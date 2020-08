Recenze Samsung Galaxy Note 20 Ultra: žezlo drží pevně v rukou

Samsung před dvěma týdny v rámci Unpacked eventu představil své nové zástupce modelové řady Galaxy Note. Letos ji opět tvoří dva smartphony, avšak místo verze s přídomkem plus dorazila varianta Ultra, která chce v mnohém navázat na model Galaxy S20 Ultra.

Nám do redakce dorazil na recenzi vybavenější model Samsung Galaxy Note 20 Ultra, který zaujme obrovským 120Hz displejem s minimálními rámečky, 108Mpx hlavní fotoaparátem, periskopickou kamerkou s 5x optickým přiblížením a až 50x digitálním zoomem, špičkovou hardwarovou výbavou nebo super rychlým nabíjením. Samozřejmostí je ovládací pero S Pen, které se naučilo nové funkce. Těšit se můžete i na perfektně optimalizované a přehledné prostředí One UI s mnoha funkcemi.

Pero S Pen, 120Hz displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, nadstavba One UI

108Mpx fotoaparát, periskopická kamerka s 5x optickým přiblížením, 8K video

Prémiový design, rám z nerezové oceli, matná záda, 25W nabíjení, podpora 5G

Samsung Galaxy Note 20 Ultra se na českém trhu začne prodávat v pátek 21. srpna za doporučenou cenu 35 999 Kč včetně DPH s 256GB vnitřní pamětí a 8 GB RAM (za vybavenější 512GB úložiště a 12 GB RAM zaplatíte 38 999 Kč). Je cena adekvátní a jedná se o nejlepší smartphone na trhu? Zaujme i jinými vlastnostmi než jen perem S Pen a soustavou fotoaparátů? A jaké další vlastnosti a funkce novinka nabízí, to vám prozradí naše recenze Samsungu Galaxy Note 20 Ultra.

Obsah balení

V prodejním balení se nachází jen nezbytné příslušenství a oproti předchozím generacím je o něco chudší. V krabičce najdete samotný telefon, kompaktní 25W adaptér se super rychlým nabíjením (9 V a 2,77 A) a zdířkou USB-C, metr dlouhý kabel pro napájení či přenos dat s USB-C koncovkami, sponu pro vyjmutí hybridního slotu a špuntová sluchátka. Displeje telefonu je také z výroby opatřen ochranou fólií.

Z balení se kompletně vytratila redukce z klasického USB-A na USB typu C (tzv. USB OTG), adaptér z microUSB na USB typu C, kleštičky pro výměnu hrotů v peru S Pen a sada náhradních hrotů. Také v něm nenajdete redukci z USB-C na 3,5mm audio konektor pro připojení starších sluchátek. Ačkoliv jsou dnešním trendem bezdrátová sluchátka, propojka pro zpětnou kompatibilitu by se hodila.

Potěší, že Samsung k telefonu tradičně dodává velmi kvalitní drátová sluchátka s USB-C konektorem. Dostanete k nim i dva páry náhradních špuntíků ve dvou velikostech. Sluchátka jsou velmi dobře zpracovaná, velká část kabelu je pletená a nechybí multifunkční panel s mikrofonem. Sluchátka velmi dobře sedí v uších, hrají hlasitě a mají větší důraz na basovou složku. O jejich výrobu se postarala firma AKG, čehož si lze všimnout na kovových stranách.

Elegantní vzhled i prémiové zpracování

Na první pohled se může zdát, že Samsung Galaxy Note 20 Ultra je pouhou evolucí předchozí generace, avšak je zde několik viditelný změn ve vzhledu i ergonomii. V první řadě bych chtěl vyzdvihnout prvotřídní zpracování, prémiové materiály a elegantní vzhled. Note 20 Ultra je zkrátka luxusní zařízení.

