Recenze Razer BlackWidow V4 Pro: excelentní herní klávesnice pro náročné

Pokud bych měl ve zkratce popsat, jak vnímám výběr počítačové klávesnice, musel bych citovat admirála Ackbara: „Je to past!“ Těším se na nový hardware, čtu, porovnávám, a stejně se mi nikdy nepodařilo najít dokonalý model, u kterého bych zakotvil, dokud výrobce nezkrachuje. Jenže někdy není zbytí a zvědavost nutí zkoušet i modely, které bych si sám asi nepořídil. A pak kolikrát překvapí.

Černá vdova od Razeru sice není nebezpečná jako její předobraz z čeledi theridiidae, ale v některých atributech je jedovatá natolik, že doporučuji zvýšenou opatrnost. Přesto jde o naprosto excelentní herní klávesnici, kterou ocení ti nejnáročnější hráči! Na trhu je sice už od roku 2023, ale stále ji můžeme označit za vlajkovou loď výrobce, která zatím nedostala přemožitele. My jsme na test dostali černou variantu, nicméně Razer nabízí i bílou edici.

Jedna klávesnice vládne všem!

Snad u každé klávesnice s cenou převyšující čtyři stovky se můžete dočíst, jak je úžasná. Že díky jejím spínačům napíšete diplomku za odpoledne, s perfektní odezvou zastřelíte každého soupeře v Call of Duty dvakrát, a fantastické podsvícení vám povzbudí kreativitu tak, že k vám začnou zbývající Monty Pythoni chodit pro inspiraci. Koupíte, rozbalíte, a na stole vám přistane jen generický kus plastu, který bez obalu přizná, že jste šetřili na nesprávném místě.

Ač nejsem žádný natrénovaný pařan, prošel jsem si podobným procesem. Základní klávesnice IBM z devadesátek, první nízkozdvihový keyboard na notebooku, levná herní klávesnice a až po pár letech přišly na řadu hodnotnější modely. Na některých se lépe hrálo, na jiných psalo, ale dokonalost jsem nepotkal. Akorát dokážu s každým kouskem o něco přesněji popsat, co mi vyhovuje a co ne.

Dospělá klávesnice jak se sluší a patří

Existuje pro mě jediný rozměr klávesnice, který snesu: full size. Numerická klávesnice je nutnost a s místem na stole nemusím šetřit tak, abych byl dotlačen k 80% nebo ještě stísněnějším klávesnicím. Ač Razer prodává i kompaktní kousky, BlackWidow si na žádný downsizing nehraje. Už v krabici něco váží a pohnout s výslednými 1 640 g vyžaduje dost síly. Rozměry 466 × 152 × 44 milimetrů svědčí o tom, že si výrobce nepomáhal ani zmenšováním rozestupů mezi klávesami a přechod na nový hardware bude zcela plynulý. Stačí zapojit USB-C do portu na levém konci zadní bočnice a nastartovat.

Jenže co se nestane? Začnete hledat vhodnou pozici na stole a do konverzace se vmísí svalová paměť. Na BlackWidow musíte pořádně zatlačit, aby gumové podložky povolily, automaticky si proto pomůžete druhou rukou. V tu chvíli se pravděpodobně vyhodíte ze hry, protože cvrnknete do tlačítek na levém boku. Chvíli jsem pro ně hledal využití, po pár pokusech mě však experimentování otrávilo, a nakonec jsem je v softwaru Razer Synapse jednoduše deaktivoval. Sorry, ale v souboji klávesnice proti alianci kabelů, nedopitých hrnků a nepoužívaných mobilů neměla černá vdova šanci a podlehla přesile.

Jenže velké zlepšení nenastalo. Aspoň ne hned. Jak jste si jistě z fotek okolo všimli, BlackWidow nekončí na levé straně klávesou Escape v horním rohu a s Ctrl dole, ale přidává do rohu otáčecí kolečko a pět makro kláves pod ně. Funkce vítám, ale trvalo mi déle než týden, než periferní vidění přestalo tento sloupec vnímat jako hranici klávesnice a ruka se začala sama posouvat o kousek doprava. Pokud byste se trápili stejně, zkuste si na makro klávesách vypnout podsvícení, mně to pomohlo.

Zároveň však musím Razeru přiznat, že lepší umístění asi vymyslet nešlo – pokud mají být makra po ruce, musí být v dosahu WASD a ne poletovat kdesi o tři řádky výše, kde byste museli zapojit i pohyb zápěstí.

Příjemně užitečným pomocníkem se ukázalo multifunkční kolečko v rohu. Funkce nadefinovat nelze, ale stiskem můžete cyklovat předvolenými schopnostmi. Smíte měnit intenzitu podsvícení, přepínat aplikace stejně jako kombinace Alt + Tab nebo zoomovat ve Windows i prohlížeči. Čtvrtou a poslední funkcí je tzv. Track Jogging.

