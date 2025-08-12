TOPlist

Realme 15 Pro dostane speciální edici. Ocení ji hlavně fanoušci Game of Thrones

Marek Bartík
12. 8.
hra o truny game of thrones
  • Nedávno představený telefon Realme 15 Pro se zřejmě dočká speciální edice na motivy Hry o trůny
  • Limitovaná edice pro fanoušky Game of Thrones prošla certifikací malajské vládní organizace SIRIM
  • Kromě sběratelského balení lze očekávat designová záda i upravené uživatelské rozhraní

Telefon Realme 15 Pro si svou oficiální premiéru odbyl minulý měsíc, přičemž k dostání je ve třech vcelku základních barevných variantách – stříbrné, zelené a růžové. To se však dost možná brzy změní. Čínský výrobce se totiž chystá představit limitovanou edici na motivy populárního seriálu Hra o trůny. Dosud nepředstavená limitovaná edice se společně s běžným modelem Realme 15 Pro objevila v databázi certifikačního úřadu v Malajsii, což naznačuje, že obě varianty v blízké budoucnosti zamíří na tamní trh.

Realme 15 Pro v edici Game of Thrones
Limitovaná edice telefonu Realme 15 Pro v záznamu malajské vládní agentury SIRIM

Na motivy Hry o trůny

Speciální edice by měla mít stejné hardwarové specifikace jako běžný model, od kterého ji bude odlišovat především designová inspirace seriálem Game of Thrones. Lze očekávat, že Realme “ze Západozemí” bude chtít zaujmout tematickými zády či vizuálními prvky uživatelského rozhraní – stejně tak by nás nepřekvapilo, kdyby se telefon prodával ve speciálním balení, které by obsahovalo i nějaké ty drobnosti s tématikou Hry o trůny, jak ostatně bývá u podobných limitovaných edic zvykem.



Chytrý telefon Realme 14



Nepřehlédněte

Realme slibuje tři roky velkých aktualizací, těšit se mohou majitelé těchto zařízení

Realme 15 Pro nabízí 6,8palcový OLED displej s rozlišením 1280 x 2800, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 6 500 nitů. Srdcem telefonu je čipset Snapdragon 7 Gen 4 SoC s 8 či 12 GB RAM a 128/256/512 GB interní paměti. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx doplněný o 50 Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 50Mpx selfie kamerku. Kapacita baterie se zastavila na slušných 7000 mAh, přičemž nechybí ani podpora rychlého 80W nabíjení přes kabel.

Kapitoly článku