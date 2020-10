Recenze Samsung Galaxy S20 FE: skvělý poměr ceny a výkonu

I letos jsme se z kraje roku od Samsungu dočkali nové generace vrcholné řady Galaxy S. Jen ve značení nastala trochu nečekaná změna, jelikož místo řady Galaxy S11 jsme se dočkali skoku rovnou na „es dvacet“. Kromě ohebného véčka Galaxy Z Flip, byly na Unpacked Eventu v San Franciscu představeny hned tři modely z rodiny Galaxy S20 – Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra.

5G varianta nabízí Snapdragon 865, levnější LTE verze má Exynos 990

Plochý 6,5″ displej s Full HD+ rozlišením, 120Hz obnovovací frekvence

Optický snímač otisků prstů v displeji, 6 barevných variant, absence 3,5mm audia

Aby těch vlajkových lodí nebylo málo, rozhodl se Samsung rozšířit jarní řadu o ještě jeden model, který nazval Galaxy S20 FE. Co zkratka FE znamená? Korejci se údajně ptali fanoušků značky, co by chtěli na řadě S20 vylepšit, a tyto nápady pak vměstnali do novinky s přídomkem Fan Edition. Nutno podotknout, že někde se vylepšovalo, někde se naopak šetřilo.

Samsung Galaxy S20 FE se na českém trhu prodává od 2. října za doporučenou cenu 16 990 Kč včetně DPH ve 4G verzi se 128GB vnitřní pamětí, respektive za 5G verzi se 128GB úložištěm zaplatíte 19 990 Kč a za 256GB variantu 21 790 Kč. Jedná se skutečně o smartphone na míru fanouškům a jaké jsou rozdíly oproti základní Galaxy S20(+)? A jaké další vlastnosti a funkce novinka nabízí, to vám prozradí naše podrobná recenze.

Obsah balení je poněkud chudý

V prodejním balení se nachází opravdu jen nezbytné příslušenství. V krabičce najdete samotný telefon, několik příruček, sponu pro vyjmutí hybridního slotu, metr dlouhý kabel a kompaktní adaptér s rychlým nabíjením (9 V a 1,67 A). Ano, Samsung opravdu přibalil pouze 15W nabíječku, což je podle mě žalostně málo a mnohem levnější telefony mnohdy mívají 30W adaptéry.

V krabičce nenajde ani špuntová sluchátka. Dříve Samsung do balení dával i redukci z klasického USB-A na USB typu C (tzv. USB OTG) a adaptér z microUSB na USB typu C. Také by se hodila redukce z USB-C na 3,5mm audio konektor pro připojení starších sluchátek. Ačkoliv jsou dnešním trendem bezdrátová sluchátka, propojka pro zpětnou kompatibilitu by se hodila. Alespoň je telefon z výroby opatřen ochranou fólií na displeji.

Design a konstrukce: nabízí hned několik změn

Vzhled Samsungu Galaxy S20 FE je pouhou evolucí předchozích modelů. Rozměrově a vzhledem navazuje na loňský odlehčený Galaxy S10 Lite. Některé designové prvky si dokonce přebírá od modelu Note 20 Ultra. Ne všechny potěší, že se jedná pořádný kus telefonu.

Jeho rozměry jsou 159,8 x 74,5 x 8,4 mm a hmotnost činí příznivých 190 gramů. Tělo samo o sobě je tak akorát tenké a vyvážení hmotnosti příkladné. I přes větší proporce hodnotím ergonomii za jedna.

Rám telefonu je opět kovový, avšak záda jsou z polykarbonátu, což mě osobně nijak nepohoršuje. Musím pochválit jejich matný povrch, který jsem si užíval i u Notu 20 Ultra a dle mého názoru se jedná o krok správným směrem. Záda se totiž nemažou otisky, jsou příjemná na dotyk a lépe se drží.

Nicméně se šetřilo i vepředu, protože displej je chráněn starým ochranným sklem Gorilla Glass 3 (modely S20 mají Glass 6). Na přední straně bych rád ještě upozornil na o něco tlustší rámečky a zejména pak spodní bradičku. Zachován byl kruhový výřez pro selfie kamerku, který je naštěstí drobný a nijak zvlášť nevadí.

