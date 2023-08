Recenze Zhiyun Smooth 5S: profesionální stabilizátor pro smartphony

Profesionální gimbal s 3osou stabilizací a výkonnými motory

Má zabudované světlo a nechybí ani možnost využít přídavná magnetická světla

K dispozici je mobilní aplikace, výdrž baterie se pohybuje okolo 25 hodin

Čínská společnost Zhiyun je na trhu se stabilizátory zaběhlou a hodně známou značkou. Nabízí profesionální gimbaly pro kamery řady Crane, netradiční stabilizátory Weebill a v neposlední řadě vyrábí i řešení pro chytré telefony. Nám na test dorazil zástupce právě této třídy, a to novinka s názvem Smooth 5S.

Z názvu je patrné, že se jedná o vylepšenou 5. generaci. Výrobce nabízí i levnější model Smooth Q4, který disponuje základními funkcemi. Oproti tomu Smooth 5S vychází z top modelu Crane M3 a byl navržen pro profesionální natáčení za pomocí smartphonu. Nově se pyšní osami s větší mírou otáčení, lepším uchycením pro větší telefony, větším kolečkem pro zoomování a zabudovaným světlem.

Novinka se na českém trhu prodává za cenu 4 690 Kč. Jaké další funkce stabilizátor Zhiyun Smooth 5S nabízí a jak se s ním pracuje? To vše a mnohem více se dočtete v této podrobné recenzi.

Dva typy balení: základní a Combo

V balení najdete samotný gimbal, nabíjecí kabel a praktickou malou trojnožku. My jsem na test obdrželi variantu Combo, ve které navíc získáte přídavné magnetické světlo s barevnými páskami, poutko a roční předplatné, které v mobilní aplikaci odemkne profesionální funkce.

Navíc je vše zabaleno v praktickém pouzdru, které se hodí, pokud budete s gimbalem hodně cestovat, což se dá předpokládat, že ano. I když pravdou je, že pouzdro není příliš skladné, což je dáno především konstrukcí stabilizátoru, který zkrátka nejde více složit.

Konstrukce a design

Smooth 5S jen stěží rozeznáte od jeho předchůdce. Ovšem nová je bílá barevná varianta, kterou jsem na test obdržel i já. Gimbal zakoupíte také v tmavě šedé barvě. Opět se jedná o kvalitně zpracovaný stabilizátor, který perfektně padne do ruky a je radost s ním natáčet.

Použity byly převážně tvrdé matné plasty, i přesto působí celé zařízení prémiově. To pociťuji díky prvotřídnímu zpracování a skvěle navržené konstrukci. Chválím za celkovou ergonomii, která je výborná. Ať už se jedná o velký gumový grip, rozmístění tlačítek, skládání gimbalu nebo celkové používání.

V balení dostanete i praktickou trojnožku. Nejenže skvěle poslouží jako stativ, ale já ji z gimbalu prakticky nesundal. V zavřeném stavu totiž posouvá těžiště stabilizátoru dolů (blíže k dlani), díky čemuž vám přijde stabilizátor lehčí, nepřevažuje se a je lépe ovladatelný. Navíc ho poté můžete chytit do obou rukou.

Kompaktní stabilizátor vhodný na cesty

Rozměry gimbalu činí 31,1 × 16,8 × 5,2 cm a hmotnost se zastavila na hodnotě 625 gramů. Bez větších potížích se vleze do batohu a vy si jej tak můžete vzít na jakékoliv natáčení. Pokud ale hledáte skladnější stabilizátor, najdou se na trhu i kompaktnější modely, které umožňují složení ramen.

Hmotnost mi při používání nijak nevadila, i když je pravda, že i zde Zhiyun patří k těm těžším. To všechno je daň za robustnost a výkon. Gimbal totiž bez problémů unese jakýkoliv telefon, a to i včetně těžkých pouzder a dalších přídavných prvků.

Zabudované a přídavná světla

Jendou z výrazných odlišností oproti jiným stabilizátorům je integrace LED světla. To se nachází vepředu na zadní straně ramena pro uchycení telefonu. Jeho maximální intenzita činí 650 luxů, takže se hodí pro noční reportáže nebo pro záběry za horšího osvětlení.

Od minulé generace nechybí možnost přidat externí světla. Ta se přidělávají jednoduše přes magnet. Elegantní řešení, které na gimbalu skvěle drží a nemusíte se starat o nabíjení.

Celkem tak můžete svítit s jasem až 2 040 luxů. Na externí světlo lze pomocí magnetků přichytit plastové barevné krytky, které poté změní barvu osvětlení. Teplota světla je nastavena na univerzálních 5 000 K. Myslím, že pro vlogery nebo reportéry je možnost kvalitního svícení velice vítaná.