V tomto režimu dokáže skutečně klávesnice v multimediálním prohlížeči poskakovat po pětisekundových krocích vpřed i vzad (pokud to přehrávač podporuje, stařičký WinAmp se nechytil, YouTube v prohlížeči ano, ale jen pokud byla jeho záložka v popředí). Zároveň track jogging funguje i při práci s textem, kdy supluje kombinaci Shift + směr na označování slov a znaků. Zní to jako maličkost, ale až se budete myší pokoušet trefit mezi L a I, pošlete do Razeru symbolickou poklonu.

Automaticky se asi ptáte, jak Snovačka Jedovatá V4 Pro řeší přehrávání multimédií, když DJský knoflík nemá funkci start/stop. Řešení hledejte v pravém horním rohu, kde na mixpultu spatříte čtyři kroutítka. Točit se s nimi však nedá, jedná se o klasická tlačítka. A jestli máte rádi záhady, můžete si vedle Svatého grálu, planiny Nazca a křišťálových lebek připsat další mystérium: proč nejsou popisky těchto tlačítek vidět? Podsvícení osvětluje jen základnu, ale že tato čtveřice slouží k ovládání přehrávání a funkci Mute odhalíte jen za denního světla. Nechápu. Možná proto, aby indikátory Caps/Num/Scroll locku, herního módu blokujícího Win klávesu a nahrávání maker nebyly jediné s nečitelnými popiskami.

To váleček nad nimi je podstatně praktičtější. Ovládá hlasitost, ale může nahradit i vertikální či horizontální listování, zoom, či rychlé skoky mezi aplikacemi. Navíc používá Razer i tzv. HyperShift, kdy stisknutím klávesy Fn aktivujete sekundární funkci tlačítek. Klidně tak váleček může ve výchozím stavu sloužit pro listování stránkou, ale jakmile zmáčknete Fn, začne měnit hlasitost.

Razer Synapse v tandemu s Chroma Studiem

Asi jste postřehli, že layout klávesnice se velmi často opírá o obslužný software Synapse. Právě tato kombinace ohýbá matematiku většinu herních klávesnic, kdy 1 + 1 se najednou rovná 3. Makra jsou hezká, ale neznám v okolí nikoho, kdo by je nahrával rovnou do paměti klávesnice.

V softwaru si ale binding kláves upravuje spoustu hráčů (a nejen jich). Sám Razer ukazuje, jak si např. na kolečko nastavit změnu velikosti štětce ve Photoshopu. Já si přidal „brouzdací“ profil, ve kterém se snadno přepínám skrz záložky v prohlížeči a posouvám stránky nahoru a dolů, abych nemusel tak často skákat od psaní všemi deseti k myši. Kreativitě se meze nekladou. Klidně si můžete vytvořit setup, ve kterém makro klávesy budou fungovat jako copy, cut a paste, ale pokud preferujete jen střídání animací a barviček podsvícení, Synapse vám vyhoví.

S nastavením LEDek strávíte taky dost času. Že můžete střídat všechny barvy duhy a klasické animace (dýchání, prolínání, ohniště, blikání podle hudby, vlny, otisky atd.) se asi očekává, ale bavilo mě efekty míchat. Klidně proto můžete mít jednobarevný statický podklad a na něm rozehrát sekundární barvou právě poslouchané písničky. Nebo zvolit úplně jiné využití a zvýraznit si třeba klávesy, které jsou pro hru nejdůležitější, zatímco ty zbytečné úplně vypnete.

Drobný, ale velmi podstatný aspekt podsvícení je viditelnost popisek kláves. Setkal jsem se s modely (Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless, na tebe koukám), které na číslech neměly podsvícené speciální znaky. BlackWidow nejen že nic neschovává, ale vyhnula se i skrývání popisků na boky kláves. S výjimkou multimediálních kláves proto vidíte vše potřebné, i když vypnete lampičku. Zní to banálně, ale ne každý výrobce si tohle uvědomuje.

Bohužel optimalizace Synapse už má k ideálu daleko. Uznávám, že můj počítač zažil nejlepší léta v době, kdy byl Skrillex ještě cool, ale aby se při startu programu na 10 sekund zastavilo YouTube? Armoury Crate od Asusu ani SteelSeries GG tohle nedělá.

Latrodectus mactans spisovatelkou

Barvy, barvičky, koho tím chcete ohromit? LEDky potkáte na každém kroku a říkat elektronice smart jen proto, že může barevně blikat, je běžným důkazem nedostatku invence. Note bene, když je líbivými efekty zakrytý fakt, že na základní funkce se zapomnělo.

V případě Razer BlackWidow V4 Pro se obavy nevyplní. Pokud odpustíte absenci českých znaků, která je u herních klávesnic v podstatě normou, můžete se těšit na klávesy, které pod prsty klesají jediným směrem. Na internetu jsem nicméně našel několik e-shopů, které nabízejí možnost nechat do kláves české znaky doplnit pomocí laseru (samozřejmě za příplatek).

Zapomeňte na kývající se mezerníky, dejte sbohem trefování středů větších tlačítek. Tady je zdvih jednoznačný, přesný a konkrétní. Přestože na psaní preferuji nižší zdvih a Razer ho nenabízí, s psaním delších textů na černé vdově jsem neměl sebemenší problém. Velkou zásluhu na tom mají mechanické spínače, které si výrobce pěstuje už od roku 2013.

