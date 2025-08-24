Redmi Note 15 Pro+ má 7000mAh baterii, odolnost, satelitní konektivitu a skvělou cenu

- Xiaomi představilo nové smartphony řady Redmi Note 15 Pro
- Nejvyšší varianta láká na 7 000mAh baterii, teleobjektiv a satelitní konektivitu
- Ceny v Číně startují lehce nad 5 tisíci korunami
Značka Redmi, která patří čínskému Xiaomi, v tomto týdnu představila dva nové smartphony z rodiny Redmi 15 Pro. Jedná se o zařízení spadající do střední třídy, avšak za některé z jejich parametrů by se rozhodně nestyděly ani vlajkové smartphony – nechybí totiž špičkový displej, vysoká odolnost, obrovská baterie nebo satelitní konektivita. Cena v Číně přitom startuje těsně nad 5 tisíci korunami s DPH.
Redmi Note 15 Pro+: superodolná střední třída
Novou řadu tvoří dva smartphony – Redmi Note 15 Pro a pak o něco vybavenější varianta s přídomkem „+“. Design obou telefonů je prakticky totožný, oba telefony dostaly do výbavy stejný displej i jeho „okolí“, rozdíly se počítají pouze v setinách milimetrů a v jednotkách gramů. Základní model má kupříkladu rozměry 163,61 × 78,09 × 7,78 mm a hmotnost 210,6 gramů.
V obou případech potěší zvýšená odolnost ohodnocená krytím IP66, IP68, IP69 a IP69K – telefon se tak nezalekne vody (včetně tlakové a horké), prachu i vysokých teplot. Díky technologii Wet Touch 2.0 je dokonce možné ovládat dotykový displej pod vodou. Zadní panel je vyroben ze skelných vláken, který má nabídnout ohromnou odolnost vůči nárazu – telefon vydržel 50 pádů z výšky 2 metrů na žulovou plochu.
O ochranu displeje se stará odolné sklo Xiaomi Dragon Crystal Glass. Obrazovku v obou případech tvoří plochý 6,83″ AMOLED panel s rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz (pro dotyk 480 Hz) a špičkovým jasem až 3 200 nitů. U základního modelu je obrazovka plochá, u varianty „+“ mírně zakřivená. Součástí displeje je optická čtečka otisků prstů.
Fotoaparáty: každý telefon má svoji sestavu
V kruhovém otvoru nahoře uprostřed se nachází selfie kamerka, která má u varianty Pro rozlišení 20 megapixelů, u varianty Pro+ 32 megapixelů. Rozdílné jsou i fotoaparáty na zádech:
Redmi Note 15 Pro:
- 50Mpx hlavní (Sony LYT-600) se světelností f/1.5
- 8Mpx širokoúhlý (Sony IMX355) se světelností f/2.2
- 2Mpx makro se světelností f/2.4
Redmi Note 15 Pro+:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 800) s optickou stabilizací a světelností f/1.55
- 8Mpx širokoúhlý (Sony IMX355) se světelností f/2.2
- 50Mpx portrétní teleobjektiv (Samsung S5KJN1) s 2,5× optickým přiblížením
MediaTek nebo Snapdragon?
Každý z telefonů dostal i jiný čipset – Note 15 Pro pohání MediaTek Dimensity Ultra, Note 15 Pro+ běží pod taktovkou Snapdragonu 7s Gen 4. Druhá varianta se chlubí sofistikovaným systémem chlazení, které tvoří čerpadlo s uzavřeným chladícím systémem a grafitová deska. Kapacita RAM činí 8, 12 nebo 16 GB, úložiště bude nabízeno v kapacitách 256 nebo 512 GB.
Bezdrátová konektivita je v obou případech příkladná, nechybí 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, dokonce je přítomen i infraport. Redmi vyzdvihuje velmi citlivý příjem signálu, který zabezpečuje dodatečný čip Xiaomi Pascal T1S. Model Redmi Note 15 Pro+ bude dokonce možné zakoupit ve speciální edici s podporou satelitní komunikace v rámci systému nouzového zasílání zpráv Beidou.
Energii oběma telefonům dodává akumulátor s vysokou kapacitou 7 000 mAh, u základního modelu jej lze dobíjet výkonem až 90 wattů, u varianty „+“ je nabíjecí výkon poloviční. Bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Operačním systémem je Android 15 zahalený do prostředí Xiaomi HyperOS 2.
Cena a dostupnost
Redmi Note 15 Pro a Pro+ budou nabízeny ve čtyřech barevných variantách – bílé, černé, zelené a fialové. Ceny pro čínský trh jsou následující:
|Model
|Paměťová varianta
|Cena v CNY
|Cena v CZK s DPH
|Redmi Note 15 Pro
|8/256 GB
|1 499 CNY
|cca 5 300 korun
|Redmi Note 15 Pro
|12/256 GB
|1 699 CNY
|cca 6 000 korun
|Redmi Note 15 Pro
|12/512 GB
|1 899 CNY
|cca 6 800 korun
|Redmi Note 15 Pro+
|12/256 GB
|1 999 CNY
|cca 7 100 korun
|Redmi Note 15 Pro+
|12/512 GB
|2 199 CNY
|cca 7 800 korun
|Redmi Note 15 Pro+
|16/512 GB
|2 399 CNY
|cca 8 500 korun
|Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition
|16/512 GB
|2 499 CNY
|cca 8 900 korun
Oba telefony jsou v Číně dostupné již nyní, o dostupnosti na českém trhu nemáme zatím žádné informace.