Výrobce vsadil na osvědčenou kombinaci kovu a skla. Záda jsou kryta Gorilla Glass Victus, což je zcela nové krycí sklo, které Note 20 Ultra nabízí jako první smartphone na světě. Díky elegantní matné úpravě není zadní strana magnetem na otisky prstů. Telefon také příliš neklouže a vypadá naprosto úchvatně.

Na zadní straně je dominantním prvkem modul fotoaparátu, který svým provedením opravdu zaujme. Toto řešení se mi osobně líbí, i když chápu, že ne každému se takovýto design fotomodulu musí zamlouvat. Všichni se ale určitě shodneme na tom, že „batůžek“ s fotoaparáty je hodně nepraktický. Vystupuje totiž hodně nad povrch (asi 2 mm) a díky umístění v levém rohu se při poležení na rovný povrch telefon dost nepříjemně naklání.

Rozhodně zapomeňte na to, že byste si chtěli psát poznámky perem S-Pen, když telefon leží na stole. Alespoň do poloviny displeje to zkrátka nejde, což vidím jako jednu z největších slabin tohoto telefonu. Na obranu Samsungu je potřeba dodat, že za vystupující modul může periskopický fotoaparát a fakt, že bylo nutné všechny součástky nějak uspořádat. Naštěstí je modul kryt odolným krycím sklem.

Změn v konstrukci je spousta

Pro Note typické ostré linie ještě více podtrhují takřka ploché spodní a horní strany. Rám telefonu je vyroben z nerezové oceli, což zařízení přidává na pevnosti i prémiovém vzhledu. Vespodu uprostřed se tradičně nachází zdířka USB-C, avšak přemístil se hlavní reproduktor i pozice pera S-Pen. Tento krok příliš nechápu, protože drtivá většinu uživatelů drží telefon při používání S-Penu v levé ruce, čímž dochází k znesnadnění vytáhnutí pera pravou rukou.

I když telefon chytnu výš, aby se dlaň neopírala o levý spodní roh, stejně musím telefon trochu naklonit, aby se mi z levé strany S-Pen snáze vytahoval. Hardwarová ovládací tlačítka se pro změnu přesunula na pravý bok, což mi ale vůbec nevadí. Na horní straně se nachází hybridní slot pro nanoSIM a microSD kartu, případně paměťovou kartu lze nahradit druhou SIM kartou.

Dvojitým stiskem klávesy Power spustíte fotoaparát, což je celkem praktické. Screenshot pořídíte stiskem tlačítek Power a hlasitosti dolů, přičemž když tyto dvě klávesy přidržíte déle, telefon se vypne. Delším přidržení vypínací tlačítka se spustí asistent Bixby, avšak toto nastavení lze změnit.

Note 20 Ultra: obrovský telefon se skvělou ergonomií

Novinka rozměrově vyrostla oproti Galaxy Note 10+ nepatrně na výšku, zatímco šířka a tloušťka zůstala takřka stejná. Proporce telefonu činí 164,8 x 77,2 x 8,1 mm. I přes větší rozměry se pocitově velmi dobře drží, je to díky zaobleným hranám, ale i dobře vyváženému těžišti a přijatelné hmotnosti 208 gramů.

Přední stranu zaplňuje obrovský displej, jenž je největším displejem v telefonu Galaxy. V úzkém pruhu nad displejem (jen 1,5 mm široký) se schovává výdech telefonního reproduktoru, který je využíván i jako stereo doplněk k hlavnímu reproduktoru. Nezbytné senzory jsou schovány pod displejem, ale při úspoře místa se bohužel zapomnělo na notifikační diodu. Jinak symetrické rámečky narušuje nepatrně tlustší spodní bradička (2,5 mm široká).

Selfie kamerka se schovala do kruhového výřezu uprostřed horního okraje displeje, který je naštěstí drobný (3,3 mm) a v reálu vypadá opravdu pěkně. Samsung si navíc přichystal pěkné světelné efekty kolem výřezu, které se provedou při aktivaci předního fotoaparátu.

