Recenze sluchátek Marshall Monitor II: nejvyšší model boduje v mnoha oblastech

Před nedávnem jsme vám nabídli recenzi bezdrátových sluchátek Marshall Major IV. Do redakce nám nyní dorazil další model této věhlasné značky a tentokrát by se mělo jednat o to nejlepší, co Marshall v kategorii sluchátek umí. Sluchátka Monitor II lákají na ANC, propracovanou konstrukci a samozřejmě i výborný zvuk. S cenou přes 7 000 Kč už by mělo jít o produkt bez kompromisů. Jestli tomu tak je doopravdy, vám prozradím v následujících odstavcích.

Obsah balení a zpracování

Už při rozbalení z krabice je zřejmé, že se jedná o sluchátka vyšší kategorie, která mají ve výbavě i nějaké to širší příslušenství. To, co jsem vytýkal levnějšímu modelu Major IV, tady neplatí. Monitor II už mají v základu alespoň látkové pouzdro v podobě vkusného pytlíku, který oceníte především na cestách.

Dále nechybí USB-C kabel pro nabíjení a také jack kabel pro připojení k audio zařízení bez Bluetooth. Když pominu papírové manuály a samotná sluchátka, tím výčet obsahu balení končí.

Monitor II jsou na první pohled spíše sluchátka větších rozměrů, což je dáno především cirkumaurální konstrukcí, kdy sluchátka obepínají celé uši. Konstrukce je kovová, ale náušníky samotné jsou z plastu. Hlavový most je opleten z jedné strany jemnou koženkou, z druhé strany je pak koženka o něco hrubší.

Sluchátka jsou celá černá, vystupuje pouze bílé plastické logo Marshall na obou náušnících a zlatý ovladač na pravém sluchátku. Na levém sluchátku najdete tlačítko s nápisem ANC a na pravém stejné tlačítko jen s logem společnosti Marshall. Vítanou vlastností je možnost složení do menšího tvaru. Na levém sluchátku se nachází 3,5mm konektor, USB-C konektor i notifikační dioda.

Celkově lze říci, že kvalita zpracování působí velmi solidním dojmem a taktéž po nasazení na uši jsou sluchátka velmi pohodlná. Samozřejmě s hmotností 320 gramů patří mezi těžší sluchátka, tlak na uši ale není velký, především díky cirkumaurální konstrukci. Model Monitor II se tedy hodí i pro delší několikahodinový poslech. Díky svým rozměrům pak samozřejmě příliš nebude vyhovovat aktivnímu použití při sportu, ideální bude naopak pro domácí poslech nebo delší cesty vlakem či letadlem.

ANC na vysoké úrovni

Při cestování se může hodit především funkce pro automatické potlačení šumu. Přepínat mezi jednotlivými režimy je možné pomocí tlačítka na levém sluchátku. Další možností ovládání pak nabízí aplikace Marshall Bluetooth. V ní je možné nastavovat i intenzitu potlačení šumu, přepnout na transparentní mód a také jeho úroveň regulovat na škále 0–100 %. Pokud chcete šetřit baterii, je možné ANC úplně vypnout.

ANC v případě Monitor II funguje velmi dobře. Stálé šumy v podobě hučení vysavače nebo zvuku projíždějících aut umí sluchátka odstínit výborně. Dokonce i transparentní mód funguje na jedničku a musím ocenit i možnost nastavení jeho intenzity. Pokud například potřebujete slyšet, když na vás někdo mluví, stačí si vyladit tu správnou úroveň a z této funkce se stane vítaný pomocník.

Trojice tlačítek i mnoho funkcí

S několika dalšími funkcemi spolupracuje programovatelné tlačítko na pravém sluchátku. V aplikaci je možné nastavit, kterou z nich vyvolá. V nabídce je přepínání mezi třemi režimy ekvalizéru, spuštění Google Assistanta nebo Siri.

Ekvalizér samotný lze pak poměrně detailně nastavit v aplikaci. Pohybovat můžete s digitálními fadery na pěti frekvencích. V nabídce je také několik přednastavených ekvalizérů pro různé žánry. Můžete si ale vytvořit a uložit i váš vlastní.

Z hlasových asistentů jsem využíval Siri a musím uznat, že komunikace probíhala bez problémů. Taktéž s telefonními hovory nebyl žádný problém a vše bylo slyšet tak, jak má. Kladně hodnotím také zlaté vícesměrové tlačítko na pravém sluchátku. To umožňuje rychlé přepínání mezi skladbami nebo nastavení hlasitosti. Kromě toho slouží také k zapnutí a vypnutí sluchátek nebo aktivace párování přes Bluetooth.

Konektivita

Jak již bylo zmíněno, sluchátka pracují s Bluetooth 5.0. Pokud však potřebujete připojit některé z drátových zařízení, není nic jednoduššího než použít jack kabel. S dosahem signálu bezdrátového připojení jsem neměl problém. V třípokojovém bytě bylo možné sluchátka používat po celém prostoru bez potřeby přibližování se ke zdroji.