Ovládání gimbalu

Už jenom počet přítomných tlačítek naznačuje, že se jedná o profesionální stabilizátor. Středobodem je ovládací panel. Zde se nachází praktický joystick, terčový volič, tlačítko Menu, Mode a nahrávání. Všechna mají jistý a příjemný stisk.

Na levém boku se nachází hybridní kolečko pro přibližování nebo pro ostření. Napravo máte ihned pod palcem tlačítko pro zapnutí/vypnutí a nastavitelné funkční tlačítko.

Jedním z největších zklamání je pro mě infomační panel, na kterém se zobrazuje zvolený režim gimbalu. Na sluníčku prakticky není nic vidět, s čímž se hodně bojoval. Nikdy jsem si nebyl jistý, jaký režim je aktivní. Toto řešení mi přijde hodně nešťastné.

Na zadní straně se nachází tzv. Trigger, který slouží pro vycentrování polohy ramen pro dvojitém zmáčknutí nebo k řízení náklonu, pokud máte aktivní režim, který to podporuje.

Kalibrace a vertikální i horizontální použití

Před začátkem používání gimbalu je nutné smartphone bezpečně usadit vyvážit. Tento proces by se měl dít před každým použitím, což může být pro řadu uživatelů nepohodlné. Z osobní zkušenosti ale musím říct, že to není potřeba dělat vždy – stačí si jen zapamatovat, kam přesně telefon vkládáte a dělat to tak pořád. U lehčích telefonů navíc gimbal menší nevyvážení dokáže svými motory zvládnout.

Uchycení smartphonu vyžaduje většinou dvě ruce, protože je potřeba roztáhnout svorku od sebe. Péra jsou poměrně tuhá, ale aspoň hned víte, že vám smartphone nevypadne. Vyndat rychle telefon, když vám například někdo volá, není úplně snadné. Například DJI od OM 4 používá praktičtější řešení.

V aplikaci navíc můžete provést automatickou kalibraci, která trvá necelých 30 vteřin. Po ní by mělo dojít k přesnému vyvážení. „Mělo by“ píši schválně, protože občas mi přišlo, že telefon není v rovině. Několikrát jsem musel během natáčení telefon posouvat a manuálně vyvažovat.

Smartphone nemusí být používán jen v horizontální poloze, ale i vertikálně. K převrácení ale nedochází pomocí motorku, ale musíte telefon převrátit manuálně. Tento fakt mi ale osobně nevadil. Když jsem chtěl natáčet na výšku, telefon jsem zkrátka převrátil.

Během natáčení lze ale kdykoliv gimbal naklonit na stranu a natáčet na výšku, stejně tak, když chcete natáčet něco zespodu, lze stabilizátor jednoduše přetočit vzhůru nohama a on se s touto změnou vyrovná.

Aplikace ZY Cami

Klíčovou součástí stabilizátorů Smooth je aplikace ZY Cami. V ní je možné gimbal spravovat, upravovat a prohlížet pořízený obsah a také zde nechybí manuál s tipy a triky. Párování je snadné. Stačí zapnout gimbal, aktivovat Bluetooth ve vašem smartphonu, spustit aplikaci a následně je stabilizátor vyhledán.

Prostředí pro natáčení vypadá jako běžná fotografická aplikace. Na pravé straně je vidět nabídka všech režimů, mezi kterými se lze posouvat. Najdete zde video, photo, pano, dolly-zoom, timelapse, hyperlapse a stories – krátké sekvence, které se natočí prakticky samy. Doll-zoom za mě použitelný příliš není a určitě je lepší si tento efekt vytvořit sám pomocí zoomovacího kolečka. Ostatní funkce odvádí svoji práci velmi dobře.

Přepínání mezi režimy je možné pouze pomocí displeje – gimbal vám v tomhle bohužel nepomůže. V aplikaci lze měnit jas scény a také jej zamknout – díky čemuž dosáhnete ještě profesionálnějších záběrů. V aplikaci je téměř u každého režimu dostupná i funkce pro zkrášlení. Ta například dokáže (i u videa) zúžit krk, prosvětlit obličej, zvětšit oči, vyhladit vrásky apod.

Uživatelé iPhonů mají značnou výhodu. Aplikace jim umožňuje záznam videa až v rozlišení 4K při 60 fps, zatímco Android si musí vystačit se 30 snímky. Na Androidu mi také šel použít pouze hlavní fotoaparát. Profesionální aplikace StaCam je pro obě platformy stejná.

Funkce a režimy pro video a foto

Hlavním smyslem gimbalu je stabilizovat smartphone pro krásnější záběry. Tuto funkci zvládá prvotřídně. Čím těžší telefon, tím dokonce lépe.

Pokud natáčení přizpůsobíte schůzi a pohyby, výsledkem budou skvěle stabilizovaná videa. Já na tohle příliš nebral ohled, protože jsem chtěl vyzkoušet, jak si s tím gimbal poradí. Občas nejsou záběry úplně stabilitní, ale většinou jsem byl na 95 % spokojený.