3,5mm audio výstup už se nevrátí a opět jen dvě barevné varianty

Vypadá to, že Samsung už na vždy zanevřel u vlajkových lodí naz 3,5mm výstupu na sluchátka, který je stále pro řadu uživatelů klíčový, o to víc zamrzí, že v balení nenajdete ani redukci na USB-C. Samozřejmě se nezapomnělo na kompletní odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP68.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra se u nás bude prodávat pouze ve dvou barevných variantách – konzervativní černé Mystic Black a v námi testované Mystic Bronze. Bronzová sice chvílema připomíná růžové zlato, avšak osobně se mi moc líbí a bezpochyby se jedná o unisex barvu.

Note 20 Ultra má nejlepší displej na trhu

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zaujme špičkovým 6,9palcovým displejem, kolem kterého se rozprostírají velmi tenké rámečky. Ano, displej je opravdu obří a zabírá úctyhodných 91,7% čelní plochy. Samozřejmě je po stranách zakřivený, i když jen mírně. Dynamic AMOLED 2X panel je kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus, jehož odolnost proti škrábancům je dvojnásobná oproti Gorilla Glass 6 a zároveň by mělo vydržet pád na tvrdý povrch až ze dvou metrů.

Displej nabízí velmi jemné rozlišení Quad HD+ (3088 x 1440 pixelů, 496 ppi), má decentně zakulacené rohy, za což chválím, a jeho poměr stran je atypických 19,3:9. Díky podpoře HDR10+ nabízí zobrazovací panel velmi vysoký kontrast (poměr až 3 000 000:1), což využijete při sledování video obsahu na YouTube, Netflixu i v Amazon Prime Video.

Jas až 1 500 nitů a 120Hz obnovovací frekvence

Displej disponuje sytými barvami, skvělými pozorovacími úhly a bezproblémovou čitelností na přímém světle. Svítivost displeje dokonce mezigeneračně poskočila o úžasných 25 % (jas na slunci až 1 000 nitů, krátkodobá maximální svítivost až 1 500 nitů). Displej také podporuje adaptivní 120Hz obnovovací frekvenci, která je dostupná při Full HD+ rozlišení. Při víceméně statickém obraze (např. čtení článků) je frekvence nastavena na 1 – 11 Hz, při sledování videa na 24 – 120 Hz a při hraní her na 30 – 120 Hz.

Adaptivní frekvence mi při používání nijak nevadila – obraz byl při scrollování vždy perfektně plynulý. Dynamická obnovovací frekvence má pozitivní vliv na výdrž baterie, nicméně pokud upřednostňujete výdrž nad plynulostí obrazu, doporučuji zvolit standardní frekvenci 60 Hz. Dotyková vrstva se dokonce pyšní 240Hz frekvencí snímání.

Displej nabízí mnoho funkcí

Vaše oči uvítají i snížení emitace modrého světla díky speciální vrstvě displeje. Samsung nezapomněl ani na noční režim, který přepne prostředí převážně do černých barev, což uleví vašemu zraku a nepatrně také baterii. Nechybí ani funkce pro ochranu proti náhodném dotyku nebo možnost zvýšení citlivosti dotyku.

V nastavení nechybí ani možnost si vybrat z živého nebo přirozeného režimu displeje nebo vyvážení bílé. Samozřejmostí je funkce Always On, která na displeji zobrazí hodiny a oznámení, když telefon nepoužíváte. A pokud budete chtít využít pracovní plochu na maximum, uvítáte možnost ovládat systém pomocí gest, díky čemuž se skryje ovládací panel s tlačítky.

Čtečka otisků prstů v displeji a odemykání obličejem

Pro autentizaci lze využít ultrazvukovou čtečku otisků prstů integrovanou v displeji. Ta je umístěna na perfektním místě – přesně pod palcem. Čtečka je vskutku hodně rychlá a také přesná. Funkci čtečky neovlivňuje ani originální fólie na displeji, avšak jiné ochranné fólie nebo třeba tvrzená skla ji mohou ovlivnit.

