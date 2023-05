Recenze čističky Levoit Core 300S: nadechněte se čerstvého vzduchu

Čistička vzduchu je nepostradatelným pomocníkem v moderní domácnosti

Levoit Core 300S kombinuje příjemný design s celou řadou chytrých funkcí

Kompaktní čističku pořídíte za přibližně 4 400 Kč

Nemusíte bydlet zrovna v Ostravě, abyste v domácnosti ocenili čističku vzduchu. Obzvláště během nedávné pandemie se téměř každý z nás na vlastní kůži přesvědčil, že mikroklima v naší domácnosti je velmi důležité a že pouhé vyvětrání mnohdy nestačí. Domácí čističky vzduchu jsou v dnešní době nejen chytré, ale také snadné na obsluhu a cenově dostupné. Je toto případ také čističky Levoit Core 300S?

Design a konstrukce

Levoit Core 300S vsadil na jednoduchý válcovitý design o rozměrech 36 × 22 × 22 centimetrů, který je opticky rozdělen na dvě části. Horní je jednolitá a nachází se na ní kromě loga společnosti ještě drobná perforace pro čidlo kvality ovzduší a v horní části výdech ventilátoru a nezbytné ovládací prvky. Rozměry dávají tušit, že se nejedná o žádného obra, ale o poměrně kompaktní zařízení. Spodní část je perforovaná po celém obvodu a slouží především k nasávání vzduchu z okolí. Čistička se rovněž pyšní designovými oceněními iF Design Award 2021 a German Design Award 2021.

Bílý matný plast je jednou z výhod, neboť jej bez potíží napasujete do drtivé většiny domácností a oproti bílé zdi snadno splyne s okolím. Levoit Core 300S neaspiruje na výraznou roli v místnosti jako jeho dražší souputníci, nicméně do značné míry se jim vyrovná alespoň svými schopnostmi. Zvolené materiály jsou vcelku kvalitní a matný povrch zajišťuje, že na čističce neulpívají otisky prstů a není na ní vidět prach. Horní ovládací prvky jsou dotykové a modře podsvícené, reagují dobře a i přes lesklý povrch jej nebudete muset neustále leštit.

Parametry a funkce

Nejprve si pojďme vyjmenovat některé klíčové parametry: příkon 15 W a certifikace Energy Star dávají tušit, že jde o energeticky úsporné zařízení, čistící výkon 195 m³/h, doporučená plocha místnosti 41 m², minimální hlučnost 22 dB a maximální hlučnost 48 dB, Wi-Fi 2,4 GHz a Bluetooth je poté samozřejmostí. V rámci dotykových tlačítek lze nastavit automatický režim, kdy si čistička přizpůsobuje čistící výkon sama, nicméně lze také rychlost filtrace přizpůsobovat v několika krocích podle vašich preferencí. Užitečnou funkcí je časovač, kdy můžete nechat běžet čističku jen po omezenou dobu, přičemž po uplynulé době se sama vypne. V případě, kdy chcete, aby čistička běžela neustále, přijde vhod noční režim. Ten nejenže upraví rychlost čistění na minimum, ale zároveň vypne podsvícení tlačítek.

Čistička Levoit Core 300S disponuje technologií AirSight Plus, která skenuje kvalitu vzduchu pomocí speciálního laserového senzoru. Ten je schopen zaznamenat znečištění částicemi až 3× menšími, než jaké detekují běžně používané infračervené senzory, a na základě toho upravit čistící výkon. Z praxe probíhá rozpoznávání znečištění poměrně spolehlivě, nicméně je potřeba mít na paměti umístění senzoru na těle čističky s ohledem na umístění v prostoru, aby se mohly schopnosti čističky maximalizovat. Levoit Core 300S vám o stavu vzduchu v místnosti dá vědět čtyřmi různými barvami, které zjistíte nejen v aplikaci, ale také přímo na čističce.

Se základním filtrem probíhá čistění skrze 3 vrstvy – nylonový vnější filtr, který zachytí prach, vlasy či chlupy vašich domácích mazlíčků, HEPA H13 filtr, který se postará o odstranění plísně, bakterií, pylu či dokonce kouřových částic, a karbonový filtr, který se zachytí i ty nejdrobnější částice, jako je kouř, pachy či výpary. O stavu filtru se dozvíte veškeré informace v aplikaci, přičemž měnit se jej doporučuje přibližně jednou za půl až tři čtvrtě roku, byť zde záleží na tom, v jak moc znečištěném prostředí žijete. Výměna filtru je jednoduchá, v podstatě stačí jen odšroubovat spodní víko a použitý filtr vyjmout. Válcovitý design využívá Levoit Core 300S pro svou technologii VortexAir, která má na starosti maximální možnou cirkulaci vzduchu.

