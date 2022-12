Recenze Xiaomi Smart Band 7 Pro: vylepšení, která neocení každý

Jde o vylepšenou verzi oblíbeného fitness náramku

Oproti základní variantě nabízí větší displej a také velmi žádané GPS

Cena je však na poměry Xiaomi vyšší, konkrétně 2 190 Kč s DPH

Možná právě vy přemýšlíte, jestli si pořídit chytré hodinky, anebo si vystačíte s podstatně levnějším fitness náramkem. Dobrá zpráva – existují i zařízení na pomezí těchto dvou světů. Patří k nim i Xiaomi Smart Band 7 Pro. Oproti svému mladšímu sourozenci přináší jen málo inovací, které navíc zdaleka nevyužijí všichni.

Vyplatí se tedy připlatit si za model Pro? A když se řekne připlatit, co to vlastně znamená? Inu, základní Smart Band 7 vyjde na 1 290 Kč včetně DPH, zatímco varianta Pro v černé i bílé barevné variantě stojí necelých 2 200 Kč, tedy skoro jednou tolik. Co za takový příplatek dostanete?

Design a zpracování

Náramek k vám dorazí v neúhledné černé krabičce, ve které je spolu s papíry a nabíjecím kabelem tak šikovně vměstnaný, že už tam po vyndání nic nevložíte zpátky. Ale to nevadí, s prodejním balením si pokaždé umí vyhrát opravdu jen málo výrobců a Xiaomi k nim prostě nepatří.

Z krabičky vytáhnete na první pohled lacině vyhlížející náramek s velkým tělem a vyměnitelným řemínkem rozděleným na dvě části. U něj si uděláme první zastávku. V námi testované černé variantě pásek neohromí kvalitou – je vyroben z polyuretanu s matnou úpravou a plastová je i přezka. Na ruce ale sedí dobře, nedrhne a nepotí se pod ním kůže. Kolem a kolem jde o adekvátní pásek v této cenové hladině. Můžete jej vyměnit, ale potřebujete ekvivalent se speciálním upínáním – v Česku se prodávají různé barevné verze s cenou kolem 150–200 Kč.

Svým zpracováním nijak extra nenadchne ani tělo. Spodní část je vyrobena z matného plastu a vyčnívá z ní panel se třemi snímači. Přední stranu kryje sklo odolné proti otiskům prstů, ne však škrábancům. Zdaleka nejzranitelnější částí je potom lesklý plastový rámeček kolem zobrazovače, který schytával vlásečnicové škrábance již druhý den testování. Jde zkrátka o základní design a dílenské zpracování, které odpovídá ceně kolem 2 tisíc korun.

Po celém těle nenajdeme jediné tlačítko, pro spuštění dokonce musíte připojit nabíječku. Ovládání probíhá pouze podlouhlým dotykovým displejem. V menu je sice i hlasová asistentka Alexa, se kterou souvisí mikrofon na pravé straně, ale ta v Česku nefunguje. Ani telefonovat náramek neumí.

Největší rozdíl oproti základnímu modelu se ukrývá právě v designu. Obrazovka je větší, celkové rozměry také a již neplatí, že by se tělo zacvakávalo do řemínku, nýbrž spíše po vzoru chytrých hodinek se řemínek připíná k tělu. Určitě bych ale rád deklaroval, že Band 7 Pro nemá vzhled chytrých hodinek – vypadá jako větší fitness náramek, nic víc.

Je větší displej lepší?

Xiaomi Smart Band 7 Pro přichází s 1,64″ AMOLEDem s rozlišením 280 × 456 pixelů, jemností 326 pixelů na palec a svítivostí až 500 nitů. To není zrovna enormní zlepšení oproti sourozenci, který má 1,62″ obrazovku s rozlišením 192 × 490 pixelů. Jemnost zůstává de facto stejná, zlepšení u testovaného kousku činí 2 pixely na palec. V čem je tedy jeho displej o tolik lepší, respektive je vůbec?

Klíčovým je poměr stran – displej modelu Pro je o trošku širší, tudíž se toho na něj vejde více. Odmala jsme navíc zvyklí konzumovat obsah zleva doprava, nikoliv odshora dolů, takže se vám bude i lépe ovládat, nehledě na to, že takto výrobce mohl do systému vměstnat pokročilejší „hodinkové“ rozhraní.

Hardwarové parametry Xiaomi Smart Band 7 Pro Konstrukce Rozměry: 44,7 × 28,8 × 11 mm, hmotnost: 20,5 g, zvýšená odolnost: 5 ATM Systém, procesor a paměť Operační systém: vlastní systém, čipset: nezjištěno, RAM: nezjištěno, interní paměť: nezjištěno Displej, konektivita a baterie 1,64", AMOLED, rozlišení: 280 × 456 px, NFC: , Bluetooth: ano, Wi-Fi: ne, GPS: , Baterie: 235 mAh, bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Na běžné využití má obrazovka dostačující rozlišení, také paleta barev působí jako dostatečná. Pochvalu si zaslouží automatická regulace podsvícení, obstojně fungující probuzení zvednutím i Always-On režim, který si lze naplánovat od rána do večera, popřípadě zvolit možnost „inteligentní“, která Always-On deaktivuje, když spíte.

