Recenze sluchátek Marshall Monitor III: vylepšená stylovka se skvělou výdrží

Třetí generace nejvyššího modelu sluchátek od Marshallu přináší vylepšený design i nové pouzdro

S cenou 8 790 korun se řadí do nejvyšší kategorie, nabídne kvalitní ANC i prostorový zvuk

Oproti předchůdci přichází také vylepšená výdrž na baterii, která může být až 100 hodin

Marshall Monitor III A.N.C. jsou aktuálně nejdražší sluchátka této populární značky a jedná se tak vlastně o vlajkovou loď s běžnou cenou 8 790 korun. Občas se ale objeví v akci, naposledy byly například zlevněné o 1 800 Kč. Před pár lety jsem testoval jejich předchůdce, které tehdy vyšly na 7 590 korun. Už tento model přinášel výborné ANC a dlouhou výdrž na baterii, to mají být ostatně přednosti i nové třetí generace. Ta se na první pohled liší zlatým logem výrobce oproti původnímu bílému provedení a příjemným překvapením je také pevné pouzdro, které nahradilo látkový pytlík.

Proč můžete důvěřovat SMARTmanii? Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu. Každý produkt nebo službu, kterou testujeme, prověřujeme v reálném provozu po dobu minimálně jednoho až dvou týdnů. Přípravě recenze věnujeme maximální pozornost a snažíme se v ní vždy objektivně zhodnotit všechny klady a zápory daného produktu.

Design a obsah balení

Abychom to ale vzali popořadě, začnu obsahem balení, který kromě již zmíněného pouzdra a sluchátek obsahuje také dvojici kabelů. Kratší USB-C/USB-C poslouží pro nabíjení a delší USB-C/3,5mm jack využijeme při kabelovém poslechu. Pouzdro samotné má tvar jakési mušle a provedení s koženkou na povrchu a zlatým logem výrobce vypadá luxusně.

Taktéž po otevření, kdy se ukáže červený samet, jako v obalu od kytary, přichází dojem prémiovosti. V boční kapse uvnitř pouzdra jsou pak zastrčeny oba kabely. Pouzdro se zavírá na zip a je dostatečně pevné, aby složená sluchátka uchránilo i při cestování. V tomto ohledu tedy Marshall svůj vlajkový model posunul kupředu.

Sluchátka samotná se designově příliš nezměnila. Jak jsem již zmínil, na první pohled je vidět změna barvy loga, což je ale vyloženě kosmetický detail. Méně viditelnou změnou je pak zvětšení a prohloubení náušníku sluchátka, což je zde ku prospěchu věci. Zmizel původní audio 3,5mm konektor, který nyní nahradí kabel USB-C/ 3,5mm jack. USB-C konektor na levém sluchátku je tedy jediný konektor, sekunduje mu pouze drobná informační dioda a na pravém sluchátku ve stejných místech vidíme zlatý joystick, který známe už z předchozích modelů od Marshallu. Na zadní straně pravého sluchátka se pak ukrývá ještě jedno velmi nenápadné tlačítko pro přepínání ANC režimů.

Hlavový most je měkký a nastavení délky probíhá bez problému s pevnou aretací. Kabel je mezi sluchátky a mostem veden vnější stranou, což je pro někoho možná mírná nedokonalost, Marshall to nejspíše vidí jako designový prvek. Těžko říct, osobně mi to nevadí. V místech spojení kabelu s hlavovým mostem najdeme velmi decentní označení pravé a levé strany.

Náušníky samotné jsou z paměťové pěny pokryté koženkou a musím uznat, že na uši jsou velmi příjemné. Ani přítlak sluchátek mi nijak při poslechu nevadil. Z hlediska materiálů a zpracování se zde bavíme o kombinaci plastu a kovu, přičemž zpracování je na výborné úrovni. S hmotností 250 gramů nová verze oproti té původní (320 gramů) také značně zhubla.

Parametry a funkce

Marshall Monitor III ANC jsou sluchátka vybavená 32mm měniči s impedancí 35 ohmů a frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz. Výrobce uvádí citlivost 117 dB SPL (187 mV @ 1kHz). Z hlediska konektivity se bavíme o Bluetooth 5.3 a o již zmíněném kabelovém propojení.

Mezi podporované kodeky patří jen základ v podobe SBC a AAC, nechybí ale mikrofon pro telefonní hovory, ANC ani další funkce, jako je ekvalizér, tlačítko s nastavitelnou funkcí nebo prostorový zvuk soundstage. Chybí zde odolnost proti vodě, sluchátka ale mají možnost složení. Ve výbavě je také LE Audio nebo podpora Auracastu.

