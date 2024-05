Redmi Note 14 vystrkuje růžky. Ve hře je AMOLED panel či nejnovější čipset

Cenově dostupné telefony z řady Redmi Note se v letošním roce nejspíše dočkají nových přírůstků

Modely s pořadovým číslem 14 mohou přinést AMOLED displej nebo Snapdragon 7s Gen 3

Odhalení se nejspíše dočkáme v září letošního roku

Chytré telefony, to nejsou jen nablýskané vlajkové modely překypující výkonem a moderními technologiemi. Řada uživatelů nepotřebuje ke svému životu nutně to nejlepší, ale spokojí se s časem prověřenou kvalitou za přiměřenou cenu. To skvěle splňuje řada Note od čínského Redmi, které aktuálně chystá novou generaci s pořadovým číslem 14. O té toho prozatím mnoho nevíme, nicméně nyní přišel s informacemi známý leaker Digital Chat Station. Na co se můžeme těšit?

Řada Redmi Note 14 může nabídnout AMOLED či výkonný čipset

Stejně jako nevíme, kolika telefonů se v rámci řady Redmi Note 14 dočkáme, ani informace od Digital Chat Station nám toho příliš mnoho neodhalily. Ve svém příspěvku na čínské sociální síti Weibo například uvedl, že jeden z telefonů z této řady bude disponovat AMOLED panelem s rozlišením 1,5k a vysokou obnovovací frekvencí, ovšem specifičtější už nebyl. Kromě základního modelu se nicméně očekává také příchod Pro varianty, která by mohla dostat čipset od Qualcommu, konkrétně SM7635, který je známý pod komerčním označením Snapdragon 7s Gen 3.

V osudí je také velká baterie s kapacitou 5 000 mAh či větší a ve hře by mohl být také vysoký nabíjecí výkon. Ostatně Předchůdce v podobě Redmi Note 13 disponouje baterií s kapacitou 5 100 mAh a 67W nabíjením, takže není důvod, proč by jeho nástupce nemohl dostat minimálně stejné parametry.

Aktuální řada Redmi Note 13 si odbyla svou premiéru v Číně v září loňského roku, tudíž je poměrně pravděpodobné, že se odhalení dočkáme přibližně ve stejný čas. Do ostatních částí světa a především do Evropy by se poté novinka mohla podívat o něco později – optimisticky můžeme doufat v konec letošního roku, nicméně pravděpodobnější je až začátek roku 2025. Ačkoli je Digital Chat Station poměrně spolehlivým zdrojem, vzhledem ke kusým informacím a poměrně dlouhé doby do představení je potřeba tyto informace brát se značnou rezervou.

