Ředitel Nothing má smysl pro humor. Sluchátka Ear (2) představil ve stylu známých youtuberů

Sluchátka Ear (2) od Nothing představil generální ředitel netradiční cestou

Ve zhruba osmiminutovém videu napodobil několik známých youtuberů

Nechybí MKBHD nebo JerryRigEverything

Čínská společnost Nothing si za svou krátkou dobu existence získala mezi zákazníky poměrně solidní renomé. Může za to nejen důraz na kvalitu produktů, ale také na jejich neotřelý design, ze kterým je snadné vystoupit z řady. Zakladatel a generální ředitel Carl Pei, který dříve založil jinou známou firmu OnePlus, je znám nejen pro své byznysové úspěchy, ale také pro svůj smysl pro humor.

Ten opět prokázal při představení sluchátek Nothing Ear (2), která navazují na úspěšnou první generaci. Sluchátka znovu vsadila na transparentní materiály a kvalitní zpracování, o čemž jsme se mohli přesvědčit na vlastní oči. Už méně se ovšem mluvilo o samotném představení sluchátek veřejnosti, kde si Carl Pei neodpustil drobné pomrknutí směrem ke známým technologickým youtuberům, jako je Marques Brownlee, známému pod zkratkou MKBHD či JerryRigEverything.

Aby představení bylo co nejvíce autentické, strávil Pei a jeho tým delší čas v Londýně, kde vytvářel autentické repliky studií známých youtuberů. Výsledkem je příbližně osmiminutové video, které kombinuje pohled do zákulisí natáčení a tvorby netradičního představení. Nutno podotknout, že všechny youtubery Pei napodobil poměrně věrně a ačkoli by si jej s původními autory asi nikdo nespletl, rozhodně si Nothing zaslouží za toto představení palec nahoru.