Zvuk a ANC

Už předchůdce tohoto modelu na tom nebyl se zvukem vůbec špatně a ani novinka rozhodně nezklame. Zvuk je čistý a řekl bych žánrově neutrální. Z hlediska frekvenčního rozložení jsem měl pocit mírného upozadění středů, které dávaly větší prostor basům a výškám. Poslechu ale nechybí dynamika a případné frekvenční nelibosti je možné úspěšně ladit v ekvalizéru. Ve většině skladeb lze rozlišovat jednotlivé hlasové linky nebo nástrojové party, čistota a detailní přednes je zde na prvním místě. Mezi poslechem přes Bluetooth a přes kabel jsem nezaznamenal zásadní rozdíly, v obou případech byla kvalita velmi slušná.

Taktéž noise cancelling je zde vítaným pomocníkem. Ať už se bavíme o ANC nebo transparentním režimu, je fajn, že v aplikaci můžeme nastavit intenzitu tlumení i propuštění okolních zvuků. Každý má totiž jiné preference závisející na scénáři použití. Osobně mi ale míra odhlučnění vyhovovala a také transparence splní svůj účel. Sluchátka tlumí značnou část zvuku sama o sobě a ANC dotváří celkový dojem k dokonalosti.

Co se týče srovnání s ostatními vlajkovými sluchátky v této cenové kategorii bych řekl, že Marshall drží zavedený průměr a plní tak většinová očekávání. Přepínání je možné v aplikaci, ale také díky nenápadnému tlačítku na pravém náušníku. To je velmi praktické. Se sluchátky jsem absolvoval i delší telefonní hovory a ani jednou jsem neměl problém se zvukem nebo porozuměním na obou stranách.

Pohodlí a ovládání

Novinka od Marshallu mi na hlavě sedí výborně. Větší náušníky přispěly dokonalému obklopení ušních boltců a měkké polstrování i příjemná veganská kůže zajišťují příjemný pocit ihned po nasazení. Ergonomie je dobrá, nastavení délky hlavového mostu funguje také spolehlivě a dobře se zvyká i na pozici obou dostupných fyzických ovladačů, které vždy nahmatám palcem pravé ruky.

Výdrž na baterii

Už původní model na tom s výdrží na baterii nebyl vůbec špatně, novinka si ale ještě polepšila. Dostáváme se totiž na 70 hodin přehrávání s ANC a dokonce 100 hodin bez ANC. Díky rychlému nabíjení za 15 minut dobijete na 12 hodin přehrávání, což je taktéž hodně slušné. Plné nabití pak trvá 2,5 hodiny. Bavím se v tomto případě vždy o nabíjení přes kabel, bezdrátové dobíjení zde budeme hledat marně. S takovouto porcí výdrže na baterii to snad ale ani nebude potřeba.

Aplikace Marshall Bluetooth

A jak vypadá doprovodná aplikace? Ačkoliv nabízí změnu jazyka, češtinu zde nenajdete, takže je potřeba fungovat v anglické verzi. Na domovské stránce již tradičně vidíme připojená sluchátka spolu s úrovní baterie, přehrávanou hudbou a níže se pak nabízejí nejčastěji používané ovládací prvky, jako je přepínač režimů ANC, dále jeho intenzita nebo ekvalizér. U ekvalizéru je možné přepínat mezi dvěma profily, přičemž je možné vybírat z přednastavených presetů nebo i vytvářet vlastní nastavení v rámci pěti pásem.

Nechybí ani nastavení dalších funkcí, jako je Spotify Tap nebo prostorový zvuk Soundstage. Nejdete zde také pokročilá nastavení pro ochranu životnosti baterie. Aplikace je přehledná a intuitivní, nezaznamenal jsem také žádné problémy s plynulostí.

Závěrečné hodnocení

Nová vlajková sluchátka značky Marshall pokračují v zažité tradici, ať už se bavíme o designu nebo kvalitě zvuku. Osobně mám velkou radost z dalšího navýšení výdrže baterie, ale lepší je také pohodlí sluchátek či nové tlačítko pro přepínání mezi ANC režimy. Třetí generace modelu Monitor nepostrádá žádné zásadní funkce, jako je ANC nebo transparentní režim. Zvládá telefonování, přehrávání přes kabel nebo prostorový zvuk. Dalším pozitivem je pak také nové ochranné pouzdro, které poslouží především na cestách.

S běžnou cenou blížící se k devíti tisícům má ale Marshall řadu kvalitních konkurence, je však nutno zmínit, že sluchátka se čas od času objeví ve slevové akci za zajímavější 6 990 Kč, což už vypadá mnohem lákavěji a nákup bude dávat větší smysl. Z negativ je možno zmínit chybějící odolnost proti vodě, nemožnost volby mezi barevnými variantami a samozřejmě specifický design, který někomu sedí ale někomu nemusí. Osobně se mi styl značky Marshall líbí a kvalita jejich produktů taktéž.

Marshall Monitor III A.N.C. 8.5 Design a zpracování 9.0/10

















Kvalita zvuku 8.5/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Funkce 7.4/10

















Pohodlí nošení 8.0/10

















Klady výborná výdrž na baterii

pevný obal

pohodlí a vylepšený design

možnost poslechu přes kabel Zápory bez odolnosti vůči vodě

pouze základní kodeky

aplikace bez češtiny

Autor článku Adam Bělunek Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.