Operační systém a funkce

Náramek disponuje vlastním operačním systémem, který má vcelku jednoduché a intuitivní ovládání. Hlavním prvkem je ciferník, jeden z mnoha desítek, který si můžete stáhnout prostřednictvím doprovodné aplikace. Pohybem zprava doleva se posunujete mezi obrazovkami, kde můžete rychle zkontrolovat svůj tep a jaké je počasí nebo ovládat hudební přehrávač v telefonu.

Z horní strany vytahujete lištu s notifikacemi, zleva ovládací panel s rychlými přepínači a z dolní strany de facto menu aplikací. Tam najdete jak běžné funkce, tak ty se zaměřením na fitness. Asi nepřekvapí, že žádnou aplikaci si do náramku doinstalovat nemůžete – tak chytrý prostě není.

Doprovodná aplikace

Pro obšírnější úpravy nastavení je k dispozici doprovodná aplikace Mi Fitness. V té si nastavíte, jaké aplikace vám smějí na zápěstí zasílat notifikace, nebo si vyberete nový ciferník. Můžete svůj Band 7 Pro rovněž aktualizovat nebo si jej uzamknout PIN kódem. K dispozici máte i přehled fitness aktivit, ale propojení s Google Fit nebo Apple Zdraví bohužel není možné.

Běžné i fitness funkce

Smart Band 7 Pro se opravdu hodně snaží být chytrými hodinkami, zejména stran funkcí. Nechybí tak vibracemi posilněný budík, kalendář, minutka, stopky, hledání telefonu, zmíněné ovládání přehrávače hudby v mobilu, svítilna nebo vzdálená spoušť fotoaparátu.

Notifikace ovšem zklamou – můžete je pouze zobrazit, nikoliv už na ně reagovat. Výjimku tvoří příchozí hovor, který můžete rovnou na zápěstí odmítnout. Jak již padlo, telefonovat Band 7 Pro neumí. Stejně tak s ním nelze platit, protože NFC čipem oplývá pouze čínská verze, nikoliv ta evropská.

Co se týče sportovních režimů, má jich Band 7 Pro hned 120 a najdete tam všemožné tance, bojové sporty, míčové hry, vodní aktivity (zařízení je odolné proti vodě do 50 metrů), zimní sporty nebo rekreační činnosti. Ty nejzákladnější, jako je třeba běh, chůze, jízda na kole či plavání umí zařízení detekovat automaticky, ale funguje to tak v 5 z 10 případů – spolehlivější je snímání aktivovat ručně.

A co všechno Band 7 Pro měří? V první řadě srdeční tep a okysličení krve, které umí monitorovat průběžně celý den. Pokud jde o přesnost, porovnával jsem hodnoty s chytrými hodinkami Apple a Huawei. Výsledek byl překvapivě shodný (s odchylkou 1–2 tepy za minutu). Díky integrované GPS si také můžete zobrazit trasu, kudy jste běželi nebo jeli na kole.

Pak je tu samozřejmě výpočet spálených kalorií, krokoměr nebo monitoring spánku (včetně spánkových cyklů) a měření stresu. Ženy se mohou spolehnout na záznam menstruačního cyklu. Z toho hlavního, co nabízí třeba konkurence, chybí vlastně jenom EKG.

Výdrž a nabíjení

Vestavěný 235mAh akumulátor slibuje výdrž „až 12 dní“ na jedno nabití. To je ale spíše z ranku laboratorních měření – praxe se výrazně liší. Pokud chcete využívat náramek na maximum, vydrží vám 4–5 dní. Znamená to mimo jiné aktivovaný Always-On režim, automatickou detekci sportovních aktivit a nepřetržité měření srdečního tepu.

Dobíjení probíhá přes dodávaný kabel s USB-A na jednom konci a proprietárním 2pinovým magnetickým konektorem na druhém a celkem mě překvapilo svou rychlostí – za asi 20 minut byla baterie na 50 %, kompletní dobití zabere necelou hodinku.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi Smart Band 7 Pro je veskrze povedený chytrý náramek, který sice moc krásy nepobral, ale má dost praktických funkcí. Pochvalu si určitě zaslouží GPS a větší (tedy hlavně širší) displej. Bohužel stále platí, že s náramkem od Xiaomi nemůžete platit ani telefonovat.

Zcela upřímně, na první pohled se Band 7 Pro jeví jako mnohem lepší volba než Band 7, avšak zatěžuje ho cena, která se na českých e-shopech pohybuje od 2 200 do 2 500 Kč včetně DPH. Obávám se, že zejména jejím vlivem „Pročko“ díru do světa neudělá a možná překvapivě zůstane ve stínu základního modelu, který je s cenou 1 300 Kč stále jasným bestsellerem.

Xiaomi Smart Band 7 Pro 7.7 Design a zpracování 5.5/10

















Funkce a výbava 7.9/10

















Pohodlnost nošení 7.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Měření a sportovní aktivity 9.0/10

















Klady náramek je lehký a na ruce příjemný

kvalitní displej s Always-On

bohatá nabídka sportovních režimů

výdrž 5 dní v silném zápřahu

konečně GPS Zápory okoukaný design a náchylnost k poškození

chybí NFC pro placení

jen základní notifikace

neuvážená cena vzhledem ke Smart Bandu 7 Koupit Xiaomi Smart Band 7 Pro