Používá tři hlavní druhy:

lineární žluté, které kladou prstu konstantní odpor v průběhu celého zdvihu

taktilní oranžové, které v průběhu zdvihu v jednom bodě vyžadují více síly, aby poskytly prstům výraznější feedback

zelené s proklikem, které prolomení aktivačního bodu doprovází i akusticky

Na testované klávesnici BlackWidow najdete právě zelené spínače se zdvihem 4 mm, aktivací 1,9 mm hluboko a bodem resetu je vzdálenost 1,5 mm. Věřte, že jsou skutečně nepřeslechnutelné, protože typické klepnutí klávesnice doprovází i cvaknutí připomínající změnu režimu střelby z dávky na full-auto.

Potěší i domácí kutily

Relativně čerstvým trendem klávesnic je customizace – přizpůsobení. Skoro jsem se zdráhal uvěřit, kolik influencerů se chlubí tím, jak vyměňují spínače, zkouší různé tlumící vrstvy podkladu, lepí stabilizační pásku a všemožně dokazují, že Přemek Podlaha s Láďou Hruškou hráli v lize kutilů maximálně oblastní přebor. Asus třeba došel tak daleko, že k modelu Azoth rovnou přibalil i kleštičky na klávesy, rámečky na jejich odkládání, štětečky, olejíček, v podstatě celý lázeňský pobyt – akorát pro klávesnici.

Razer BlackWidow V4 Pro plave v mnohem klidnějších vodách, v balení najdete jen kabely pro připojení k USB-C nebo dospělému USB-A. Provedení perfektně odpovídá ceně klávesnice, kabeláž je chráněná opletením a dokonce i konektory jsou oblečené do ochranného obalu.

Kromě drátů a literatury už je k dispozici v balení jen opěrka pro vaše dlaně. Nikdy jsem tuto maličkost nevyužíval, nikdy jsem o ni nestál, ale to se (bohužel pro mou vlastní klávesnici) změnilo. Razer chytře využívá profilu klávesnice, aby měkký polštářek plynule navázal bez jakékoli mezery a pevné spojení si jistí magnetickým zámkem. A ruce si to pochvalují, okamžitě se na podložce uvelebí jak císař Palpatine ve svém pancéřovém křesle z Hvězdy Smrti. Její materiál působí kvalitně a i přes jemnou texturu by nemusela v letních měsících nasáknout potem a ošoupat se.

Škoda snad jen, že se nějakou modifikací nedá přidat voděodolnost. Zatím jsem naštěstí nikdy mezi klávesy nezvrhnul skleničku džusu, ale uklidňuje mě, když vím, že by případná nehoda nebyla pro hardware konečnou stanicí.

Závěrečné hodnocení

Netroufám si mechanickou klávesnici Razer BlackWidow V4 Pro hodnotit z pohledu profesionálního gamingu, na to mé schopnosti nestačí. Kdybyste se mě zeptali první den na názor, ošíval bych se nad překážejícími makro klávesami a akustickým projevem spínačů, pátral bych po smysluplném využití otočných prvků a přemítal, jestli designér multimediálních kláves někdy zapnul počítač po západu slunce.

Od prvního nepříliš povedeného rande ale sympatie rostly, každým dnem víc a víc. Klikání spínačů se skvěle doplňovalo s použitím sluchátek (Razer Kraken V4, jejich recenzi aktuálně připravuji), feedback od kláves poskytoval stabilní oporu při jakémkoli využití, hraní si s profily v kombinaci s makry a bindováním kláves vytváří značný potenciál i do budoucna, a otočné klávesy se nakonec ukázaly jako příjemná náhrada za nekonečné scrollování myší.

Největší překážkou pro pořízení je v konečném hodnocení cena. Začínat v přepočtu na přibližně 6 700 Kč (269,99 eur) je hodně i v kontextu herních klávesnic pro náročné. Objednat si ji můžete i přímo na Alze, kde vyjde na 6 899 Kč. Naopak v rámci neoficiální distribuce ji na některých českých e-shopech seženete zhruba o tisícovku levněji.

Kvalitní klávesnici seženete i u etablovaných značek jako je SteelSeries, Logitech nebo Asus do čtyř tisíc. Samozřejmě že najdete i dražší modely, ale vyplatí se to? Za sebe říkám, že ne. Druhým dechem však musím dodat, že Razer si asi nebudete kupovat jen podle logických argumentů, ale bude v tom i kus nadšení a prostinké touhy udělat si radost. A tu stoprocentně udělá.

Razer BlackWidow V4 Pro 9.1 Design a zpracování 9.4/10

















Konektivita a funkce 9.5/10

















Kompatibilita a pohodlnost používání 9.2/10

















Doprovodný software 8.1/10

















Klady velmi kvalitní zpracování

dostatek funkčních tlačítek

feedback z kláves (stabilita, opera)

rolovací kolečka

dobře viditelné popisky

široké možnosti přizpůsobení

pohodlná opěrka

USB konektor navíc Zápory chvíli si na ni budete zvykat

vyšší cena

optimalizace softwaru

bez českých znaků Koupit Razer BlackWidow V4 Pro