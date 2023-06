Recenze zvlhčovače vzduchu Levoit Classic 300S: příjemné prostředí lusknutím prstu

Udržovat optimální vlhkost vzduchu v místnosti není snadné jak v létě, tak ani v zimě

Pomoci s tím může chytrý zvlhčovač Levoit Classic 300S

S cenou 2 789 korun má našlápnuto poměrně dobře

Nastavit v domácnosti správné mikroklima je v dnešní době poměrně důležité, což ukázala i nedávná pandemie. Znepříjemnit nám pobyt v domě či bytě může třeba znečištěný vzduch nebo nízká vlhkost. Zatímco s tím prvním vám pomůže nedávno testovaná čistička Levoit Core 300S, pro vyřešení toho druhého problému musíte sáhnout po zvlhčovači vzduchu. Ten se hodí nejen pro zlepšení prostředí během suchého léta či přetopených zimních večerů, ale také v případě, kdy si v domácnosti potrpíte na velké množství rostlin. Zvládne Levoit Classic 300S vytvořit příjemné klima jak pro rostliny, tak pro lidi?

Zpracování a design

Designová stránka Levoit Classic 300S je jednoduše řečeno nemastná, neslaná. Zařízení dominuje velká nádržka na vodu o objemu 6 litrů a menší základy s displejem a ovládacími prvky. Celkové rozměry zařízení jsou 34 × 24,5 × 19,2 centimetrů, nejedná se tedy o žádného střízlíka, který by do domácnosti bez potíží zapadl, na druhou stranu je ale jeho velikost stále únosná, i s ohledem na množství vody, které pojme.

Vrchní nádržku na vodu lze snadno sejmout a přenést blíž ke zdroji vody, takže nemusíte přenášet celou zvlhčovačku. Obavy nemusíte mít ani z toho, že byste vodu nalili někam, kam nepatří – nádržka je viditelně označena. Výhodou je také separátní přihrádka pro esenciální oleje, kdybyste chtěli zvlhčovač přeměnit na aroma lampu a provonět vaši domácnost zajímavou vůní. Potěšující je také parní tryska, kterou lze otáčet ve 360°, takže máte plnou kontrolu nad tím, jakým směrem je pára distribuovaná do prostoru.

Parametry a funkce

Nyní si vyjmenujeme základní parametry: příkon 26 W, doporučená velikost místnosti 47 m², hlučnost 30 dB, typ zvlhčovače je ultrazvukový a doba fungování až 60 hodin. Ovládání probíhá skrze čtveřici tlačítek na zařízení a malý displej, případně lze využít také chytrý telefon s doprovodnou aplikací. Mezi základní funkce patří možnost ovlivňovat množství páry manuálně či automaticky, vytváření časových plánů pro zvlhčování, funkce noční lampičky díky vestavěným LED nebo možnost nechat Levoit Classic 300S konstantě udržovat zvolené procento vlhkosti.

Používání a chytrá domácnost

Pár slov je potřeba ztratit i k mobilní aplikaci VeSync. Všechny funkce jsou odvislé od použité platformy Tuya, která s sebou nese výhodu toho, že pokud máte v domácnosti jiné chytré zařízení z této platformy, můžete pro jejich ovládání využívat společnou aplikaci. Chytrý telefon prakticky nemusíte po prvním nastavení brát do ruky, neboť drtivá většina funkcí lze obsloužit také přímo ze zvlhčovače. Výhodou je také možnost zvlhčovač zapojit do chytré domácnosti Google Home a Amazon Alexa, zamrzí jen absence standardu HomeKit od Applu. Výjimkou je plánování zapínání a vypínání podle času a dnů a také speciální funkce Plant Care.

V rámci Plant Care si můžete do své domácnosti přidat všechny květiny, přičemž aplikace vám sdělí detaily o tom, jaké prostředí je pro ně vhodné a podle toho bude udržovat optimální vlhkost. Co teoreticky vypadá jako naprosto skvělá funkce pro všechny nadšence do pěstování rostlin, je v praxi zatíženo mírnou nevýhodou – aplikace není v češtině, takže bez znalosti některého ze světových jazyků si bohužel nejen tuto funkci příliš neužijete. Pokud se ale bez této vychytávky obejdete, není chybějící lokalizace až takový problém. V aplikaci je minimum textu a díky přehledné grafice se v ní snadno zorientujete.

Pro udržení optimální vlhkosti ale Levoit Classic 300S funguje skvěle a změna v rámci místnosti na hranici doporučeného maxima je znát už po pár desítkách minut. Nastavenou optimální vlhkost dokáže Levoit poměrně obstojně držet, alespoň podle kontrolního senzoru od Netatma. Obdobně kvalitně funguje také režim aroma lampy, kdy zvlhčovač dokáže provonit celou místnost velmi rychle. Zvlášť ocenit musím speciální přihrádku pro nakapání vonného oleje, který naopak nesmíte kapat co samotné nádrže – díky tomu si můžete dávkovat přesné množství a ve chvíli, kdy vás vůně omrzí, nemusíte vylívat veškerou vodu v nádržce.

Závěrečné hodnocení

Levoit Classic 300S je chytrý zvlhčovač vzduchu, který si na nic nehraje a s přehledem zvládá vše, co slibuje. Mezi jeho přednosti patří velká 6 litrová nádrž na vodu, separátní nádržka na vonné oleje, propojení s chytrou domácností od Googlu a Amazonu, možnost nastavení směru páry či funkce Plant Care pro zavlažování rostlin. Zamrzela mě naopak chybějící čeština v aplikaci, absence Apple HomeKit a nereprezentativní design.

Za cenu 2 789 korun se jedná o poměrně schopného pomocníka pro všechny, kteří nechtějí mít v domácnosti sucho, či se starají o větší množství rostlin. Co se týče konkurence, ta v tomto segmentu není příliš veliká, tudíž má Levoit poměrně solidní šanci prorazit. Pakliže dokážete přimhouřit oči nad vyjmenovanými nedostatky, jistě budete s Levoit Classic 300S spokojení.

Levoit Classic 300S 8.8 Design a zpracování 7.5/10

















Ovládání a údržba 9.5/10

















Chytré funkce 9.1/10

















Zvlhčování vzduchu 9.0/10

















Klady 6l nádrž na vodu

separátní nádržka na vonné oleje

propojení s chytrou domácností od Googlu a Amazonu

možnost nastavení směru páry

funkce Plant Care pro zavlažování rostlin Zápory aplikace není v češtině

nelze integrovat do Apple HomeKit

obyčejný design Koupit Levoit Classic 300S