Recenze elektrokola Manta5 SL3: extrémně zábavné ježdění po vodní hladině

Druhá generace unikátního vodního elektrokola přináší řadu praktických změn

Díky 2500W motoru už nemusíte šlapat a start z vody je mnohem snadnější

K dostání jsou tři verze s výdrží od 2,7 do 4,5 hodin na jedno nabití

Loni jsem na Lipně testoval první generaci vodního kola Manta5 XE-1. Letos jsem si od novozélandské firmy mohl vyzkoušet její druhý počin. Ten sází na přepracovanou konstrukci a výkonnější motor. Díky tomu už není nutné při rozjezdu ani jízdě šlapat. Největší novinkou je právě onen rozjezd, který se velice usnadnil a zvládne ho úplný začátečník. Novinkou je ovládací panel s displejem a hnací ústrojí bez řetězu. K dostání jsou tři verze, které se liší použitými materiály, barvou, výbavou a velikostí akumulátoru. Například verze Pro obsahuje v dodávce dva zadní foily (jeden plastový na trénink a „obouchání“ a druhý karbonový pro zkušené jezdce).

Hydrofoiler Manta5 SL3 lze zakoupit i v České republice – ceny se pohybují od 242 tisíc Kč. Chcete-li si novou Mantu5 nejdříve vyzkoušet, můžete si zarezervovat termín v testovacím centru na Lipně. Jaký byl náš zážitek ze svezení s druhou verzí vodního kola? To a mnohem více se dočtete v našem testu. Nezapomeňte se podívat i na naši videorecenzi.

Design a konstrukce: změnilo se téměř všechno

Nová Manta5 již tolik nevypadá jako rotoped s křídly, protože vzhled se výrazně změnil. Nově se řídítka nacházejí ve stejné výšce jako sedlo. Zprvu by se mohlo zdát, že to ztíží nastupování, ale opak je pravdou. Díky výše položenému těžišti se kolo snadněji ponoří pod hladinu, a to ve chtěné svislé poloze.

Hmotnost kola činí 38,8 kg (rám 10,1 kg, pohonné ústrojí 13,9 kg, FC2 zadní foil 5,8 kg, baterie 7,1 kg a přední foil 1,9 kg). Novinka je tedy o značných 8,3 kg těžší, což samozřejmě pocítíte při přenášení a převozu. Díky tomu ale perfektně drží na vodě a lépe se ponoří pod hladinu pro lepší nástup.

Rozměry celého kola jsou 2 m na šířku, 1,4 m na výšku a 2,2 m na délku, což jsou obdobné hodnoty jako u první generace. Přední křídlo měří na šířku 1,2 m a je vyrobeno z karbonu. Nylonovou vrtuli vyztužují uhlíková vlákna. Nově je opatřena kruhovým chráničem zabraňujícím možnému poranění sebe či okolí.

Nový model SL3 lze nyní demontovat na pět samostatných komponent a snadno ho tak přepravovat i v osobním autě se sklopenými sedadly. Rozložený hydrofoiler nově zabírá mnohem méně místa a vejde se i do jachet či obytných aut. Opětovné sestavení kola zabere jen několik minut. Pro snazší převoz k vodě jde zadní křídlo opět nahradit kolečkem.

Řídítka i sedlo mají nastavitelnou výšku. Sedlo je nově gumové a sedí se na něm pohodlně. Řídítka mají příjemný a široký úchop a ovládají pohyblivé přední křídlo s kormidlem. Baterie se opět vkládá doprostřed Manty.

Celkový vzhled působí čistě, moderně, dynamicky a celé provedení robustním a kvalitním dojmem. Na ničem se nešetřilo a vše je důkladně promyšlené, nicméně je nutné počítat s tím, že preciznost výrobce se musela odrazit do pořizovací ceny. První generace na tom byla také dobře, ale zde je to o něčem jiném. Celý produkt vypadá dospěleji a prémiově.

Technická výbava

Hlavní prvek celého kola představuje hnací ústrojí. Nově je celé skryté, takže není vidět jako u první generace, i přesto splňuje krytí IP67. Inovovaná konstrukce pohonné jednotky přenáší sílu motoru přímo na lodní šroub bez použití řetězu. To je skvělá zpráva – odpadá tak jeho údržba a seřizování.

Zvýšená efektivita pohonu také snižuje spotřebu energie. Vodní šroub pohání elektromotor s výkonem 2500 W. To představuje obrovský posun kupředu, protože předchozí generace měla výkon pouze 460 W. U té se ale počítalo s tím, že cyklista bude šlapat, zde tomu tak není, o čemž se zmíním později. Běžná rychlost činí 11 km/h, minimálně můžete jet rychlostí 6 km/h a maximálně až 20 km/h.