Levoit Core 300S využívá válcové filtry, přičemž v nabídce jich je hned několik. Filtr Core 300-RF-TX byl navržen pro prostory, ve kterých je zvýšená prašnosti, nebo místnosti, ve kterých se objevuje vysoký smog či zápach. S vysokou vlhkostí a prostory, v nichž se tvoří plísně a množí bakterie, vám pomůže speciální filtr Core 300-RF-MB. Pokud máte doma domácí mazlíčky, filtr Core 300-RF-PA je pro vaši domácnost naprosto ideální. Tento filtr je rovněž vhodný pro všechny, které trápí alergie na zvířata. Levoit Core 300S odstraní až 99,97 % škodlivých látek a nečistot.

Používání a údržba

Ačkoli čističku Levoit Core 300S můžete používat prakticky ihned po vybalení z krabice, alfou a omegou je mobilní aplikace. Zde Levoit spoléhá na platformu Tuya, kterou můžete znát například z produktů Xiaomi či Tesla Smart. Výhodou je jejich vzájemná kompatiblita, takže pokud máte v domácnosti vícero chytrých produktů, můžete pro jejich ovládání využívat jen jednu aplikaci. S tím se bohužel pojí i kompatibilita v rámci chytrých domácností – Levoit Core 300S si dobře rozumí s Google Home a Amazon Alexa, na HomeKit od Applu ale bohužel musíte zapomenout.

Pojďme se ale zaměřit na výchozí mobilní aplikaci. Párování probíhá snadno a rychle, stačí ji jen nainstalovat a spustit, přičemž po spuštění párovacího režimu na čističce vám aplikace VeSync ihned nabídne možnost produkt spárovat a připojit na domácí Wi-Fi. Asi největší nevýhodou aplikace je absence české lokalizace, což může být pro řadu lidí velkým problémem. Na druhou stranu mobilní aplikaci nutně používat nemusíte, byť se ochudíte o některé údaje.

Mezi ně patří například přehled o přesném počtu částic PM 2.5, životnosti filtru, historii čištění a dvojicí statistik, kterou je celkový počet hodin kdy je čistička v provozu a celková vyčistěná plocha. Exkluzivní funkcí je poté plánování čištění, pakliže chcete čistit jen v konkrétní dny a hodiny. Všechny ostatní funkce jako rychlost ventilátoru, možnost vypnutí/zapnutí, časovač, zámek ovládání či automatický režim lze nastavit i ze samotné čističky.

Během testování jsem čističku umístil jak do obývacího pokoje, který má výměru přibližně na hranici doporučeného maxima, tak i do menší ložnice, kde trávila většinu testovaného času. S obývákem si Levoit Core 300S sice poradil, avšak teoretická hranice 41 m² není stanovena jen tak zbůhdarma a větší místnosti by čistička už podle mého názoru měla problém efektivně čistit. V menší místnosti se efektivita nicméně projevila naplno a vyčistit vzduch v místnosti zvládla čistička na plný výkon v řádech desítek minut.

Běžné čištění jsem průběžně kontroloval senzorem od Netatma, který má poměrně dobrý přehled o tom, jaký je stav v místnosti. Za dobu testování senzor ani jednou nezahlásil zhoršení kvality ovzduší, výjimku tvořil jen hluk čističky, když běžela na plný výkon. Prachové a pylové částice zvládne čistička filtrovat bez větších problémů a ani kvetoucí stromy za oknem výrazně nezhoršily kvalitu ovzduší v bytě, což ocenili především alergici v domácnosti. Velmi užitečná je čistička také v případě, kdy nemáte kuchyň oddělenou od prostoru – stačí půlhodinka na plný výkon a veškeré pachy z vaření jsou pryč, což hodnotím velmi pozitivně.

Závěrečné hodnocení

Levoit Core 300S je skvělým parťákem do chytré domácnosti. Ať už jde o příjemný design, jednoduché ovládání či rychlé a efektivní čištění vzduchu, Core 300S spolehlivě splní nároky i náročnějších uživatelů, kteří ovšem nechtějí utrácet za čističku vzduchu velké částky. Přesto má Levoit Core 300S i nějaké ty nevýhody, které mohou pro nejednoho uživatele být překážkou. Mezi tu největší patří absence české lokalizace či nemožnost zapojení do chytrého ekosystému od Applu.

Čističku Levoit Core 300S lze pořídit za cenu 4 389 Kč, což je vzhledem k jejím schopnostem přijatelná částka. Vzít v potaz musíte také cenu náhradních filtrů, které začínají na 759 korunách. Celkově ale mohu kompaktní čističku Levoit Core 300S s klidným svědomím doporučit.

Levoit Core 300S 9.1 Design a zpracování 9.6/10

















Ovládání a údržba 9.0/10

















Chytré funkce 8.5/10

















Čištění vzduchu 9.1/10

















Klady povedený design, kompaktní rozměry

jednoduché ovládání i bez aplikace

rychlé a spolehlivé čistění vzduchu

snadná výměna filtrů

integrace do chytré domácnosti Zápory aplikace není v češtině

chybí propojení s HomeKit

pro někoho vyšší cena Koupit Levoit Core 300S