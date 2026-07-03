Recenze sluchátek Marshall Milton A.N.C.: extrémní pohodlí doplněné funkčním potlačením hluku

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- Nový model on-ear sluchátek od značky Marshall dostal nově ANC i transparentní režim
- Výdrž na baterii dosahuje na 80 hodin bez ANC a celkem 50 hodin s ANC
- Cenovka míří na 4 999 korun, potěší skládací mechanizmus i výměnná baterie
Marshall vydal novou modelovou řadu náhlavních sluchátek s označením Milton A.N.C., které hned na úvod napovídá, v čem tkví hlavní devíza této novinky. Ano, jedná se o technologii ANC, kterou dosud levnější model Major nedisponoval, ačkoliv je nyní v prodeji již jeho pátá generace. Sám jsem testoval obě poslední verze Major IV i Major V a je pravdou, že z hlediska designu a konstrukce se jedná o velmi podobný produkt aktuálně představenému modelu Milton A.N.C.
Z hlediska cenového zařazení se bavíme o prémiovějších sluchátkách s cenovkou 4 999 korun, což Milton staví právě mezi Major a Monitor. Novinka má jinak zaujmout také obří výdrží na baterii, nebo novějšími standardy, jako je Bluetooth 6.0 nebo podpora LDAC kodeku. Taktéž polstrování a celkové pohodlí sluchátek by mělo být o poznání lepší.
Design a provedení
V krabici kromě sluchátek samotných po rozbalení najdete také látkový pytlík s logem výrobce pro přepravu, nabíjecí USB-C kabel i 3,5mm jack pro kabelový poslech. Dále samozřejmě nechybí ani papírové manuály. Jak jsem již zmínil v úvodu, z hlediska designu je jednoduché Miltony A.N.C. zaměnit se staršími Majory V. Hranatý tvar sluchátka i mechanizmus skládání a nastavení délky hlavového mostu je velmi podobný. Jen uchycení sluchátka do mostu je nyní z plného kovového materiálu a také logo je zde ve zlaté barvě, podobně jako u dražších sluchátek Monitor III. K dispozici je pouze černé barevné provedení. Hmotnost sluchátek dosahuje na 200 gramů.
Na spodní straně pravého sluchátka vidíme USB-C konektor pro nabíjení i lesklé multifunkční tlačítko. Levé sluchátko ukrývá ještě černé programovatelné tlačítko. Napočítal jsem také celkem 6 otvorů pro mikrofony zajišťující ANC i kvalitní telefonní hovory. Již tradičně jsou náušníky vybaveny paměťovou pěnou s jemným koženkovým povrchem. Hlavový most je polstrován jen lehce, sám o sobě je ale poměrně měkký, takže to není na škodu.
Opakuje se zde i praktický mechanizmus skládání, který ze sluchátek udělá objekt velikosti většího jablka, což je praktické především při cestování. Látkový obal je sice z relativně hrubého materiálu, oproti pevným pouzdrům ale přílišnou ochranu neposkytne, na druhou stranu ale nezabere téměř žádné místo navíc.
Parametry a funkce
Nový model má paradoxně papírově o něco menší měniče s průměrem 32 mm. Výrobce udává citlivost 99,3 dB SPL (1 mW @ 1kHz) a impedanci 32 ohmů. Frekvenční rozsah u klasických kodeků sahá mezi 20 Hz a 20 kHz, u LDAC je to ale 20 Hz až 40 kHz. Již jsem zmiňoval standard Bluetooth 6.0 pro bezdrátové připojení i programovatelné tlačítko nebo vícebodové připojení.
Mezi zásadní funkce patří také adaptivní ANC i transparentní režim, adaptivní nastavení hlasitosti, programovatelné tlačítko nebo prostorový zvuk. Pro mnohé může být důležitý také skládací design, hlasové ovládání nebo nastavitelný ekvalizér.
Zvuk a ANC
A jak sluchátka hrají? Na první poslech jsem měl pocit, že basů je zde přítomno až příliš. Ačkoliv se přemíra basů proměňuje v závislosti na přehrávané hudbě, v obecnosti jsou sluchátka opravdu poměrně dost basová. Naštěstí je možné tento aspekt velmi jednoduše eliminovat prostřednictvím ekvalizéru, což jsem také udělal. Po této úpravě už zvuk hodnotím mnohem lépe, poslech je příjemný a velmi živý.
Jednotlivé nástroje a hlasy jdou dobře rozeznat a nezaznamenávám žádné zásadní změny v poslechu ani při zvýšení hlasitosti. Mám pocit, že na přehrávanou hudbu nemá velký vliv ani právě zvolený profil ANC nebo transparence, výkony jsou poměrně konzistentní. Sluchátka budí pocit prostorovosti i bez aktivované funkce Soundstage, taktéž stereo rozložení si zde užijete dosytosti. Velmi kvalitní zvuk je zajištěn také v případě telefonních hovorů, na které si nelze stěžovat.