Baterie a dojezd

52V baterie disponuje kapacitou 600 Wh. Předchozí model nabízel 882 Wh. Nicméně v závěru recenze se zmiňuji o dalších dvou verzích SL3, které nabízejí výrazně vyšší kapacitu. Špičkový výkon, který zvládne vyvinout, činí 3000 W.

Pomocí rychlého nabíjení a 52V nabíječky se akumulátor z nuly na sto dobije přibližně za 3 hodiny. Akumulátor je opět vyjímatelný, takže není žádný problém jej vyměnit za náhradní. Drobnou vadou na kráse je fakt, že 1000Wh baterie pro model Pro a SL3+ vyjde na 69 000 Kč, 600Wh baterie pro variantu SL3 stojí 46 000 Kč.

Dojezd na jedno nabití se pohybuje okolo 2 hodin a 40 minut. Výdrž nepatrně ovlivňuje hmotnost jezdce a povaha samotné jízdy. Nicméně na vyblbnutí nebo k nějaké menší přepravě z bodu A do bodu B to postačuje. Výdrž je za mě rozhodně velmi dobrá, když přihlédnu k tomu, že se na kole příliš nenadřete a motor vám velice silně pomáhá.

Ovládání a chytré funkce

Zcela nové je také ovládání. Konečně se zde nachází ovládací panel s displejem, na kterém je všechno hezky vidět i na sluníčku. Na něm volíte intenzitu dopomoci elektromotoru v rozsahu od 1 do 10.

Dále se zde zobrazují systémová upozornění, výkon jezdce, kadence. Vidíte zde i šikovný ukazatel stavu baterie, který u předchozí generace chyběl, stejně jako úroveň asistence.

Ovládací panel lze přes Bluetooth připojit ke smartphonu, kde v aplikaci Manta5 můžete upgradovat systém, ale vidíte zde i data o kole jako na displeji, což je alespoň mírné zlepšení oproti předchozí generaci, která uměla prakticky pouze aktualizace firmwaru. Nicméně bych si zde dovedl představit i podrobnější zobrazení jízdních dat či kompletní historii provozu. Věřím ale, že tohle je čistě softwarová záležitost a vyřešit by se dala formou softwarové aktualizace.

Rozjezd je hračka a zvládne ho každý

Nyní přejdu k tomu nejdůležitějšímu z celé recenze, a to k hodnocení jízdních vlastností. Zde se za mě odehrála největší a nejužitečnější změna. U předchozího modelu byl rozjezd tou největší překážkou – start z mola byl těžký a z vody jej zvládali jen ti opravdu zkušení. Tady je tomu úplně jinak.

Čas na naučení se jezdit na Mantě se zkrátil ze tří hodin na zhruba 40 minut. Nyní se prakticky úplný začátečník a člověk bez sportovní přípravy dokáže rozjet a po pár minutách začne zcela plynule jezdit. I tak je to ale trochu fyzicky náročné a je nutné mít dobře zvládnutý alespoň základní balanc.

Mantu si nejprve vezmete na pláži do hloubky, aby plavala a nedřeli jste o kameny. Už s ní nemusíte tolik zápasit a snadno ji dáte pod sebe. Ponořuje se snadno a vertikálně. Pak jen stačí chytit se řídítek a párkrát šlápnout do pedálů, čímž se aktivuje motor. Poté už není nutné šlapat, vše stačí korigovat páčkou plynu.

Je potřeba se co nejvíc naklonit dopředu na řídítka a zůstat v této poloze do doby, než pojedete plynule na hladině. Páčka je trochu citlivější a chvíli trvá, než si na to zvyknete. Přidáváte pomalu plyn a Manta se rozjíždí. V tom stačí setrvat a sama se vynoří nad hladinu. Díky tomu je rozjezd mnohem snadnější a věřte mi, v reálu je to opravdu zážitek.

Zábavná jízda po vodě, i bez nutnosti šlapání

S Mantou se opět jezdí velice příjemně. Elektromotor k rozjezdu a k jízdě skvěle dopomáhá. Díky němu můžete intenzitu šlapání hodně zmírnit, nebo dokonce nešlapat vůbec. Z modelu SL3 se tak stává zábavné vozítko po vodě – taková elektrická motorka. Stačí držet páčku plynu a jedete vpřed.

Popravdě jsem si na to ale nemohl zvyknout a bylo mi příjemnější během jízdy alespoň trochu šlapat. Člověk tím dostává větší stabilitu a lépe se zatáčí a manévruje. I když se jízda až při 20 km/h nemusí zdát jako rychlá, věřte mi, že na vodě je to úplně o něčem jiném. Samozřejmě si sílu elektromotoru můžete snížit na minimum, v takovém případě ale začne být jízda hodně těžká a silová.