Dalším způsobem, jak odemknout telefon, je rozpoznáním tváře. To funguje naprosto bezchybně, dokonce při jakémkoli natočení telefonu, a i za horších světelných podmínek vás překvapí svou rychlostí. Stačí dvakrát poklepat na zhasnutý displej nebo zvednout telefon ze stolu a je odemčeno. I přesto, že jde o pouhý 2D sken obličeje, nepodařilo se mi telefon zmást fotkou ani videem.

Hardwarová výbava a konektivita na špičkové úrovni

Samsung Galaxy Note 20 Ultra pohání výkonný čipset Exynos 990 známý z Galaxy S20 Ultra. Je vyráběný 7nm technologií a disponuje celkem osmi procesorovými jádry (2 × M5 Cheetah s taktem 2,73 GHz, 2 × Cortex-A76 s taktem 2,5 GHz a 4 × Cortex-A55 s taktem 2,0 GHz) a grafickým jádrem Mali-G77 MP11. Nicméně plno uživatelů, včetně mě, by v tomto smartphonu raději vidělo Snapdragon 865+, avšak Note 20 Ultra s tímto čipem je dostupný pouze v USA.

Přesto je výkon zařízení je špičkový. V benchmarku AnTuTu (v8) jsem naměřil více než 517 tisíc bodů, čímž se jen nepatrně přibližuje nejvýkonnějším smartphonům. Exynos má také značné problém s vyšším zahřívání a s horší výdrží na baterii. Operační paměť je dostupná ce dvou verzích – námi testovaná nejvyšší varianta má k dispozici 8 GB RAM a 512GB úložiště a nižšží paměťová verze si musí vystačit s 12GB operační pamětí a 256GB úložištěm.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy Note 20 Ultra Systém: Android 10 Rozměry: 164,8 x 77,2 x 8,1 mm , Hmotnost: 208 gramů Čipset: Exynos 990, octa-core 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex-A76, 4x 2,0 GHz Cortex-A55 RAM: 8 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 6,9", Quad HD+, 1440 x 3088 px Hlavní fotoaparát: 108 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/3.0, 13mm, PDAF, Super Steady video, širokoúhlý Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 120˚, 13mm, 1/2.55", 1.4µm, širokoúhlý , Přední kamera: 10 Mpx, f/2.2, 26mm, 0.7µm, Dual Pixel PDAF Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Interní paměť lze navíc dále rozšířit o paměťovou kartu microSD až do velikosti 1 TB, čímž si ale odepřete možnost používat dvě SIM karty. Ve výbavě nechybí podpora 5g sítí, všech lokálních LTE standardů, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ a Wi-Fi 6. Pro rychlé a přesné určení polohy využívá smartphone systémy A-GPS, GLONASS, BDS a GALILEO.

Dobrá výdrž baterie se „super“ rychlým nabíjením

Uživatelsky nevyjímatelný akumulátor má poměrně vysokou kapacitou 4 500 mAh, což je mírně zlepšení (200 mAh) oproti Note 10+. S dodávaným 25W adaptérem s podporou Super rychlého nabíjení se telefon naplno nabije za přibližně 65 minut. Na 35 % kapacity to zvládne už za 15 minut a do 60 % do trvá další čtvrthodinku. Note 20 Ultra rovněž podporuje až 15W bezdrátové dobíjení, kterým to do plného nabití trvá asi 110 minut (za 30 minut se dobije na 33 %).

Oproti minulé generaci bohužel není podporováno rychlejší 45W dobíjení přes kabel. Nicméně jak se u Note 10+ ukázalo, 45W nabíjení se hodí jen pro kratší dobu nabíjení, kdy se telefon nabije na víc procent, avšak při nabíjení na z nuly na 100 % není mezi 25W a 45W nabíječkou zas takový rozdíl, takže absence 45W nabíjení uživatele nemusí zas tolik mrzet.

