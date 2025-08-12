Realme 15 Pro dostane speciální edici. Ocení ji hlavně fanoušci Game of Thrones

- Nedávno představený telefon Realme 15 Pro se zřejmě dočká speciální edice na motivy Hry o trůny
- Limitovaná edice pro fanoušky Game of Thrones prošla certifikací malajské vládní organizace SIRIM
- Kromě sběratelského balení lze očekávat designová záda i upravené uživatelské rozhraní
Telefon Realme 15 Pro si svou oficiální premiéru odbyl minulý měsíc, přičemž k dostání je ve třech vcelku základních barevných variantách – stříbrné, zelené a růžové. To se však dost možná brzy změní. Čínský výrobce se totiž chystá představit limitovanou edici na motivy populárního seriálu Hra o trůny. Dosud nepředstavená limitovaná edice se společně s běžným modelem Realme 15 Pro objevila v databázi certifikačního úřadu v Malajsii, což naznačuje, že obě varianty v blízké budoucnosti zamíří na tamní trh.
Na motivy Hry o trůny
Speciální edice by měla mít stejné hardwarové specifikace jako běžný model, od kterého ji bude odlišovat především designová inspirace seriálem Game of Thrones. Lze očekávat, že Realme “ze Západozemí” bude chtít zaujmout tematickými zády či vizuálními prvky uživatelského rozhraní – stejně tak by nás nepřekvapilo, kdyby se telefon prodával ve speciálním balení, které by obsahovalo i nějaké ty drobnosti s tématikou Hry o trůny, jak ostatně bývá u podobných limitovaných edic zvykem.
Realme 15 Pro nabízí 6,8palcový OLED displej s rozlišením 1280 x 2800, obnovovací frekvencí 144 Hz a maximálním jasem 6 500 nitů. Srdcem telefonu je čipset Snapdragon 7 Gen 4 SoC s 8 či 12 GB RAM a 128/256/512 GB interní paměti. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 Mpx doplněný o 50 Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát a 50Mpx selfie kamerku. Kapacita baterie se zastavila na slušných 7000 mAh, přičemž nechybí ani podpora rychlého 80W nabíjení přes kabel.