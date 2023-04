Recenze sluchátek Sony WH-CH720N: slušný zvuk i lákavá cena v nenápadném kabátku

Další sluchátka s krkolomným označením WH-CH720N od Sony nabízí dobrý poměr ceny a výkonu

Do nižšího segmentu přináší ANC i možnost kabelového připojení

Zaujmou také výbornou výdrží až 50 hodin a překvapivým pohodlím

Není tomu tak dávno, co jsem testoval poslední vlajková sluchátka Sony WH-1000XM5 a i z textu je zřejmé, že jsem si je hodně oblíbil. Rád jsem tedy sáhnul i po levnější alternativě v podobě modelu WH-CH720N, který sice mnohé funkce postrádá, ale boduje příznivější cenou 2 990 Kč. Jedná se o nástupce staršího modelu WH-CH710N.

K dostání je celkem ve třech barevných variantách: bílá, černá a modrá. I přes nízkou cenovku nechybí aktivní potlačení okolního hluku nebo hlasoví asistenti.

Design a obsah balení

Ačkoliv se nejedná o úplný low-end, do rukou se mi dostala sluchátka, která míří především na nižší segment a podle toho vypadá také obsah balení a první dojmy. Papírové krabici asi není co vytknout. Co se týče jejího obsahu, najdeme zde samozřejmě sluchátka a pak také nabíjecí USB-C/USB-A kabel, audio kabel s 3,5mm konektorem a dvojici výměnných nástavců, takže můžete volit celkem mezi třemi velikostmi. Co mi v balení rozhodně schází, je alespoň nějaký látkový pytlík nebo ochranné pouzdro, do kterého sluchátka schovám na cestách.

V této oblasti se Sony pokusilo ušetřit a na rozdíl od některých vyšších modelů obal sluchátek zcela chybí. Především u produktu tohoto typu, který používám na cestách a typicky tedy není možné mít jej neustále kolem krku nebo někde po ruce a přitom v bezpečí, je jakýkoliv typ ochrany žádoucí. Tohle mi při testování chybělo.

První dojmy a pohodlí

Co se týče designu, Sony se nás v tomto případě nesnaží nijak ohromit. WH-CH720N nepůsobí nijak exkluzivně, ale vypadají decentně a nenápadně. Testoval jsem černou variantu, která tyto pocity ještě umocňuje. K dispozici je ještě bílá a modrá. Matné plasty samozřejmě prozradí, že se nejedná o žádný prémiový produkt, ale designéři odvedli dobrou práci.

Sluchátka je možné složit na placato, aby se dala lépe sbalit například do batohu. Nelze je ale poskládat tak dokonale jako například předchozí vlajkový model WH-1000XM4. Náušníky jsou pokryty měkkou koženkou s paměťovou pěnou a podobný materiál najdeme také na hlavovém mostu. Ten je samozřejmě jednoduše délkově nastavitelný pomocí posuvného mechanismu. Já jsem se pohyboval někde v polovině rozsahu nastavení.

Z hlediska pohodlí si nemůžu na nic stěžovat. Ačkoliv u uzavřených sluchátek je vždy potřeba po pár desítkách minut uším na chvíli ulevit, s tímto modelem jsem neměl zásadní problém absolvovat i několik delších letů. Při nich jsem ocenil nízkou hmotnost 192 gramů i funkční ANC.

Orientaci usnadní jednoduché grafické označení levého i pravého náušníku. Pravé sluchátko je osazeno čtveřicí fyzických tlačítek. Dvě z nich slouží pro změnu hlasitosti, tlačítko mezi nimi má několik funkcí v závislosti na počtu stisků a poslední z nich slouží pro ovládání ANC. Levé sluchátko ukrývá USB-C konektor pro nabíjení a otvor pro 3,5mm audio konektor. Najdeme zde také zapínací/párovací tlačítko a informační diodu. Na vnější straně náušníků si můžeme všimnout mřížky mikrofonů.

Parametry a funkce

A co tedy novinka umí? Ačkoliv měniče mají stejně jako u modelu WH-1000XM5 průměr 30 mm, nejedná se o totožný typ. Frekvenční rozsah má být 7 Hz až 20 kHz a citlivost je 108 dB / mW (připojení přes kabel pro sluchátka se zapnutou jednotkou) a 99 dB / mW (připojení přes kabel pro sluchátka s vypnutou jednotkou). Z hlediska konektivity je nutno zmínit připojení přes Bluetooth 5.2 s dosahem asi 10 m. USB-C slouží pouze pro nabíjení baterie a nabízí se také možnost kabelového připojení zvuku přes 3,5mm konektor. Nabídka kodeků není široká, dočkali jsme se pouze AAC a SBC.

Příjemným překvapením je přítomnost aktivního potlačení okolního hluku i ambientního módu. V aplikaci si můžete nastavit také adaptivní mód, který automaticky volí mezi jednotlivými profily na základě zvuku okolního prostředí. Nesmím zapomenout ani na technologii DSEE, kterou Sony u svých produktů hojně využívá.

Bohužel se nedočkáme detekce nasazení sluchátek, přehrávání je tedy potřeba manuálně pozastavovat. Z hlediska hlasových asistentů je zde k dispozici Amazon Alexa, Google Asistent i Siri. Můžete také použít připojení ke dvěma zařízením zároveň. Ovládání probíhá pouze pomocí tlačítek nebo aplikace. Dotykové plochy bychom hledali marně.