Aktivní potlačení hluku
Jedním z hlavních důvodů pro koupi nových sluchátek od Marshallu je jednoznačně ANC. To je zde relativně účinné a potěší také možnost nastavení jeho intenzity, podobně to platí také pro transparentní režim. Ačkoliv funkce blokuje poměrně značné množství a škálu rušivých hluků, do dokonalosti něco málo chybí. Vlajkové konkurenční over-ear sluchátka jako jsou například Sony WH-1000XM6 odvádí přece jen o něco lepší práci a na uších vám vytvoří úplné vakuum. Marshall Milton má v tomto ohledu i díky on-ear konstrukci drobnou mezeru, například v autě ale sluchátka filtrují velkou část konzistentních ruchů motoru velmi uspokojivě. Obecně tedy zvuk i ANC rozhodně nezklame a dané cenovce spíše odpovídá.
Pohodlí nošení
Vzhledem k tomu, že jsem zvyklý na nošení těžších over-ear modelů, jako je Sony WH-1000XM6 (cca 250 gramů) nebo Nothing Headphone (1) (329 gramů), působí lehká on-ear sluchátka s hmotností 200 gramů na hlavě příjemně lehce. To se hodí především při delším poslechu, která sluchátka díky dobré baterii umožňují. Nastavení délky hlavové konstrukce je tužší, nicméně nezaznamenal jsem žádné nežádoucí pohyby v průběhu poslechu.
Sluchátka nikde netlačí a paměťová pěna plní svou funkci velmi dobře. Jedinou nevýhodou může být pocení, které jsem v tomto horkém létu zaznamenal, nicméně na druhou stranu těžko hledat jiná over-ear nebo on-ear sluchátka, pod kterými se v těchto teplotách potit nebudete.
Výdrž na baterii
Marshall Milton A.N.C. nabídnou poměrně velkorysou výdrž na baterii. V případě aktivovaného ANC se bavíme zhruba o padesáti hodinách, bez ANC je to dokonce něco okolo osmdesáti hodin. Reálně tedy není potřeba sluchátka nabíjet i několik týdnů, zaleží samozřejmě hlavně na frekvenci a intenzitě použití. Marshall zde použil svou klasickou funkci pro prodloužení výdrže baterie, kdy můžete omezit nabíjecí rychlost i teplotu. Není zde ale bezdrátové nabíjení.
Co se týče nabíjecích časů, pro kompletní doplnění energie budete potřebovat 2 hodiny. Rychlé nabíjení dodá energii na 9,5 hodiny přehrávání za pouhých 15 minut. Výrobce zároveň uvádí, že baterie je vyměnitelná.
Doprovodná aplikace
Aplikace Marshall je zde vítaným pomocníkem, najdete zde totiž celou řadu funkcí a nastavení. Hned po otevření uvidíte označení připojených sluchátek, jejich úroveň nabití a pod obrázkem také rychlé ovládání ANC. Na výběr máte mezi ANC, OFF a TRA, což označuje transparenci. Pod tímto ovladačem je další posuvník, který umožňuje ovlivnit intenzitu ANC i transparence. Při plné intenzitě dojde k přepnutí do režimu adaptivního nastavení. Níže je k dispozici ekvalizér, který nabízí taktéž aktivaci adaptivní hlasitosti a dále také tři nastavitelné profily ekvalizace. Vybírat můžete z přednastavených profilů nebo si zvuk upravit dle svých požadavků prostřednictvím posuvných faderů v pěti frekvenčních pásmech.
Dále je zde množství dalších funkcí, jako je nastavení programovatelného tlačítko M-button, prostorový poslech Soundstage s proměnnými parametry i Spotify Tap nebo již zmíněná funkce pro šetrné zacházení s baterií. Aplikace je sice v angličtině, nicméně z hlediska přehlednosti je na tom velmi dobře a veškeré funkce lze nastavit poměrně intuitivně. Nezaznamenal jsem ani žádné problémy s plynulostí.
Závěrečné hodnocení
Marshall se svou novinkou Milton A.N.C. udělal velmi rozumný krok. Na osvědčené platformě s fungující konstrukcí postavil nový model obohacený o ANC i další funkce. Zároveň zde kombinuje velmi slušnou výdrž na baterii nebo ne tak častou možnost její jednoduché vyměnitelnosti. Pochválil bych také praktickou aplikaci a již zmíněnou konstrukci s doladěným mechanizmem skládání a velkou mírou pohodlí při nošení i ovládání sluchátek.
Vytknout se dají spíše drobnosti, jako je chybějící detekce nasazení sluchátek nebo neexistující údaj o krytí proti vodě a prachu. Někomu by mohl chybět aptX kodek nebo audio konektor pro drátové přehrávání, to vše jsou ale spíše drobné ústupky. Já sám jsem si sluchátka při testování dost oblíbil a mohu jejich nákup doporučit především, pokud hledáte nějaký lehký a pohodlný model, kterému nebudou chybět moderní funkce.
Marshall Milton A.N.C.
Design a zpracování8.5/10
Kvalita zvuku9.1/10
Výdrž baterie9.6/10
Funkce7.7/10
Pohodlí9.0/10
Klady
- výdrž na baterii
- efektivní ANC
- povedený design
- maximální pohodlí
- šikovná aplikace
Zápory
- chybí detekce nasazení
- silnější basy
- chybí IP krytí