Voděodolnost nechybí, 3,5mm audio jack ale ano

Pochválit musím za voděodolnost a prachuvzdornost s certifikací IP68. Bohužel na bocích byste marně hledali 3,5mm audio výstup. Chápu, že dnešním trendem jsou bezdrátová sluchátka, ale nevěřím tomu, že by se fanoušci bez tohoto výstupu obešli. Já tedy rozhodně ne.

Ve spodu se nachází zdířka USB-C a hlasitý reproduktor naladěný od AKG. Ten podporuje i technologii Dolby Atmos. Zvuk je čistý, ale zároveň výrazný a dostatečně hlasitý. Jedná se tak o jedny z nejlepších stereo reproduktorů napříč všemi telefony.

6 barevných variant, vybere si každý

S20 FE je dostupný v šesti barvách, takže si vybere každý. Mě osobně se nejvíce líbí námi testovaná světle zelená barva s mírným nádechem do modra. Dílenské zpracování je perfektní, ale mezi mínusy patří mírně vystupující fotoaparát na zádech.

Vzhled fotomodulu se mi ale hodně líbí, i když při položení na stůl se telefon nepříjemně naklání. Bohužel se zapomnělo i na notifikační diodu, kterou by plno fanoušků jistě ocenilo.

Plochý displej se 120Hz obnovovací frekvencí

Samsung Galaxy S20 FE nabízí oproti ostatním modelům řady Galaxy S20 plochý displej, u jeho bratříčků je panel mírně zakřivený. Úhlopříčka je 6,5 palce, což je někde na pomezí mezi S20 a S20+. Rozlišení displeje je Full HD+ (2 400 x 1 080 pixelů), což činí dostatečnou jemnost 407 PPI. Osobně mi nižší rozlišení oproti top smartphonům výrobce nijak nevadí, stejně bych byl nucen po něm sáhnout, protože vyšší 120Hz obnovovací frekvence je dostupná právě při tomto rozlišení.

Vyšší frekvence je rozhodně milou vlastností, protože díky ní jsou animace prostředí krásně plynulé, ačkoliv to má značný vliv na spotřebu energie, ale o tom až v další kapitole. Je škoda, že telefon kromě 60 a 120 Hz nenabízí i 90 Hz.

Výrobce u displeje použil technologii Super AMOLED namísto novější Dynamic AMOLED 2X. Zobrazovač s poměrem stran 20:9 zabírá 84,8 % přední plochy, což je poněkud horší bilance oproti modelu S20+, jehož panel zabírá 90,5 %. Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle.

Dále nechybí podpora HDR10+, filtr modrého světla, tmavý režim prostředí a samozřejmostí je funkce Always On, která na displeji zobrazí hodiny a oznámení, když telefon nepoužíváte. Částečně se tím supluje absence notifikační diody.

Optická čtečka otisků prstů a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít čtečky otisků prstů. Ta je integrovaná přímo do displeje, konkrétně je umístěna o dost níže než u modelů Galaxy S20 nebo Note 20. Umístění tak není příliš vhodné. Navíc se jedná optickou čtečku namísto ultrazvukové.

Nicméně odemykání je hodně rychlé a přesné. Stačí na snímač jen krátce a lehce ťuknout a je odemčeno. Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek překvapí svou rychlostí.

Hardware: Snapdragon 865 vs. Exynos 990

Samsung Galaxy S20 FE je dostupný celkem ve dvou výkonnostních variantách – v LTE a 5G verzi. Nám na test dorazila levnější LTE verze. Tu pohání čipset Exynos 990 vyráběný 7nm technologií. Tento čip disponuje celkem osmi procesorovými jádry (2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,5 GHz Cortex-A76 a 4x 2 GHz Cortex-A55) a grafickým jádrem Mali-G77 MP11. Tato vrze je dostupná se 128GB interní pamětí.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S20 FE Systém: Android 10 Rozměry: 159,8 x 74,5 x 8,4 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: 5G verze: Snapdragon 865 (1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585). LTE verze: Exynos 990 (2x 2,73 GHz Moongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex A76, 4x 2,0 GHz Cortex A55) RAM: 6 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 6,5", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.8, 26mm, Dual Pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 8 Mpx, f/2.0, 73mm, 1/4.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optický zoom, teleobjektiv Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 123˚, 13mm, 1/3.0", 1.12µm, širokoúhlý , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, 26mm, 1/2.74", 0.8µm, AF, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

