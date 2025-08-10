TOPlist

Realme slibuje tři roky velkých aktualizací, těšit se mohou majitelé těchto zařízení

10. 8. 20:30
Chytrý telefon Realme 14
  • Čínský výrobce Realme přislíbil delší softwarovou podporu pro vybrané modelové řady
  • Netýká se to přitom jen budoucích smartphonů, ale i těch současných
  • Bohužel se na některé telefony překvapivě nedostalo

Aktualizace softwaru v rámci výrobců chytrých telefonů s Androidem se v posledních letech výrazně zlepšily, avšak k perfektnímu stavu máme stále ještě daleko. Na premianta, kterým je v tomto ohledu Samsung, se řada firem snaží dostat, avšak povětšinou výrobci k novému telefonu přislíbí jen 2 roky velkých aktualizací a 3 roky těch bezpečnostních, přičemž mnohdy nedodrží ani to. Změnit to chce Realme, které se nyní zavázalo k o něco delší podpoře, než je u výrobců telefonů s Androidem zvykem.

Delší softwarová podpora pro vybrané modely

Pozitivní zprávy oznámil v příspěvku na sociální síti X samotný šéf produktového marketingu v Realme Francis Wong. Konkrétně uvedl, že některé z aktuálně prodávaných modelů se mohou těšit rovnou na 3 roky velkých aktualizací a 4 roky bezpečnostních záplat, což je více, než jaký je v oboru standard. Konkrétně se mohou na delší softwarovou podporu těšit majitelé Realme 14 Pro+, 14 Pro, 14T, 15 Pro a modelu 15.

Samozřejmostí je příslib delší softwarové podpory také pro budoucí chytré telefony, které budou spadat do číselné řady s přídomkem Pro, číselné řady s přídomkem T a také do klasické číselné řady. K Samsungu a jeho dlouhé softwarové podpoře to má sice daleko, nicméně se jedná o solidní začátek, za který si Realme určitě zaslouží pochvalu, pakliže se mu ovšem podaří svůj slib dodržet. Wong také upozornil na chystanou řadu P, avšak už nezmínil, jak to bude v jejím případě s délkou podpory.



Realme GT 7 v podrobné české recenzi



Nepřehlédněte

Recenze Realme GT 7: skutečný zabiják vlajkových modelů?

Realme totiž neprodloužilo softwarovou podporu pro celé své portfolio zařízení. Smůlu mají majitelé vlajkových modelů s označením GT či vlastníci smartphonů spadajících do nižší třídy. Zkazit radost vám musíme ještě jedním postřehem – Realme oficiálně nezmínilo, kolik jak často budou telefony dostávat bezpečnostní záplaty. Jinými slovy se může stát, že aktualizace nedorazí na zařízení každý měsíc, ale mohou mít klidně i několikaměsíční zpoždění. Nicméně doufáme, že Realme v tomto ohledu bude poctivé.