Nechybí ani funkce Wireless PowerShare s výkonem 9W, díky které ze zad telefonu nabijete chytré hodinky, popřípadě jiný smartphone nebo další zařízení podporující bezdrátové nabíjení Qi/PMA. Telefon má nižší kapacitu baterie, než S20 Ultra, což se nakonec při týdenním testovaní ukázalo jako menší handicap.

Jednodenní smartphone

Při testování Galaxy Note 20 Ultra jsem se nijak zvlášť v jeho používání neomezoval, i když musím říct, že patřím spíše ke středně náročným uživatelům. Měl jsem aktivní Always On, automatický jas displeje a adaptivní obnovovací frekvenci 120 Hz. Neustále jsem měl zapnutou Wi-Fi, Bluetooth připojené k hodinkám, či sluchátkům a aktivní mobilní data.

Nejvíce času jsem strávil brouzdáním po internetu, také jsem často fotil a natáčel videa, občas si zahrál nějakou tu hru a strávil jsem několik desítek minut na sociálních sítích. Během týdenního testování, které je zcela dostatečné na určení výdrže baterie, mi pokaždé, když jsem se vrátil večer domů, smartphone ukazoval zhruba 20 procent zbývající energie.

Řekl bych, že při běžném používání se dá dostat až na 1,5denní výdrž, avšak to je tak maximum. Jedná se tak spíš o jednodenní smartphone a nároční uživatelé možná doplňovat energii i během dne. Výrobce musím pochválit, že telefon má velmi dobře zvládnutou správu napájení, kde nechybí režim spánku pro málo využívané aplikace, adaptivní, střední nebo maximální úsporný režim.

Android 10 a prostředí One UI

Skvělou hardwarovou výbavu doplňuje operační systém Android 10, který je doplněný o nástavbu One UI 2.5. Systém je bleskurychlý a nabízí mnoho vylepšení. Dle mého názoru se tak jedná o vůbec nejlepší nadstavbu pro Android. Hlavním benefitem prostředí One UI je větší uživatelský zážitek z ovládání.

Prostředí se dá lépe ovládat jednou rukou, navíc je vzhledově velmi povedené, uhlazené, systémové aplikace mají stejný designový jazyk, vše je přehledné, intuitivní a lze přizpůsobovat k obrazu svému. Nastavení telefonu je opět velmi bohaté a celkově je prostředí hodně uživatelsky přívětivé.

Inovovaná byla aplikace Samsung Notes, do které lze importovat soubory PDF a provádět v nich úpravy. Aplikace také umí narovnat ručně psaný text, nahrát audiopoznámku, pracovat v nové složkové struktuře či automaticky provádět synchronizaci (například s OneNote od Microsoftu). Z poznámek lze také rovnou provádět export do powerpointové prezentace.

Samsung DeX nově bezdrátově a větší integrace služeb Microsoftu

Funkce Odkaz na Windows také prošla vylepšením, i když v době testování jsem tuto novinku nemohl vyzkoušet. Řeč je o spouštění Android aplikací na Windows. V aplikaci Váš telefon přibyde položka aplikace, pod kterou se skrývá seznam všech aplikací ve vašem telefonu. Tyto aplikace můžete přímo na počítači spouštět, dokonce je i připínat na hlavní panel jako kterékoliv jiné Windows aplikace.

V počítač lze proměnit i samotný smartphone, a to díky funkci DeX, kterou již známe z předchozích modelů výrobce. Nově je možné tento počítačový režim spustit bezdrátově na chytrém televizoru Samsung z roku 2019 a novějším, proto jsem opět tuto funkci nemohl vyzkoušet, což mě velice mrzí.

Pero S Pen vládně všem

Řada Note je především o ovládacím peru S Pen, které je tradičně umístěné přímo v těle telefonu. Stejně jako u loňské generace funguje jako dálkový ovladač, jen doplním, že pero má údajně dosah až 50 metrů od telefonu, na baterii vydrží až deset hodin a nabíjí se bezdrátově po zasunutí do smartphonu (plně se nabije už za sedm minut).