5G varianta je vybavena výkonnějším čipsetem Qualcomm Snapdragon 865. Ten je vyráběný 7nm+ procesem a taktéž disponuje osmi jádry (1x 2,84 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585 a 4x 1,8 GHz Kryo 585). Grafickým čipem se stal Adreno 650. Tato varianta je k dispozici taktéž se 128GB pamětí a nebo s 256GB úložištěm. Obě verze mají 6GB operační paměť.

Rozdíly mezi 5G a LTE variantou

O 5G variantu bude zájem především díky Snapdragonu 865, ten totiž nabízí o poznání vyšší výkon, o něco delší výdrž baterie, také se méně zahřívá, a i fotoaparát dosahuje lepších výsledků. A jaké je to v řeči čísel? LTE varianta dosáhla v AnTuTu benchmarku (v8) na více než 515 tisíc bodů, zatímco 5G verze zvládla pokořit 596 tisíc bodů. Právem tak patří k tomu u nejlepšímu na trhu.

Do hybridního slotu lze vložit jednu nanoSIM a microSD kartu (až 1 TB), nebo dvě nanoSIM. Konektivita zahrnuje Bluetooth 5.0, NFC a nové Wi-Fi 6 (o novém značení jsme psali zde). Pro rychlé a přesné určení polohy využívá smartphone systémy GPS, GLONASS, BDS a GALILEO.

Dobrá výdrž baterie a rychlejší nabíjení za příplatek

Uživatelsky nevyjímatelný akumulátor disponuje poměrně vysokou kapacitou 4 500 mAh. Smartphone podporuje USB Power Delivery 3.0 a drátově lze nabíjet výkonem až 25W. Nicméně jak už bylo uvedeno na začátku recenze, v balení se nachází pouze 15W adaptér, což je vzhledem k ceně a k tomu, že jde o „fanouškovskou“ verzi, dosti smutné.

15W adaptérem dobijete Galaxy S20 FE na 100 % za hodinu a 40 minut, zatímco 25W nabíječkou za 57 minut a to je sakra rozdíl. Nechybí ani podpora 15W bezdrátového nabíjení a funkce reverzního dobíjení Wireless PowerShare, avšak pouze s výkonem 4,5 W.

Až dva dny na jedno nabití, ale…

Při testování Galaxy S20 FE jsem se nijak zvlášť v jeho používání neomezoval. Měl jsem aktivní Always On, automatický jas displeje a obnovovací frekvenci 120 Hz. Neustále jsem měl zapnutou Wi-Fi, Bluetooth připojené k hodinkám, či sluchátkům a aktivní mobilní data.

Kromě brouzdání po internetu, jsem často také fotil a natáčel videa, občas si zahrál nějakou tu hru a strávil jsem několik desítek minut na sociálních sítích. Během desetidenního testování, které je zcela dostatečné na určení výdrže baterie, mi pokaždé, když jsem se vrátil večer domů, smartphone ukazoval ještě přes dvacet procent zbývající energie.

Řekl bych, že při běžném používání se dá v pohodě dostat až na dvoudenní výdrž, avšak toho lze dosáhnout pouze s nižší obnovovací frekvencí, vypnutým Always On displeje a aktivním tmavým režimem. Výrobce musím také pochválit, že telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim.

Systém Android 10 a nadstavba One UI 2.5

V telefonu se nachází operačním systémem Android 10, který je doplněný o nástavbu One UI. Tu můžete znát již z modelové řady Galaxy S20, respektive z jiných smartphonů výrobce. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení.

Prostředí nemá cenu nijak zvlášť popisovat. Je přehledné a dle mého názoru se jedná o nejlepší nástavbu pro Android. Samozřejmostí je počítačový režim DeX, který nově funguje i bezdrátově. Další výhodou je snadné propojení s Windows, které s sebou přináší plno benefitů.

