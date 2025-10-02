Recenze Roborock H60 Ultra: tyčový vysavač, na který se můžete spolehnout

- Tyčový vysavač Roborock H60 Ultra je spolehlivý parťák pro domácí úklid
- Nabízí vysoký sací výkon, řadu nástavců, snadné ovládání i údržbu
- Pořídit jej můžete za 8 099 korun, ve verzi s dokovací stanicí pak za 12 299 korun
Úklid domácnosti je jedna z činností, kterou si většina z nás příliš neužívá, nicméně je potřeba ji dělat na pravidelné bázi, přičemž nezbytnou součástí každého úklidu je také vysávání nečistot. Ačkoli tento úkol můžeme do značné míry delegovat například na robotický vysavač, někdy je rychlejší a praktičtější sáhnout po klasickém tyčovém vysavači. Těch je na trhu poměrně dost, nicméně v poslední době se hlásí o slovo čínská společnost Roborock, která má ve své nabídce šikovný vysavač H60 Ultra. Co všechno umí?
Design neohromí, flexibilita potěší
Z hlediska designu žádný velký zázrak nečekejte, alespoň pokud jste již někdy viděli bateriový tyčový vysavač. To ale neznamená, že by byl Roborock H60 Ultra ošklivý, nebo dokonce špatně navržený – pakliže od svých domácích spotřebičů očekáváte co možná největší míru nenápadnosti, sázka na vysavač od Roborocku se rozhodně vyplatí. Primárním použitým materiálem je zde tvrzený plast, který je na omak příjemný, vcelku bytelný a především lehký, nicméně samotná trubice je kovová. Spodní hlavice je odnímatelná, stejně jako středová tyč, a co se týče rozebíratelnosti a údržby, ke všem částem se dostanete v rámci jednoho dvou kroků.
Součástí balení je také motorový mini kartáč, štěrbinový kartáč 2v1, nabíječka či „dokovací stanice“. V jejím případě se jedná jen o obyčejný plastový držák, který je potřeba připevnit na zeď. Roborock alespoň přibalí i vruty a hmoždinky, což hodnotím pozitivně. Na druhou stranu by dokovací stanice mohla alespoň nabíjet vysavač ihned po zasunutí, což se ale v praxi nebude dít dříve, než do baterie vsunete napájecí kabel. Alespoň v tomto ohledu mohl nabídnout Roborock něco navíc.
Na druhou stranu pokud po dokovací stanici toužíte, nabízí ji Roborock v rámci modelu Roborock H6U Hub Ultra, přičemž kromě nabíjení také automaticky vyprazdňuje nádržku do připraveného pytlíku. Nutno ale podotknout, že si za takový „luxus“ připlatíte, konkrétně přibližně 4 200 korun. Rozměry vysavače jsou 116,2 × 29,3 × 25 centimetrů, hmotnost se zastavila na 1,78 kilogramech.
Výkon a funkce pro kvalitní úklid
Teď něco málo technických parametrů – sací výkon vysavače Roborock H60 Ultra je 210 AW, příkon je 630 W. S tím souvisí také hlučnost, která je až 75 dB při maximální zátěži. O tichý a nenápadný vysavač se tedy nejedná, na druhou stranu když už jej berete do ruky, tak jistě počítáte s tím, že nějaký hluk vydávat bude. A vyšší sací výkon lze společně s tichým chodem zkombinovat jen velmi obtížně.
Ovládání je až triviálně jednoduché – na horní straně se nachází LED displej a dvě tlačítka. Zatímco to první zapíná/vypíná vysavač, to druhé vám umožní přepínat mezi třemi stupni intenzity vysávání. Displej poté intenzitu ukazuje s pomocí „lopatek“, takže ihned víte, jak silně vysavač pracuje. Kromě toho displej také ukazuje, kolik procent baterie vám při dané intenzitě zbývá, abyste věděli, zda si máte s úklidem pospíšit a zda bude potřeba po dokončení vysávání vysavač dobít.