Hydrofoiler je ve vodě poměrně stabilní, křídla jsou dlouhá a zanořená zhruba 30 až 40 cm pod vodní hladinou. Pokud máte dobrý balanc, lze si při jízdě dokonce i stoupnout. Ale pozor, každé sebemenší neřízené naklonění může snadno skončit pádem, naštěstí ale jen do vody.

Ovládání zůstalo beze změny. Zatáčí se téměř jako na kole, a to kombinací řídítek a nakláněním těla do stran. I tak jsem si musel poměrně dlouho zvykat. Hydrofoiler má jistou setrvačnost. To znamená, že když se určitým směrem rozjedete, tak zkrátka jedete. Když chcete změnit směr, nejjednodušší je trochu zvolnit šlapání nebo úplně přestat, nahnout se na danou stranu a zatočit.

Je také nutné neustále předvídat trasu a dávat pozor na objekty v blízkosti. Křídlo široké 2 metry není ze shora vidět a mohlo by být pro okolí nebezpečné. Respektive se může stát, že se zapletete do bójky, narazíte do kotevního lana či mola. Brzdy zde nejsou a kvůli setrvačnosti jen tak rychle neuhnete. Jediným nejrychlejším způsobem pro zastavení je padnout s kolem do vody.

Na vlny je nutný trénink

Zkušení jezdci dokáží brázdit vodní hladinu s naprostým přehledem. K zatáčení pochopitelně slouží především přední kormidlo, které se zakousne do vody a nasměruje hydrofoiler, kam potřebujete. Samozřejmě, čím více se do zatočení položíte tělem, tím výrazněji a přesněji zákrutu provedete.

Při jízdě se nemusíte bát ani vln – bez problémů je překonáte, i když to chce trochu cviku. Já měl na vlny zrovna „štěstí“ a popravdě mi to například rozjezdy trochu komplikovalo. Navíc vlnky přicházely v krátkých intervalech a já se s tím nedokázal tolik srovnat. Každopádně zkušení jezdci projíždějí vlnami jako nůž máslem.

Modely SL3, SL3+ a SLR Pro

Letos v nabídce najdeme hned trio modelů. První dva nabízejí klasický bílý vzhled, nejvyšší model je dostupný v tzv. žraločím (tmavě šedém) provedení. Navíc je k němu dodávána velká zadní ploutev z karbonu, která je o poznání lehčí. Díky karbonu je tužší, což zaručuje vyšší účinnost přítlaku.

Dvě vyšší verze disponují větší kapacitou baterie – konkrétně 1000 Wh. To postačuje na cca 4,5hodinovou dobu jízdy. Tyto modely jsou určeny především pro zkušenější jezdce.

Závěrečné hodnocení

Nová generace je fascinující a hned při prvním rozjezdu mi dokázala vykouzlit úsměv na tváři a napumpovat adrenalin do žil. Ten pocit z jednoduchého vyjetí z vody je nepopsatelný. Nyní bych se nebál vyrazit na větší vyjížďku, protože vím, že při případném pádu či přerušení jízdy bych se snadno dokázal znovu rozjet a vynořit nad vodní hladinu. A to je největší rozdíl mezi testovanou novinkou a předchozí generací. U té se rozjíždělo poměrně těžko. Nyní je všechno o poznání snazší, což umocňuje celkový prožitek z jízdy.

Toto futuristické vodní kolo mohu všem vřele doporučit. A nemusí to být nutně ke koupi, jelikož nejde o malou investici, ale klidně jen k vyzkoušení. Zažijete adrenalin, trochu těch sportovních radovánek, ale hlavně zažijete velice nevšední pocit jezdit „na kole“ po vodní hladině. Lipno je k tomuto sportu zcela ideální: dají se prozkoumávat různá zákoutí nebo se dojedete podívat na nějaký ostrůvek. Na Mantě rovněž oceňuji skvělý nápad a provedení. Zpracování je velmi kvalitní a chválím výkonný motor, který hodně dopomáhá nenáročné, pohodlné a poměrně rychlé jízdě.

Za unikátnost a prvenství se ale platí. Futuristický hydrofoiler Manta5 SL3 můžete zakoupit u českého distributora EpicStar.cz za 242 000 Kč, respektive za model SL3+ zaplatíte 277 tisíc a verze SL3 Pro vás vyjde na 323 tisíc Kč, což rozhodně není málo. Vřele vám ovšem mohu doporučit vyzkoušení Manty na Lipně, kde vás s ní seznámí a vše vás naučí. Brázdit vodní hladinu na hydrofoileru je prostě skvělý zážitek.

