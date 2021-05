Recenze sluchátek Marshall Major IV: skvělý zvuk a skvělá výdrž

Logo Marshall patrně znáte především z kytarových aparátů rockových hvězd několika uplynulých desetiletí. Tato firma s téměř šedesátiletou historií ale nezahálí ani nyní a produkuje mimo jiné i zajímavá bezdrátová sluchátka. K recenzi se nám dostala čtvrtá generace modelu s označením Marshall Major IV.

Tato sluchátka mají nabídnout zajímavý mix výborné výdrže, přijatelné ceny a prémiových funkcí, například v podobě bezdrátového nabíjení. Neopomenutelnou součástí je také velmi osobitý design, který odkazuje k hudební tradici značky. Jaké jsou reálné zkušenosti z používání? To vám prozradí naše recenze.

Obsah balení a dílenské zpracování

Sluchátka se prodávají v překvapivě malé krabičce, což umožňuje skládací mechanizmus, díky kterému sluchátka samotná zabírají jen ten nejnutnější prostor. V balení pak kromě papírových návodů najdete nabíjecí USB kabel a také jack-jack audio kabel. Kromě Bluetooth lze tedy zvuk přenášet i po kabelu.

Co by v balení ještě určitě mohlo být a výrobce už by to nestálo mnoho, je alespoň nějaký látkový přepravní pytlík nebo obal. Ukládat sluchátka ve složeném stavu jen tak do batohu mi přijde trochu barbarské.

Po vyjmutí sluchátek z krabičky jsem byl na první dotek překvapen především poměrně nízkou hmotností. Design koresponduje se stylem ostatních produktů značky Marshall. Vévodí černá barva doplněná o bílé plastické logo na obou sluchátkách. Náušníky potažené jemnou koženkou lze v případě potřeby vyměnit. Hlavový most je pak opředen o něco hrubší koženkou taktéž v matném černém provedení.

Sluchátka lze nastavit přesně na vaši hlavu pomocí jednoduchého posuvného mechanizmu. Na spodní straně pravého sluchátka najdeme USB-C konektor pro napájení a také klasický audio konektor. V těchto místech se nachází taktéž indikační dioda, která umí zobrazit tři úrovně nabití baterie i párování přes Bluetooth.

Jeden joystick vládne všem

Veškeré ovládání prostřednictvím sluchátek obstarává jediný joystick na zadní straně pravého náušníku. Pomocí mačkání a pohybu do čtyř směrů pak lze sluchátka vypnout/zapnout, zastavit/spustit přehrávání, aktivovat párování přes Bluetooth, aktivovat hlasového asistenta a samozřejmě také měnit hlasitost nebo přepínat skladby. Je možné také přijímat a pokládat hovory.

Marně jsem hledal možnosti propojení s nějakou aplikací, která by mohla nabídnout detailnější ukazatel stavu baterie nebo alespoň jednoduchý ekvalizér.

Ovládání pomocí všesměrového tlačítka chce trochu zvyku. Nejprve jsem často hledal, co je vlastně nahoru a co dolu. To je způsobeno především umístěním tlačítka na zadní straně sluchátek, kde je poměrně dobře dosažitelné. Po pár dnech používání už jsem s ovládáním neměl problém a joystick docela dobře nahradil jakékoliv dotykové ovládání nebo větší počet fyzických tlačítek. Při troše trpělivosti si lze velmi rychle zvyknout.

Pohodlí především

Po zapnutí sluchátek se namísto sterilního hlasu s nějakou anglickou hláškou ozve kytarový riff, čemuž se vlastně u sluchátek s podobnými kořeny nelze divit. Na hlavě mi sluchátka seděla velmi dobře. Pokud je srovnám například s Beats Solo Pro, která mají podobnou konstrukci, musím uznat, že tlak na uši i celková hmotnost je u Beats o dost větší.

Navzdory poměrně malém tlaku na uši mi Marshally při používání nesjížděly nebo nepadaly. Bavíme se však o běžném kancelářském použití nebo pohybu typu chůze, jízda v autě nebo MHD. Pro sportovní účely bych hledal spíše sluchátka s větším tlakem na uši.

Náušníky jsou příjemně měkké a uším se poměrně snadno přizpůsobí. Ani netypický čtvercový tvar mi nečinil problémy a na sluchátka Major IV jsem si velmi rychle zvykl. Taktéž hlavový most je dost měkký a tím pádem na hlavě nijak nepříjemně netlačí.

V hlavní roli zvuk

U sluchátek Major IV byste marně hledali nové funkce, jako je ANC nebo dotykové ovládání, které u dražších sluchátek vídáme čím dál častěji. Důvodem je také to, že důraz je zde kladen na jednu hlavní vlastnost. Tou je kvalitní zvuk.