Jednou z vylepšených funkcí jsou vzdušná gesta, kterými lze v kterékoliv aplikaci vyvolat pohyb zpět, návrat na domovskou obrazovku, otevření multitaskingu, vyvolání chytrého výběru nebo režim psaní na obrazovku. V praxi vzdušná gesta, která „vyhodnocuje“ gyroskop v S Penu fungují velice dobře, i když je to trochu o zvyku.

Stále můžete vytvářet pokročilé poznámky (převede i rukopis na běžný text), a to i na „zhasnuté“ obrazovce Always On. Nechybí ani aplikace pro kreslení a sdílení výtvorů PENUP nebo rychlý překlad. Používání S Pen jsem si za dobu testování hodně oblíbil a je skvěle vidět, jak Samsung jeho možnosti využití dále vylepšuje, a to především pro využití ve vlastních aplikacích či poznámkách.

Fotoaparát a záznam videa: opět jen to nejlepší

Smartphony od Samsungu vždy patřily k těm nejlépe fotícím na trhu a jinak tomu není ani v případě Galaxy Note 20 Ultra. Ten si převzal hlavní a širokoúhlý fotoaparát z Galaxy S20 Ultra, avšak periskopický fotoaparát byl pozměněn. Note 20 Ultra už se tak nechlubí až 100x přiblížení, ale „pouze 50x maximálním přiblížením. Na zadní straně se nachází tato hvězdná soustava:

Hlavní 108Mpx fotoaparát se světelností f/1.8, optickou stabilizací obrazu, fázovým a nově i s laserovým ostřením, velikostí čipu 1/1.33″ a ohniskovou vzdáleností 26 mm

12 Mpx snímač s periskopickým objektivem, světelností f/3.0, OIS, fázovým ostřením a 5x optickým zoomem (ohnisková vzdálenost 120 mm)

Ultra-širokoúhlá kamerka s 12 Mpx rozlišením, světelností f/2.2, úhlem záběru 120° (ohnisková vzdálenost 13 mm) a fixním ostřením

Pomocí technologie Nonacell Binding, která spojuje 9 pixelů dohromady (3×3), dokáže hlavní fotoaparát simulovat pixely o velikosti 2,4 µm. Výsledné 12Mpx snímky tak díky tomu excelují svými výsledky v noci. Velikost fotosnímače je mimochodem téměř 3x větší než u Galaxy Note 10+.

Mezi režimy fotoaparátu patří automatický, živé zaostření (i u videa), noc, profesionální (nově i u videa), panoráma, jídlo, Instagram a další. Všechny tři snímače mají k dispozici umělou inteligenci k optimalizaci scény nebo funkci HDR.

Doplním, že přední selfie kamerka nabízí rozlišení 10 megapixelů, světelnost objektivu f/2.2 a při focení rovněž využívá technologie Dual Pixel. Selfie kamerka nabízí vylepšení tváře, výběr osvětlení, úpravu (rozostření, černobílé) pozadí, přisvětlení pomocí obrazovky, funkci širokoúhlého selfie nebo oblíbené animované AR emoji.

Hlavní fotoaparát

Za dobrého světla jsou výsledky výborné – pochválit musím slušnou ostrost, věrné barvy, vysokou úroveň detailů a nízkou míru šumu. Nemusíte se bát ani scén s protisvětlem, velkým dynamickým rozsahem nebo zataženou oblohou. Při focení na plných 108 Mpx (12000 x 9000 px) mají fotografie velikost až 25 MB, což je mnohdy 5x více než běžné 12Mpx snímky.

Focení na plné rozlišení má nespornou výhodu při přibližování nebo pro ořez, kdy vám fotografie poskytne mnohem více detailů. Přesto doporučuji fotografovat na výchozí rozlišení 12 Mpx, kdy jsou snímky také velmi detailní a excelují v nízké míře šumu.

