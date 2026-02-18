Recenze sluchátek JBL Sense Pro: otevřená sluchátka se skvělým zvukem i funkcemi

- JBL přišlo s dalšími otevřenými sluchátky, která tentokrát vybavilo řadou prémiových funkcí
- Oproti modelu Sense Lite mají lepší výdrž i kvalitnější zvukové podání
- K dispozici je celkem 5 barevných variant, doporučená cena je 4 590 Kč
Před časem jsem měl možnost vyzkoušet zajímavá sluchátka JBL Sense Lite s otevřenou konstrukcí. Nyní se mi do rukou dostal vybavenější model s označením Sense Pro. Ten oproti modelu Lite nabízí pokročilý kodek LDAC, lepší výdrž, více mikrofonů i novější Bluetooth 6.0. Sluchátka ale vyjdou na dvojnásobnou cenu, stojí totiž 4 590 korun. Bonusem je široká barevná paleta, která čítá celkem pět odstínů: fialová, černá, modrá, bílá, béžová. Já jsem testoval nenápadnou bílou variantu.
Design a zpracování
Po rozbalení překvapí poměrně velké nabíjecí pouzdro ve tvaru oblázku, které však nabývá podobných rozměrů u většiny sluchátek s otevřenou konstrukcí disponujících háčkem za ucho. Bílá v kombinaci se stříbrnými detaily vypadá poměrně nenápadně a minimalismus narušuje pouze logo výrobce uprostřed víčka. S hmotností 72 gramů je krabička poměrně lehká a ani sluchátka se svými 11,6 gramy nelze vzhledem k rozměrům označit za žádná těžítka.
Na přední straně krabičky najdeme dostatečně hluboký výřez pro jednoduché otevírání doplněný o světelný proužek signalizující například otevření krabičky. Zadní strana ukrývá USB-C konektor pro nabíjení a na pantu najdeme decentní označení modelu. Po otevření uvidíme dvojici sluchátek, které v prolisech drží dvojice magnetů. Musím zmínit, že na začátku jsem se správným umístěním sluchátek do krabičky trochu bojoval, ale to je jen otázka zvyku.
Sluchátko samotné taktéž patří spíše mezi ty větší, což lze přičítat 16,2mm měničům a celkem čtveřici mikrofonů, jejichž otvory vidíme na vnější straně sluchátka. Mezi nimi kromě loga výrobce vidíme také stříbrnou plošku, která zde není jen kvůli designu, ale slouží také pro dotykové ovládání. Citlivost je ale na můj vkus až příliš vysoká.
Vnitřní strana na vyzařovací mřížce ukrývá označení pravé nebo levé strany. Háček na ucho je na svém konci rozšířený a taktéž na tomto místě najdeme označení modelu sluchátek. Povrch sluchátek je matný a působí jako pogumovaný, což je příjemné na dotyk a zároveň zde neulpívají žádné otisky prstů nebo jiné nečistoty.
Z hlediska zpracování a manipulace ale sluchátka působí velmi příjemně. Nejedná se o žádný designový výstřelek, výrobce nicméně sází spíše na osvědčené tvary a mechanizmy. Pokud chcete experimentovat, nabízí se konzervativní bílou nahradit některou ze zajímavějších barev, jako je například fialová.
Funkce a parametry
Jak již bylo zmíněno, jedná se o sluchátka s otevřenou technologií. JBL toto nazývá jako technologii OpenSound, což znamená, že zvuk do zvukovodu směřuje zvenčí a sluchátko samotné se přímo nedotýká. Nedochází tak k ucpání zvukovodu, což někteří uživatelé obyčejně vnímají jako nepříjemné. Kromě běžných kodeků ve výbavě nechybí ani bezztrátový kodek LDAC a sluchátka disponují krytím na úrovni IP54. Měniče mají průměr 16,2 mm a impedanci 32 ohmů.
Frekvenční rozsah výrobce uvádí od 20 Hz do 40 kHz. Zmínit musím také citlivost 92 dB SPL@1 kHz a maximální SPL 90 dB. Bluetooth je zde ve verzi 6.0 a čisté telefonní hovory zajistí celkem čtveřice mikrofonů. Nechybí ani vícebodového připojení a DualConnect pro jednoduché přepínání mezi dvěma zařízeními. Vzhledem k použité technologii zde nelze počítat s potlačením okolního hluku.
Nechybí módní prostorové efekty nebo ekvalizér v aplikaci s možností ukládaní vlastních zvukových profilů. V aplikaci je možné upravit také dotykové ovládání, které je u těchto sluchátek k dispozici.
JBL Sense Pro
- Typ sluchátek: otevřená
- Velikost měniče: 16,2 mm, dynamický
- Stupeň krytí: IP54 (co to znamená?)
- Frekvenční rozsah: 20 Hz–40 kHz
- Citlivost 92 dB
- Impedance: 32 Ω
- Bluetooth: 6.0 (podpora více připojených zařízení současně)
- Hmotnost pouzdra: 72 gramu
- Výdrž sluchátek: 8 hodin
- Celková výdrž: 38 hodin
- Rychlé nabíjení: ano, 4 hodiny přehrávání za 10 minut nabíjení
Výdrž baterie
Sluchátka samotná mají výdrž 8 hodin a pouzdro dodá dalších 30 hodin přehrávání, což celkem dělá 38 hodin poslechu. Při nabíjení přes USB-C během deseti minut doplníte energii na celkem čtyři hodiny poslechu, k dispozici je ale také bezdrátové nabíjení, které je samozřejmě pomalejší.
