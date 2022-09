Radši kupte mámě iPhone, vysmál se Tim Cook myšlence propojení iMessage s Androidem

Technologický svět už nějakou dobu řeší napětí mezi modrými a zelenými bublinami v aplikaci Zprávy na iPhonu. Když chatujete s uživatelem iPhonu, který má aktivovanou službu iMessage, zobrazují se vám modré. Jakmile se ale dáte do řeči s někým z androidového světa, přepne se barva bublin do zelené a vymizí i všemožné myslitelné chatovací funkce – zbyde pouze „hloupé“ posílání SMSek.

Fanoušci řešení Applu by si přáli, aby cupertinští zpřístupnil iMessage i uživatelům na Androidu. Dokonce se o tom dlouho spekulovalo jako o hotové věci. Ve skutečnosti k tomu ale v nejbližší době nedojde. K věci se opět vyjádřil šéf Applu Tim Cook. „Neslyšel jsem, že by naši uživatelé požadovali, abychom na to v tuto chvíli věnovali více energie. Raději kupte matce iPhone,“ prohlásil suše.

I když by to bylo pro mnoho uživatelů velmi přínosné, Apple by tím zároveň přišel o zákazníky. Jak totiž v minulosti zcela narovinu prohlásil šéf vývoje softwaru Craig Federighi: „Kdyby Apple zpřístupnil službu iMessage uživatelům Androidu, rodiče s iPhony by neměly důvod kupovat svým dětem také iPhony.“