Makro snímky jsou také na vysoké úrovni. Fotkám nechybí ostré detaily, ani přirozeně rozostřené pozadí, avšak je nutné fotit minimálně ze vzdálenosti 10 centimetrů, což není nijak málo. Například u S20/S20+ můžete fotit z menší vzdálenosti. Díky umělé inteligenci dokáže Galaxy Note 20 Ultra rozpoznat až 30 typů fotografovaných scén a upravit nastavení barev, tónů nebo doporučit vhodný režim a ideální kompozici.

Širokáč pouze s fixním ostřením

Širokoúhlé snímky jsou vcelku dobré i když díky fixnímu fokusu nedosahují takových kvalit jako primární snímač. Chválím za snahu o korekci okrajů, ale v některých situacích je prostě mírná deformace znát.

Pochválit musím i portrétní snímky a fotografie pořízené selfie kamerkou, ty patří k tomu nejlepšímu, co přední fotoaparáty pořizují. Při pořizování fotografií s bokeh efektem je nutné stát dále od objektu, ale šikovné je, že můžete využít jak hlavní fotoaparát, tak dvojnásobné přiblížení.

Schopnosti přiblížení: 5x optický a až 50x digitální zoom

Schopnosti přiblížení jsou u tohoto smartphonu špičkové. Periskopická kamerka je nově (oproti S20 Ultra) schopna scénu opticky přiblížit 5x. Nechybí ani hybridní desetinásobné přiblížení a maximum je tentokrát 50x přiblížení, ale spíše než reálnou funkci to berte jako marketingové lákadlo, stejně jako 8K záznam videa. Samozřejmě díky horší světelnosti objektivu nejsou snímky za horších světelných podmínek tak kvalitní, ale pochválit musím za optickou stabilizaci obrazu.

Kvalitních snímků se dočkáte i při 20x digitálním přiblížení, jen vězte, že zaostřit na objekt je poněkud obtížnější. Při fotografování s větším přiblížením se v aplikaci šikovně ukazuje malý náhled s klasickým snímkem a terčem tak, abyste měli přehled, kde ve scéně se pohybujete.

Padesátinásobné přiblížení v reálu moc použitelné není. To vás ale v praxi příliš mrzet nemusí, protože jinak ve schopnostech přiblížení Galaxy Note 20 Ultra exceluje.

Focení za horších světelných podmínek a noční režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě je kvalita snímků víc než slušná. Díky 108Mpx fotoaparátu a pokročilé postprodukci si Note 20 Ultra zachovává nízkou úroveň šumu a dobrou světlost.

Ke zlepšení snímků lze využít nočního režimu, který fotografovanou scénu vyfotí s delší expozicí (z ruky až 7,5 vteřiny, pořídí až 30 snímků) a následně snímky vylepší za pomoci softwaru. Software umí automaticky rozpoznat, pokud je telefon umístěný na stativu – v tomto případě nabídne čas v rozsahu 30 – 240 vteřin (čas neleze měnit, telefon jej automaticky volí sám).

Tip: všechny snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Výsledné noční fotografie, i bez nočního režimu (někdy jsou snímky takřka stejné), jsou velmi dobré. Noční režim scénu více prosvětlí a stabilizuje světelné zdroje, avšak někdy je noční režim až příliš agresivní.

Perfektní záznam videa

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zvládá nahrávat v maximálním rozlišení 8K při 24 snímcích za vteřinu. To je reálně 7680 x 4320 px; jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut.

Jak jsem psal výše, reálně 8K zatím příliš nevyužijete, ale z marketingového hlediska je to opět něco, na co budou zákazníci slyšet. Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Naopak skvělý je záznam 4K videa při 60 fps. Velice chválím stabilizaci obrazu.

Pokud budete chtít natáčet i širokoúhlým fotoaparátem nebo teleobjektivem, musíte snížit snímkování na 30 fps (to platí i nejen pro 4K, ale i pro Full HD rozlišení). Také přední selfie kamerka zvládne nahrávat 4K video při 60 fps. Nechybí ani záznam super slow-motion videa, možnost nahrávat video s podporou HDR10+ a samozřejmě ani super stabilizátoru obrazu.

