychlejší – maximum je 100 wattů oproti původním 90.
Kam se poděl teleobjektiv?
Stejný není ani displej, který má sice v obou případech úhlopříčku 6,83″, obnovovací frekvenci 120 Hz a maximální jas 3 200 nitů, rozlišení je ale u globálního modelu o něco málo vyšší – 1 280 × 2 772 pixelů. Obrazovka má také jinou ochranu, u čínské verze výrobce použil sklo Dragon Crystal Glass, globální varianta využívá rozšířenější Gorilla Glass Victus 2. Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 32Mpx selfie kamerka, ve „čtvercovo-kruhovém“ ostrůvku na zádech pak najdeme následující fotoaparáty:
- 200Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.7
- 8Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2
Výkon střední třídy
Oproti čínskému modelu došlo ke čtyřnásobnému navýšení rozlišení hlavního fotoaparátu a k odstranění teleobjektivu – ten nově zastupuje právě hlavní snímač, který umí pořizovat 2× a 4× přiblížené snímky. Redmi slibuje, že kamerový systém obsáhne ekvivalentní ohniskovou vzdálenost v rozmezí 23-92 mm.
Redmi Note 15 Pro+ pohání čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ve spolupráci s 8 nebo 12 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 a 512 GB. Přítomen je i čip Surge T1S pro lepší příjem mobilních sítí, Wi-Fi, Bluetooth a GPS.
Cena a dostupnost
Redmi Note 15 Pro+ se začne na globálním trhu prodávat na začátku příštího roku, předobjednávky odstartují 5. ledna. Evropské ceny jsou následující:
- 8/256 GB za 499 eur (asi 12 200 korun s DPH)
- 12/512 GB za 549 eur (asi 13 400 korun s DPH)
O dostupnosti na našem trhu nemáme zatím žádné informace.