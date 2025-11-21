Qualcomm opravuje největší slabinu. Na počítačových Snapdragonech si konečně zahrajete

- Na počítačích s procesory Snapdragon si konečně pořádně zahrajete
- Qualcomm vydal aplikaci, která dokáže optimalizovat hry a aktualizovat ovladače
- Odpadá i omezení u vybraných her s anti-cheat softwarem
Apple před pěti lety rozpoutal malou počítačovou revoluci – namísto procesorů od Intelu začal do svých Maců nasazovat vlastní ARMové čipsety čipsety Apple Silicon s nevídaným poměrem výkonu a spotřeby. Ještě před Applem se o něco podobného pokoušel Qualcomm, avšak první generace jeho procesorů pro počítače s Windows trpěly nízkým výkonem a omezenou kompatibilitou. Teprve loňské čipy rodiny Snapdragon X s procesorovými jádry Oryon dokázaly jablečným protějškům konkurovat, byť ani v tomto případě se nepodařilo odstranit všechny kompromisy. Poslední aktualizace ale přináší výrazné zlepšení.
Snapdragon X konečně spustí většinu her
Čipsety Snapdragon X v počítačích s Windows odvádějí perfektní práci – jsou dostatečně výkonné na drtivou většinu běžných úloh, navíc se pyšní vysokou efektivitou, která se projevuje v dlouhé výdrži na jedno nabití. Jednoznačně největší slabinou těchto procesorů byly dosud hry. Přestože se Qualcomm chlubil širokou kompatibilitou, ve hrách často Snapdragony narážely – buď nešly vůbec spustit, anebo nefungovaly zrovna příkladně. Nyní ale přichází výrazné zlepšení.
Qualcomm v tomto týdnu vydal aplikaci Snapdragon Control Panel, která dovede automaticky v počítači detekovat nainstalované hry a optimalizovat je pro plynulý chod. Skrze aplikaci lze pro jednotlivé hry nastavovat úroveň detailů, vyhlazování hran, anizotropní filtrování, filtrování textur nebo aktivovat super rozlišení. U her lze rovněž omezovat snímkovací frekvenci. Qualcomm uvádí, že za poslední rok provedl opravy a vylepšení pro více než stovku her, přičemž nadále pracuje na opravách chyb pro zlepšení stability a výkonu.
Tím však schopnosti aplikace Snapdragon Control Panel nekončí. Novinkou je možnost aktualizovat ovladače grafických čipů Adreno, emulace technologie AVX2 (Advanced Vector Extensions) a také možnost spouštět hry hlídané anti-cheat softwary. První vlaštovkou je hra Fortnite s anti-cheat technologií od Epic Games, Qualcomm nicméně spolupracuje i s dalšími herními studii a dodavateli anti-cheat softwarů – BattleEye, Uncheater, InProtect GameGuard, Hyperion (Roblox) nebo Anti-Cheat Expert (ACE) od studia Tencent.
Hra Fortnite je vůbec v poslední době na platformách od Microsoftu velmi propagovaná. Jednak předplatitelé služby Game Pass Ultimate získávají přístup k Fortnite Crew, navíc hra Fortnite je dostupná skrze Microsoft Store – je to vůbec poprvé, kdy herní studio Epic Games vydalo tuto hru na PC mimo svůj vlastní obchod.
Microsoft také hraní na ARMových počítačích zpříjemnil nedávnou aktualizací aplikace Xbox, která konečně nefunguje jenom jako brána do služby Xbox Cloud Gaming, ale najdete v ní i knihovnu lokálně uložených kompatibilních her.
K plnohodnotnému hraní na ARMu tak už chybí jenom jediné – pořádný hardware. Čipsety Qualcomm Snapdragon zatím nepodporují externí grafické karty, takže se musí spoléhat na výkon integrovaných čipů Adreno. Nedávno představený Snapdragon X2 Elite sice slibuje výrazné mezigenerační zrychlení, avšak stále to bude stačit pouze na starší nebo méně náročné tituly. Qualcomm nicméně tvrdí, že na tomto čipu půjde hrát 90 procent aktuálně nejoblíbenějších her.