Ačkoliv se pohybujeme v cenové kategorii pod 4 000 Kč, zvukové podání je opravdu na dobré úrovni. Dle mého osobního pocitu jsou sluchátka více basovější, ale ani středy a výšky nejsou nijak zásadně upozaděny.

Povinností bylo vyzkoušet je na Baba O’Riley nebo Won’t Get Fooled Again od The Who, kde krásně vyniká basa Johna Entwistla. Na druhou stranu se mi ale zdálo, že na rozdíl od studiových sluchátek jsou u Marshallů méně přesné středy. Možná i na úkor právě hutným basům.

U více akustických skladeb, jako je Fake Plastic Trees od Radiohead jsem už nepoznal žádné větší rozdíly oproti originálu, který znám velmi dobře ze studiových sluchátek i monitorů. Zvukově mají Marshall Major IV určitě hodně co říci.

Funkce a parametry

Jak již bylo zmíněno výše, ANC bychom zde hledali marně. Co naopak Major IV mají a u mnoha konkurenčních sluchátek bychom viděli rádi, je bezdrátové nabíjení. Ačkoliv výdrž by měla být dostačující, bezdrátové nabíjení je určitě vítanou funkcí.

Měniče mají průměr 40 mm a citlivost 99 dB SPL. Impedance je 32 ohmů a hmotnost jen 165 gramů (JBL Live 460NC mají 210 gramů a Beats Solo Pro dokonce 267 gramů). Frekvenční rozsah se pohybuje od 20 Hz do 20 000 Hz. V dnešní době je důležitá také spolupráce s hlasovými asistenty a možnost se sluchátky telefonovat, což jsem využíval a musím říci, že kvalita hovorů byla velmi dobrá.

Kodeková výbava čítá standardy SBC a AAC. Bezdrátový přenos probíhá pomocí Bluetooth 5.0. Zajímavou funkcí je také možné propojení dvou sluchátek pomocí jack-jack kabelu. Hudbu nebo podcasty tak můžete sdílet s vašim spolucestujícím v letadle nebo MHD. Po propojení dvou párů sluchátek (obě značky Marshall) jsem ale bohužel u druhých sluchátek nebyl se zvukem zcela spokojen.

V tichých pasážích byly slyšet šumy, praskání a další parazitní zvuky, které vznikaly patrně někde mezi oběma jack konektory a kabelem. Vyzkoušel jsem tedy jiný kabel, ale výsledek byl stále stejný. Funkce pro sdílení poslechu přes kabel je tedy skvělý nápad bohužel s horší realizací, kvůli které si neumím představit dlouhodobější využívání takového poslechu.

Nekonečná baterie

Silnou stránkou tohoto modelu je bezesporu baterie. Výrobce uvádí výdrž 80 hodin a kromě bezdrátového nabíjení je možné použít i nabíjení USB-C kabelem, u kterého byste měli být schopni sluchátka dobít na 15 hodin provozu během pouhých 15 minut nabíjení. Zdá se, že oba údaje nejsou daleko od pravdy.

Ani po necelých 13 hodinách používání (v rámci jednoho týdne), kdy jsem většinu času poslouchal přes Bluetooth na zhruba 60 % hlasitosti a příležitostně jsem použil sluchátka také pro telefonní hovory, se ukazatel stavu v podstatě nehnul z maximální úrovně nabití. To mě nejprve znejistilo, nicméně později jsem pochopil, že i několikahodinový provoz u těchto sluchátek ubere klidně jen několik jednotek procent z celkové výdrže. Dá se tedy předpokládat, že oněch 80 hodin je opravdu reálných.

Taktéž rychlé nabíjení funguje výborně, bohužel pro lepší hodnocení by to chtělo nějaký detailnější ukazatel úrovně nabití. I tak je ale výdrž ohromná a při běžném použití sluchátka zvládnou i několik týdnů bez nabíjení.

Závěrečné hodnocení

Pokud jsou vašimi hlavními prioritami při výběru sluchátek kvalitní zvuk a dlouhá výdrž na baterii, Marshall Major IV mohou být žhavým kandidátem ke koupi. Designově se jedná o velmi specifická sluchátka, která si dlouhodobě drží svůj punc originality. Při poslechu pak přináší maximální pohodlí i ovládání pomocí jediného vícesměrového tlačítka. To vyžaduje trochu zvyku, ale jinak se jedná o dobré řešení.

Oproti konkurenci může chybět ANC, výhodou je naopak podpora bezdrátového nabíjení. Mnozí uvítají také možnost připojení klasického 3,5mm audio kabelu. Škoda jen, že sdílení hudby přes kabel nefunguje tak, jak by mělo. Uvítal bych také alespoň nějaké základní pouzdro nebo obal a jednoduchou aplikaci pro zobrazení stavu baterie nebo ekvalizér.

Při ceně 3 790 Kč se ale jedná o vydařená sluchátka, která dokážou udělat spoustu radosti bez ohledu na váš oblíbený žánr.