Pohodlí nošení a ovládání
Jak jsem již zmínil výše, manipulace se sluchátky je poměrně příjemná a podobně musím ohodnotit také jejich nasazení a umístění v uších. Ačkoliv drobnější modely JBL Sense Lite a JBL Endurance Zone mi v uchu seděly ještě o něco lépe, nový model Sense Pro nakonec také držel velmi dobře.
Z počátku jsem byl mírně nervózní z toho, že sluchátko ulpívá na uchu zvenčí a upevnění spočívá pouze na háčku za uchem. Ani při sportu se ale sluchátko nijak výrazně nehýbalo, což jsem vyzkoušel při běhání i při cvičení ve fitcentru.
Kvalita zvuku
Zvukově na tom sluchátka JBL Sense Pro nejsou vůbec špatně. U většiny otevřených sluchátek jsem byl zvyklý na horší basový projev, ale to už dnes není pravidlem a především díky poměrně velkým měničům zde basy nechybí, ale jsou obsaženy stejně dobře jako středy a výšky. Zvukový projev je živý a detailní, po čase dokonce člověk zapomene, že má na uších otevřená sluchátka, která vlastně fyzicky neobývají váš zvukovod, ale hrají „zvenčí“. JBL tuto technologii označuje jako JBL OpenSound.
Poslech funguje dobře napříč jednotlivými žánry, kdy se sluchátka nezaleknou dynamické rychlejší hudby ani jemných akustických melodií, kterým nechybí intimita a detailní přednes s možností dobrého rozlišení jednotlivých nástrojů a hlasů.
Pokud bych měl zmínit nějaké nevýhody, tak je to nižší maximální hlasitost, která může někoho při určitém typu poslechu limitovat a samozřejmě také absentující ANC, které u tohoto typu sluchátek budeme hledat marně ze samé podstaty (a nepovažuji to tedy za zápor, ale vlastnost).
Oba tyto faktory dohromady mohou způsobit problém například ve fitku, kde hraje hlasitá hudba. Přehrávání vlastní hudby nebo podcastu v takovém prostředí může být problém. Naopak v kanceláři, při pohybu ve městě nebo jiném rušném prostředí otevřenou konstrukci oceníte a také z hlediska pohodlí především při delším poslechu je toto naopak výhodou. Je tedy potřeba zvážit, v jakém scénáři budete sluchátka nejčastěji používat.
Co se týče kvality telefonních hovorů, díky čtveřici osazených mikrofonů jsem nezaznamenal žádný problém a telefonování s JBL Sense Pro bylo bezproblémové. Především u delších hovorů člověk ocení otevřenou konstrukci, která ucho nijak neunavuje.
Mobilní aplikace
Aplikace JBL Headphones je mi už poměrně dobře známá. Její design je velmi jednoduchý a používání jedna radost. Na úvodní straně volíme připojený produkt, poté již vidíme obrázek připojených sluchátek s údaji o nabití sluchátek i pouzdra. V záložce General najdeme základní funkce, jako je přepínání mezi audio a video režimem, gesta pro ovládání dotykem, aktivaci funkce Auracast, LE Audio i hlasové pokyny a nastavení jejich jazykové verze.
V záložce Audio je možné editovat ekvalizér, respektive zvolit jeden z presetů nebo si hrát přímo s deseti pásmy v grafickém zobrazení. Nechybí možnost vytvoření vlastního profilu, který je možné uložit. V sekci Spatial Sound najdete efekty pro přehrávání filmů, hudby i pro herní zážitek. Je zde řada dalších funkcí, jako je limiter hlasitosti, nebo nastavení zvuku telefonních hovorů. V poslední záložce Other vidíme dodatečné funkce v podobě relaxačních zvuků, funkce pro hledání sluchátek i časované vypnutí.
Závěrečné hodnocení
Značka JBL se do segmentu otevřených sluchátek v poslední době doslova zakousla a odvádí zde velmi dobrou práci. Už předchozí levnější modely Sense Lite a Endurance Zone mne poměrně příjemně překvapily a vybavenější novinka s vyšší cenovkou JBL Sense Pro taktéž nabízí velmi slušnou kombinaci funkcí, zvuku a ceny, která nepřesahuje pět tisíc.
Sluchátka jsou o něco větší, díky tomu však přináší bohatý zvuk a také naprosto dostatečnou výdrž na baterii. Nabízí moderní funkce, jako je prostorový zvuk nebo AI redukce šumu mikrofonů a podporují i pokročilý kodek LDAC. Kladně hodnotím také velký výběr barevných variant a celkově otevřenou konstrukci, která je v některých scénářích použití vyloženě návyková.
Na závěr považuji za vhodné zmínit určitou nevýhodu, kterou tento typ konstrukce zkrátka přináší – jedná se o prakticky neexistující odstínění od okolního hluku. To může limitovat poslech v hlučnějším prostředím. Nejedná se ale samozřejmě o chybu, nýbrž o vlastnost produktu. Mezi drobné zápory lze zařadit také nižší maximální hlasitost. Pokud vám ale otevřená konstrukce vyhovuje a rádi byste pořídili vybavenější sluchátka s řadou praktických funkcí a přívětivou aplikací, JBL Sense Pro vám mohu s klidným svědomím doporučit, jelikož se jedná o maximálně povedená sluchátka.
JBL Sense Pro
Design a zpracování9.4/10
Kvalita zvuku8.2/10
Pohodlí8.7/10
Výdrž baterie9.3/10
Funkce7.6/10
Klady
- velmi kvalitní zvuk
- slušná výdrž
- podpora Spatial Audio & Auracast
- pět barevných variant
- široké možnosti využití
Zápory
- omezená maximální hlasitost
- větší pouzdro
- vysoká citlivost senzorových ploch