Za zmínku stojí také léty prověřený boční panel. Jedná se o tenkou světlou linku (ve výchozím stavu na pravé straně), která je zabudována přímo do systému a v případě, že jej vytáhnete, objeví se nabídka funkcí a zkratek.

Fotoaparát: jen drobné změny oproti S20

Modely S20 (zejména pak S20 Ultra) patří na špičku fotomobilů. S20 FE rozhodně nezůstane pozadu, protože prakticky disponuje obdobnou výbavou. Celkem se na zadní straně nachází tři fotoaparáty:

Hlavní 12MPx se světelností f/1.8, optickou stabilizací a funkcí Dual Pixel

12MPx ultra-širokoúhlý snímač (f/2.2) se záběrem 123° a fixním ostřením

8MPx teleobjektiv s 3x optickým zoomem (73mm), OIS a fázovým ostřením

Selfie kamerka dostala do vínku vyšší 32MPx rozlišení se světelností f/2.0. Mezi režimy fotoaparátu patří automatický, živé zaostření (i u videa), noc, profesionální (nově i u videa), panoráma, jídlo, SingleTake nebo Instagram.

Všechny tři snímače mají k dispozici umělou inteligenci k optimalizaci scény nebo funkci HDR. Selfie kamerka nabízí vylepšení tváře, výběr osvětlení, úpravu (rozostření, černobílé) pozadí, přisvětlení pomocí obrazovky, funkci širokoúhlého selfie nebo oblíbené animované AR emoji.

Skvělé fotografie za jakýchkoliv podmínek

Za dobrého světla jsou výsledky výborné a prakticky jim nemám co vytknout. Hlavní fotoaparát musím pochválit za slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů, skvělý kontrast, velký dynamický rozsah a nízkou míru šumu. Příjemně působí i přirozené rozmazání pozadí.

To exceluje zejména u makro snímků. Těm nechybí ostré detaily, avšak někdy je poněkud složitější zaostřit na preferovaný bod – od objektu je potřeba být o něco dále, než bývá zvykem. Díky umělé inteligenci dokáže Galaxy S20 FE rozpoznat až 30 typů fotografovaných scén a upravit nastavení barev, tónů nebo doporučit vhodný režim a ideální kompozici.

Širokoúhlý fotoaparát stále s fixním ostřením

Širokoúhlé snímky jsou vcelku dobré i když díky fixnímu fokusu nedosahují takových kvalit jako primární snímač. Nicméně musím pochválit za barevnou konzistentnost napříč všemi senzory. Je vidět i snaha o korekci okrajů, ale v některých situacích je prostě mírná deformace znát.

Pochválit musím portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, ty patří k tomu nejlepšímu, co přední fotoaparáty pořizují. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak teleobjektiv.

Schopnosti přiblížení: až 30x digitální zoom

Schopnosti přiblížení jsou u toho modelu překvapivě odlišné od smartphonů S20 a S20+. Byl zde totiž použit opravdový trojnásobný optický zoom na rozdíl od 64MPx snímače, u kterého docházelo pouze k výřezu a softwarovému čarování. Ale toho se nezbavilo ani „f-éčko“. K dosažení zoomu se používá jak teleobjektiv, tak hlavní fotoaparát. Výsledkem je až 30x digitální přiblížení.

Samsung je na to opravdu šalamounsky, protože při testování jsem zkoušel prstem zakrývat jednotlivé čočky, abych zjistil, která je která. Zjistil jsem, že když prstem zakryji hlavní fotoaparát a mezi rychlými přepínači zvolím 3x zoom, tak na obrazovce je černo. Zkoušel jsem zaostřit a trochu pohnout fotoaparátem a na chvíli tam vyskočil obraz z teleobjektivu. Nikdy se mi ale nepodařilo zakrýt teleobjektiv tak, abych viděl na obrazovce svůj prst.

Je tedy jasné, že S20 FE pro přibližování scény hojně využívá hlavní 12MPx snímač. Je zajímavé, že k tomu dochází i u videa, což mě trochu zaráží, protože výsledky jsou opravdu velmi dobré. 3x optický zoom je perfektní a až do 10x zoomu fotí smartphone vcelku obstojně. Dál už bych ale s přibližováním nechodil.