Vyměnitelná Li-Ion baterie má kapacitu 2964 mAh, což si přiznejme, že není mnoho. Na jedno nabití se můžete dostat na maximální délku vysávání atakující hodinu a půl, což sice zní dobře, nicméně pokud budete vysávat na vyšší intenzitu a máte velkou domácnost, počítejte s řádově nižšími hodnotami. Pokud baterii vyždímáte až na nulu a potřebujete co nejdříve pokračovat v úklidu, nějakou chvíli si počkáte – do plné kapacity se totiž baterie dobije za přibližně tři a půl hodiny.
V praxi Roborock H60 Ultra obstál se ctí
Předností tyčového vysavače Roborock H60 Ultra je jeho univerzálnost. S různými možnostmi uchycení nástavců z něj může být jak klasický tyčový vysavač, tak i ruční alternativa, například pro vysávání v automobilu či na pohovce. Výhodou je antibakteriální vysávání, které ničí viry i plísně díky omyvatelnému filtru, pěnovému filtru a HEPA H13 filtru, což ocení především alergici, lidé trpící obtížemi dýchacích cest nebo majitelé domácích mazlíčků. Z praxe také mohu potvrdit, že vysavači nedělají problém ani chlupy či pevné vlasy, se kterými se bez větší námahy poradí.
Ocenit musím také šikovné zelené LED světlo, které vám v úhlu 140° jasně a bez příkras ukáže, jak moc je potřeba v daném místě vysávat a zda nebude lepší konkrétní místo raději přejet ještě jednou. Nejedná se o unikum vysavačů od Roborocku, přesto je potěšující, že se z této drobné, ale velmi užitečné vychytávky pomalu stává standard. Ani ohebný kloub a nízký profil vysavače (konkrétně jen 5,6 centimetrů) není k zahození, obzvláště pokud máte mezery mezi podlahou a nábytkem, kam se například nedostane robotický vysavač.
V rámci testování jsem vysavači domácnost trochu připravil a sledoval, jak si poradí s různými typy povrchu. Ať už jsem vysával na hladké podlaze, koberci, dřevě či kalících, s ničím neměl Roborock H60 Ultra problémy. Drtivou většinu nečistot sebral hned na první pokus a ani po delším používání nebyl problém s tím, že by se někde něco zacuchalo či ucpalo. Zajímavostí jsou také gumové proužky v kartáči, které z koberce vyklepávají nečistoty 7200 údery za minutu. Jak na tom bude vysavač za rok či dva sice netuším, ale vzhledem k relativně snadné údržbě a potenciálně i snadné výměně dílů by s jeho životností z dlouhodobého hlediska nemusel být větší problém.
Jedinou výtku v rámci úklidu bych snad měl jen k nádržce pro zachytávání nečistot a prachu, která má objem 0,5 litru. Osobně bych uvítal, kdyby byla nádržka přeci jen o něco větší a já nemusel po každém větším úklidu ihned vysavač vysypávat, aby byl připraven na další použití. Drobnou útěchou je alespoň skutečnost, že se do nádržky dá dostat velmi snadno a ani s její údržbou to není žádná tragédie.
Závěrečné hodnocení
Roborock H60 Ultra je praktický pomocník do každé domácnosti, ostatně mít po ruce kvalitní tyčový vysavač není nikdy k zahození. Při úklidu oceníte vysokou flexibilitu, dobrý sací výkon, nenápadný design či různé nástavce v balení a potěší také LED světlo pro snadnou detekci nečistot. Naopak zamrzí relativně pomalé nabíjení a krátká výdrž pro delší úklidy, nižší kapacita nádržky na nečistoty a jen pasivní držák na zeď. Za cenu 8 099 korun se nicméně jedná o kvalitní vysavač, který vám bude dlouho sloužit.
Roborock H60 Ultra
Design a zpracování8.5/10
Kvalita vysávání9.3/10
Čištění a údržba9.5/10
Obsah balení9.5/10
Výdrž baterie9.0/10
Klady
- dostatečný sací výkon
- nenápadný design
- vysoká flexibilita
- LED přisvícení na nečistoty
- různé nástavce v balení
Zápory
- nabíjení by mohlo být rychlejší
- výdrž je teoreticky maximálně hodina a půl
- nádržka na nečistoty má kapacitu půl litru
- držák na zeď by mohl vysavač také dobíjet