Profesionální režim

Během záznamu je přítomná funkce přiblížení zvuku při zoomování. K tomu telefon využívá schopností trojice mikrofonů. V případě, že dochází k přiblížení zvuku, jste o tom během natáčení informování ikonkou na displeji.

V profesionálním módu můžete vybrat nejen rozlišení, ale i snímkovací frekvenci či poměr stran; u Full HD videa je např. možné zvolit až 120 snímků za vteřinu při poměru stran 16:9 nebo 21:9 nebo třeba 4K při 24 snímcích.

Tento režim také nabízí možnost plynulého přibližování, přičemž si můžete vybrat i rychlost přibližování. Volit si můžete i profil záznamu zvuk, kdy lze zvolit všesměrový záznam zvuku, nebo jen zepředu/zezadu, či můžete připojit mikrofon drátově nebo bezdrátově pomocí Bluetooth. Také můžete využít sluchátka Galaxy Buds jako mikrofon při natáčení vzdálených osob. Celkově je kvalita záznamu výborná, a i v horších světelných podmínkách mě překvapila poměrně nízká úroveň šumu.

Note 20 Ultra je skvělý, ale několik nedostatků má

Samsung Galaxy Note 20 Ultra je perfektní smartphone, nicméně čekal někdo jiný verdikt? Jeho dominantu je ovládací pero S Pen, avšak zaujme i špičkovým 120Hz displejem, prémiovým designem, bohatou hardwarovou výbavou a kvalitními fotoaparáty. Ačkoliv je Note 20 Ultra opravdu velké zařízení, díky minimálním rámečků má výbornou ergonomii. Jistě vás potěší i rám z nerezové oceli, odolnost vůči vodě a prachu IP68 a matná záda.

Bohužel jsou u nás dostupné jen dvě barevné varianty – konzervativní černá a námi testovaná bronzová. Velká baterie zaručuje slušnou výdrž, i když osobně jsem očekával trochu víc. Nicméně potěší „super“ rychlé 25W nabíjení, 15W bezdrátové dobíjení nebo funkce pro sdílení energie pro jiná zařízení. Nesmím zapomenout na rychlou čtečku otisků prstů v displeji nebo pohodlné odemykání obličejem.

Pochválit musím i stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos a přibalená špuntová sluchátka AKG. Ano, ve výbavě sice chybí 3,5mm audio výstup, ale to je holt trend dnešní doby, nicméně mohl výrobce alespoň přibalit redukci na USB-C. Pro mě osobně je dalším záporem umístění slotu pro S-Pen, který je neprakticky vlevo. Vystupující fotoaparát mě také zrovna dvakrát netěší, avšak za ten periskopický objektiv to stojí.

Dalším minusem ve výbavě je absence notifikační diody a pro někoho může být rušivý otvor v displeji, který se ale dá softwarově skrýt. Naopak hardwarové parametry zařízení jsou na nejvyšší úrovni a výkonu má na rozdávání, i když Snapdragon 865+ by tomuto smartphonu rozhodně slušel víc. Použitý operační systém Android 10 je bleskurychlý a nadstavba One UI hodně povedená. Schopnosti fotoaparátu patří k absolutní špičce mezi smartphony, zde je výtek jen pomálu.

Pro upgrade z předchozích generací jistě hovoří 120Hz displej s vyšším jasem a perfektní fotoaparáty s 5x optickým zoomem. Na druhou stranu se najdou u slabá místa a jedním z dalších (asi největší) je cena, která je hodně sebevědomá, když vezme v úvahu, že Note 10+ se začal prodávat za bezmála 29 tisíc. Dobrou alternativou může být, pokud vyloženě nechcete S Pen, o něco levnější Galaxy S20 Ultra, i když Note si mě osobně líbí víc.