Aplikace Headphones Connect

Aplikaci Headphones Connect jsem se věnoval již v několika předchozích recenzích různých sluchátek značky Sony. Zásadním nedostatkem pro mnohé uživatele může být chybějící jazyková mutace. Musíte se tedy spoléhat pouze na angličtinu. Jinak je ale aplikace velmi obsáhlá a umí toho hodně.

Kromě základního zobrazení stavu přehrávání, nabití baterie a způsobu připojení sluchátek nabídne ovládání ANC i transparence, manuální ekvalizaci i možnost využití přednastavených profilů nebo nastavení některých dalších funkcí. Jakmile si ale vše nastavíte dle svých představ, nebudete už aplikaci příliš často otevírat. Pro prvotní orientaci a vyladění sluchátek ale poslouží velmi dobře.

Zvuk a ANC

Co se týče zvukových schopnosti testovaných sluchátek, musím uznat, že vzhledem k cenové hladině pod tři tisíce jen těžko hledat významné nedostatky. Přednes je poměrně přesvědčivý především u rockových a popových žánrů. Některé detaily se mi ztrácely pouze u vážné hudby. Ve spektru jsou poměrně důstojně zastoupeny basy a neschází ani dostatečné množství výšek a středů. Poměr jednotlivých frekvencí si můžete libovolně nastavit v ekvalizéru, který má celkem 5 pásem. Já jsem nejčastěji využíval režim „Bright“, který upřednostní vyšší kmitočty.

Bez ekvalizace je pro mé ucho zvuk příliš basový, to už je ale spíše otázka vkusu každého posluchače. Výborně funguje také prostorové rozlišení jednotlivých nástrojů a co se týče hlasitosti, většinou jsem využíval úroveň mezi 70 – 80 %. Celkově mne tedy zvukový přednes příjemně překvapil. Samozřejmě se nebavíme o kvalitách vlajkových modelů, ale za zmíněnou cenu dostanete v tomto případě opravdu dostatek muziky.

Podobně je na tom také ANC, které Sony umí velmi dobře. Se sluchátky jsem shodou okolností absolvoval dva velmi dlouhé lety a byl jsem za ně vděčný, protože odfiltrovala velkou část hluku motorů a cestování bylo hned příjemnější. Méně nadšený jsem byl z funkce Adaptive Sound Control, která má automaticky vyhodnocovat, co zrovna děláte a podle toho upravit také míru odhlučnění.

Párkrát se mi stalo, že vyhodnocení neproběhlo správně a obecně mám raději věci pod kontrolou, takže jsem používal spíše manuální ovládání. K dispozici je také ambientní mód, který dle mých zkušeností až tak efektivní není. Část zvuků propustí, ale mnohá sluchátka jsou na tom v tomto ohledu lépe.

Samozřejmě jsem vyzkoušel také telefonní hovory. Ačkoliv osobně telefonování s uzavřenými náhlavními sluchátky příliš nemusím, je třeba uznat, že i při delších konverzacích jsem neměl problém porozumět protější straně a ani zvuk z mikrofonů není nijak degradován.

Výdrž baterie

Ačkoliv Sony na svém webu neudává kapacitu baterie, při nepřetržitém přehrávání bychom měli dosáhnout 35 hodin s aktivovaným ANC a celých 50 hodin bez ANC. To z mých zkušeností sedí a vybít tato sluchátka je docela problém. I při několikadenních zahraničních cestách jsem s baterií neměl problémy a vždy jsem ji musel dobít opravdu jen jednou za několik dní nebo za celou cestu.

Celkový nabíjecí čas je asi 3,5 hodiny a nezapomnělo se ani na rychlé dobití, kdy za pouhé tři minuty získáte energii na další hodinu přehrávání. Výdrž je u tohoto modelu opravdu bez problému.

Závěrečné hodnocení

Na první pohled mne nová sluchátka od Sony příliš nezaujala. V papírové krabici jsem marně hledal jakékoliv pouzdro a celkový pocit z prvních doteků nebyl nijak prémiový. Čím déle jsem je ale používal, tím více jsem si je nakonec oblíbil. Při hodnocení je totiž potřeba přihlédnout také k ceně.

Ano, nedočkáme se nijak objevného designu, luxusních materiálů ani revolučních funkcí. Za necelé tři tisíce ale dostanete poctivá náhlavní sluchátka, která jsou pohodlná, mají opravdu dostatečnou výdrž a zvukově na tom nejsou vůbec špatně. ANC je zde ku prospěchu a některé uživatele potěší také možnost kabelového připojení ke zdroji zvuku nebo multipoint spojení s dvěma zařízeními zároveň.

Ocenil bych propracovanější mechanizmus skládání sluchátek i přehlednější aplikaci s možností přepnutí do jiného než anglického jazyka. To jsou ale spíše detaily, které na kráse tomuto modelu příliš neubírají. S klidem v duši bych tedy novinku doporučil každému, kdo se rozhlíží po solidním produktu, který nebude stát majlant a přitom poslouží pro poslech hudby, mluveného slova i telefonní hovory.

Sony WH-CH720N 7.8 Design a zpracování 7.5/10

















Kvalita zvuku 8.2/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Funkce 6.9/10

















Pohodlí 7.8/10

















Klady dobré ANC

solidní zvuk

přijatelná cena

výdrž baterie Zápory levnější materiály

chybí přepravní obal

aplikace pouze v angličtině

není možné žádné pokročilé složení Koupit Sony WH-CH720N