Při běhu jsou záběry opravdu perfektně stabilizované a to i odskoky od země. Většina testovacích záběrů je ve 4K při 30 snímcích za sekundu.

Videa pořízená přes veškeré funkce jsou bohužel pouze ve Full HD. Pouze timelapse lze pořídit ve 4K, ale jen ve 25 fps. U nej lze nastavit časování, počet snímků za sekundu a také pohyb, jehož trajektorii si sami nevolíte. Bohužel mi scházelo ovládání gesty, které umí konkurenční DJI.

Rozdíly mezi záběry s a bez použití gimbalu jsou viditelné na první pohled. Stabilizátorem docílíte plynulých a hladkých záběrů. Jestli stabilnějších než u konkurence, to těžko říct. Ale pro těžší telefony rozhodně.

Výdrž až 25 hodin na jedno nabití

Uvnitř gimbalu se nachází velký akumulátor o kapacitě 3 000 mAh, který podle výrobce zajistí až 25hodinovou výdrž. Mně se během testování podařilo dostat na výdrž přes 20 hodin, což je naprosto skvělý výsledek. Výdrž na jedno nabití patří k nejdelším na trhu a Smooth 5S prakticky nemá konkurenci. Při neustále zapnutém světle na nejvyšší intenzitu je provozní doba gimbalu zhruba 2,5 hodiny.

Baterie se dobíjí skrze USB-C konektor na zadní straně. Port zaslepuje gumová krytka, která je spojená s gimbalem. Tohle mi přijde trochu nešťastné a dle mě mohl konektor klidně zůstat odkrytý. Rychlost nabíjení se odvíjí od použitého zdroje. Kapacitu nabití akumulátoru poté vidíte pouze v aplikaci.

Já gimbal nabíjel 15W adaptér od smartphonu a z nuly na 100 % to trvalo zhruba dvě hodiny. Není to zrovna velká rychlost, ale minuta nabíjení vám dá 10 minut používání. Další funkcí gimbalu je, že ho můžete použít jako powerbanku. K tomu slouží tentýž port USB-C, jehož výstupní napětí činí 5 V.

Závěrečné hodnocení

Zhiyun Smooth 5S jde do boje proti konkurenci s hodně ostrou municí. Těžkým kalibrem jsou jeho silné motory, které utáhnou všechny smartphony. Do upevnění se také vejdou všechny rozměry telefonů a podporovány jsou platformy Android a iOS, i když jablečná zařízení mají bohužel o trochu více funkcí. Další nesporným bonusem je integrované světlo, které svítí velice výrazně a kdybyste potřebovali ještě víc, můžete si magneticky přichytit až dvě další.

Dále chválím prvotřídní zpracování, které je dle mého nejlepší na trhu. Nicméně Smooth 5S není příliš skladný stabilizátor, s čímž jsem občas trochu bojoval. Ovšem tohle hravě zazdí fakt, že se jedná o jeden z nejvýkonnějších gimbalů na trhu, který dokáže otřesy telefonu pěkně stabilizovat. Sledování objektů funguje velmi dobře, ale mrzí mě, že je pouze pro Full HD rozlišení, ostatně stejně jako většina funkcí. Ovládání mi jinak přišlo intuitivní a bezproblémové, i když ovládání gesty schází.

Na závěr bych chtěl vyzdvihnou výdrž baterie, které je bezkonkurenční. Až 24 hodin na jedno nabití musí stačit všem uživatelům. Mezi menší nedostatky patří nutnost vyvážení a kalibrace, nutnost ručně otočit telefon pro změnu poměru natáčení. Nejvíce po krku jde Smooth 5S bratrský model Smooth Q4, který je skladnější, má funkci selfie tyčky a za výrazně méně peněz nabízí také hodně výkonu. Jistě se podívejte na konkurenci od DJI, která nabízí taky prakticky samé funkce, ale levněji.

Zhiyun Smooth 5S je profesionální gimbal, který si své funkce nechá zaplatit. Na českém trhu se prodává za cenu 4 690 Kč, což na stabilizátor pro smartphone rozhodně není málo. Pokud ale hledáte ten nejvýkonnější gimbal na trhu, model 5S byste neměli přehlédnout.

Zhiyun Smooth 5S 9.2 Design a zpracování 9.3/10

















Stabilizační schopnosti 9.5/10

















Mobilní aplikace 8.2/10

















Funkce a výbava 9.4/10

















Výdrž baterie 9.7/10

















Klady vzhled a výborné zpracování

i pro velké a těžké smartphony

ovládání, přijatelná hmotnost

bohatý obsah balení

plno funkcí, timelapse, Story, ActiveTrack

stabilizační schopnosti Zápory chybí ovládání gest

ochuzená Android aplikace

některé funkce jen pro rozlišení Full HD Koupit Zhiyun Smooth 5S