Dobře funguje také propojení dvou zařízení zároveň, což oceníte především při práci, kdy například posloucháte hudbu na počítači, ale příchozí hovor na telefonu rádi odbavíte pomocí sluchátek. Simultánní propojení iPhonu i MacBooku Pro v mém případě fungovalo podle očekávání.

Škoda jen, že Marshall nepřišel s nějakým kvalitnějším audio kodekem a dočkali jsme se pouze podpory SBC. Konkurenční AAC i aptX budeme hledat marně, což je v této cenové kategorii určitě škoda.

Zvukové podání a pohodlí

Z hlediska zvuku sluchátka Marshall Monitor II určitě nezklamou. Basy jsou hutné ale stále kultivované, takže dají prostor především středům. Vyšší frekvence byly dle mého ucha trochu upozaděny. To se však dá vyladit v ekvalizéru, který vám může dopomoci k ideálnímu frekvenčnímu rozložení dle vašich představ.

Celkově byl zvuk velmi detailní a čistý. Zkoušel jsem různé typy žánrů a nezklamal mě poslech indie-rockových Foals a jejich rytmického songu What Went Down ani více akusticky zaměřený Jamie Cullum a song Mind Trick. Sluchátka tedy fungují poměrně dobře napříč žánry a zvukově se řadí mezi špičku.

Frekvenční rozsah modelu Monitor II se pohybuje mezi 20 Hz a 20 kHz. Citlivost měničů je 96 dB SPL a jejich průměr pak 40 mm, takže i hlubší vlny mají dostatek prostoru.

Co se týče pohodlí, opět těžko hledat větší nedostatky. Náušníky jsou příjemně měkké, a ačkoliv po delší době poslechu mé uši potřebují vždy pár minut oddechu, celkově lze sluchátka používat i několik hodin v kuse. Taktéž hlavový most je dostatečně měkký, i přesto ale sluchátka poměrně dobře sedí na hlavě a nemají tendenci se jakkoliv sesouvat. Možnost nastavení délky je pak zcela dostačující pro většinu uživatelů.

Z hlediska pohodlí používání je pak ještě určitě nutno pochválit ovládání pomocí dvou tlačítek a jednoho otočného ovladače. S touto sestavou totiž na telefon téměř nemusíte sáhnout.

Výdrž na baterii

Výrobce udává až 30 hodin výdrže na baterii při používání ANC, o dalších 15 hodin pak výdrž naroste, pokud ANC vypnete. Po zhruba deseti hodinách poslechu se zapnutým ANC a hlasitostí mezi 60 a 70 % jsem zaznamenal pokles baterie asi o 30 procent. Oněch 30 hodin tedy opravdu nebude daleko od pravdy. Tady bych ocenil, kdyby v aplikaci bylo možné sledovat úroveň baterie po jednotlivých procentech, protože stav se bohužel zobrazuje jen po desítkách procent.

Výdrž je ale opravdu dostatečná, při mém způsobu použití sluchátka v podstatě celý týden nepotřebují vidět nabíječku. Plné nabití trvá asi dvě hodiny a nabití pro pět hodin provozu zabere asi 15 minut. Bezdrátové nabíjení zde budeme hledat marně.

Aplikace Marshall Bluetooth

Aplikace pro ovládání sluchátek je v podstatě velmi jednoduchá. Kromě základních údajů ohledně úrovně baterie a možnosti nastavení ANC nebo ekvalizéru nabízí nastavení funkce M tlačítka a z dalších zajímavých funkcí pak už jen možnost automatického vypnutí sluchátek.

Po zvolení této funkce se ale vždy aplikace vypne, tady bude třeba vyčkat ještě na nějaký update, který snad chybu opraví. Ekvalizér nabízí množství přednastavených žánrů i uložení vlastní předvolby, ve výsledku jsem ale vždy skončil u nativního nastavení, které mi vyhovovalo.

Marshall Bluetooth je velmi jednoduchý prostředek pro nastavení všech základních funkcí sluchátek. Nijak zásadně tedy neoslní ale ani nezklame, svůj účel však splní.

Závěrečné hodnocení

Marshall Monitor II jsou sluchátka na vysoké úrovni a mezi jejich silné stránky určitě patří osobitý design, výborný zvuk i množství funkcí (včetně ANC) a dlouhá výdrž na baterii. Nevýhodou je vyšší cena (7 590 Kč), která sluchátka staví mezi konkurenci v podobě Sony WH-1000XM4 (případně starší generaci WH-1000XM3) nebo některý z modelů Bang & Olufsen. Všichni zmínění konkurenti disponují podporou bezztrátových kodeků, které modelu Monitor II bohužel chybí.

Taktéž mobilní aplikace bude potřebovat vychytat drobné nedostatky. Jinak ale musím přiznat, že jsem si během testování sluchátka Marshall Monitor II oblíbil. Především mne bavila tlačítka pro ovládání, vskutku funkční ANC i skládací tělo s pytlíkem, které usnadní balení sluchátek na cesty. V neposlední řadě jsem si ale zvykl i na kvalitní zvukové podání a možnost využití pro telefonování. Pokud se vám na ně podaří narazit v nějaké hezké slevě, není co řešit.