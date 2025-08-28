Realme boří rekordy. Firma do běžného telefonu nacpala 15000mAh baterii

- Značka Realme představila na události 828 Fan Festival několik nových technologií
- Do obyčejně vypadajícího smartphonu se jí podařilo nacpat akumulátor s kapacitou 15 000 mAh
- Ve druhém konceptuálním telefonu zase ukázala účinný systém chlazení
Značka Realme, za kterou stojí čínské Oppo, už několik dní na sociálních sítích lákala na technologický průlom v oblasti telefonních akumulátorů. Výsledky svého vývoje demonstrovala včera na události 828 Fan Festival v Číně, kde ukázala dva konceptuální smartphony. První z nich se pyšní obří kapacitou akumulátoru, která výrazně přesahuje standard, na který jsme dnes zvyklí. Druhý pak demonstruje vysoce účinné chlazení.
15000 mAh v běžně vypadajícím smartphonu
První představený konceptuální telefon disponuje obrovskou baterií s neuvěřitelnou kapacitou 15 000 mAh. Jedná se o první článek se zcela křemíkovou anodou – konkurenční akumulátory využívají směs křemíku a uhlíku, přičemž křemík je zastoupen zhruba 25 procenty. Kromě anody výrobce přešel na pevné elektrolyty, optimalizoval proces balení akumulátoru a také přepracoval komponenty řídící jednotky. Díky tomu se jeho akumulátor může pochlubit rekordní energetickou hustotou 1 200 Wh/l.
Realme tvrdí, že jeho konceptuální smartphone dokáže až 50 hodin přehrávat video, víc než 18 hodin nahrávat video a až 30 hodin hrát hry. Navzdory tomu ale telefon působí poměrně obyčejným dojmem – v pase má 8,89 mm (baterie má tloušťku 6,48 mm). Podle čínských zdrojů je telefon dále vybaven 6,67″ OLED displejem, čipsetem MediaTek Dimensity 7300, 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Operačním systémem je Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0.
Telefon s nejúčinnějším chlazením na světě
Zatímco u tohoto konceptuálního smartphonu Realme nezmiňuje žádný název, druhý představený prototyp již jméno má – Chill Fan Phone. Fan v názvu telefon nemá nic společného s fanoušky, ale ventilátorem. Realme totiž na tomto telefonu demonstruje schopnosti pokročilého třístupňového chlazení. V telefonu je instalován složitý systém, který dokáže snížit provozní teplotu telefonu až o 6 °C, a zároveň pomáhá dosáhnout vyšší obnovovací frekvence ve více než dvacítce populárních her.
Chladící systém se skládá z výparníkové komory na ploše 7 700 mm2, dále pak z rotujícího ventilátoru a termoelektrického chladiče. Záda telefonu jsou opatřena speciálním krytem IceSense Ultra, který při ochlazování telefonu mění barvu z bílé na modrou. Hardwarové parametry toho telefonu bohužel známé nejsou, byt po stránce designu se výrazně podobá řadě Realme GT7.
Oba představené telefony jsou pouze koncepty, které se do prodeje nikdy nedostanou, doufáme však, že technologie v nich použité Realme nasadí do jiných zařízení.