Focení v noci a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná. Fotografie si zachovávají vcelku dobrou světlost, avšak je znát větší výskyt šumu. Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí (z ruky až 7,5 vteřiny pořídí až 30 snímků) a následně snímky vylepší za pomoci softwaru.

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Software umí automaticky rozpoznat, pokud je telefon umístěný na stativu – v tomto případě nabídne čas v rozsahu 30 – 240 vteřin. Výsledné noční fotografie, i bez nočního režimu, jsou velmi dobré. Noční režim scénu více prosvětlí a stabilizuje světelné zdroje.

Špičkový záznam videa

Samsung Galaxy S20 FE umí po vzoru svých předchůdců zaznamenávat video až v rozlišení 8K při 24 snímcích. To je reálně 7680 x 4320 px; jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut. Reálně 8K zatím příliš nevyužijete, ale z marketingového hlediska je to opět něco, na co budou zákazníci slyšet. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení.

Samsung Galaxy S20 FE: camera test (4K, 60 fps)

Naopak skvělý je záznam 4K videa při 60 fps. Velice chválím stabilizaci obrazu. Jen ostření by mohlo být trochu přesnější, zejména při natáčení makro záběrů. Pokud budete chtít natáčet i širokoúhlým fotoaparátem nebo teleobjektivem, musíte snížit snímkování na 30 fps (to platí i pro Full HD rozlišení). Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 30 fps.

Samsung Galaxy S20 FE: camera test (4K, 30 fps)

Nechybí ani záznam super slow-motion videa až se snímkováním 960 fps nebo možnost nahrávat video s HDR10+. Samozřejmě nechybí ani super stabilizátor obrazu, který využívá širokoúhlého snímače a záběry se poté velice podobají těm z GoPro kamerky. Další funkcí je živé zaostření, kdy se za snímaným objektem či postavou rozmaže či jinak upraví pozadí (černobílý, glitch či big circle).

Samsung Galaxy S20: 8K camera test (24 fps)

Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu a povedená stabilizace světelných zdrojů.

Závěrečné hodnocení

Samsung Galxy S20 FE má hned několik lákadel, ale narovinu říkám, že fanoušky značky bude oproti základním modelům S20 a S20+ nejvíce lákat výkonnější Snapdragon 865. Pokud bych si měl vybrat, zvolil bych právě 5G variantu. Ano, je sice dražší, ale lepší čipset tomuto smartphonu jednoznačně více sluší. Bohužel je tu několik přešlapů, které mnozí fanoušci nezkousnou. Řeč je zejména o pomalejším 15W adaptéru v balení, chybějícím 3,5mm výstupu na sluchátka a absenci notifikační diody.

Někomu mohou vadit i větší rozměry a polykarbonátová záda. Design zadní strany se mi ale hodně líbí a její matný povrch je naprosto fantastický. Také chválím za šest barevných variant. Plochý displej mnohé potěší, mě nikoliv. Především rámečky by mohly být tenčí a vzhledem k tomu, že fólie na displeji poněkud řeže do prstů (nejraději bych jí po deseti dnech testování sundal), hodilo by se odolnější krycí sklo displeje – zde se ale také šetřilo. 120Hz obnovovací frekvence je fajn, avšak dost výrazně zatěžuje baterii.

Výdrž je dobrá, ale musíte počítat s tím, že při větší zátěži se jedná o pouze jednodenní smartphone. Optická čtečka je hodně rychlá, zde se žádné kompromisy neodehrály. Fotoaparát se prakticky nezměnil, proto tento telefon patří k těm nejlépe fotícím na trhu. Stejně tak video záznam je na špičkové úrovni.

Myslím si, že Galaxy S20 FE je určený pro dvě skupiny lidí. Pro ty, co chtějí ušetřit a nechtějí si kupovat dražší S20/S20+, je určena nejlevnější LTE verze za 16 990 Kč. Ti, kteří chtějí Snapdragon 865 a zároveň jim nevadí těch několik ústupků oproti S20/S20+, si koupí 5G variantu za 19 990 Kč. V podobném cenovém rozptylu se nachází i hodně vybavený Xiaomi Poco F2 Pro, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8, Realme X50 Pro nebo Asus Zenfone 7.