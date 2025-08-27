Původní iPod v nerozbalené krabici se dostal do aukce, vydražil se za rekordní částku

- V aukční síni RR Auction se objevila skutečná rarita – nerozbalený iPod z roku 2001
- Dražba vyhnala částku až do astronomických výšin
- Finální částka je rekordem mezi dražbami historických iPodů
Spotřební elektronika má poměrně krátkou životnost, nicméně pokud si ji zakoupíte, nikdy nerozbalíte a máte štěstí na to, že je s odstupem času považována za revoluční, můžete na ní slušně vydělat. V případě kalifornského giganta Apple je těchto zásadních produktů hned několik, přičemž svět hudby a poslechu na cestách přestavěl od základu první iPod. Ten se nyní v původní, nikdy neotevřené, krabici objevil v internetové aukci, kde se vydražil za těžko uvěřitelnou částku.
O historický hardware Applu je velký zájem
V dnešní době již poslech skrze dedikované hudební zařízení, jakým je právě iPod, nedává příliš smysl. Apple před časem tuto řadu produktů zcela ukončil, neboť jeho funkcionalitu zcela zastal chytrý telefon iPhone. S nástupem streamované hudby, v případě Applu služby Apple Music, pak offline zařízení pro poslech muziky přestalo z pohledu giganta z Cupertina zcela dávat smysl. Fanoušci nostalgie nicméně stále drží iPody při životě a na serverech jako eBay se stále ještě prodávají za relativně příznivé ceny.
Aby se ale objevil v dražbě přístroj, který od roku 2001 nikdo neotevřel, to je skutečná vzácnost. V aukční síni RR Auction si proto mohli mnout ruce, neboť se dalo předpokládat, že finální částka bude vysoká. A tak se skutečně stalo – první iPod v nerozbalené krabici se vydražil za 40 264 dolarů, tedy něco málo přes 850 tisíc korun. Předchozí rekordní částka, za kterou se vydražil iPod, drží taktéž aukční síň RR Auction: v roce 2023 se zde vydražil původní iPod za cenu 29 tisíc dolarů, tedy zhruba 612 tisíc korun.
Když šla první generace iPodu na trh ve Spojených státech, stála novinka 399 dolarů, což je po započtení inflace přibližně 727 dolarů v dnešních cenách (cca 18,5 tisíce korun s daní). Hlavním marketingovým tahákem iPodu byl 5GB pevný disk, který umožnil uložit více než 1000 skladeb, baterie s výdrží až 10 hodin či možnost nakupovat skladby digitálně skrze software iTunes. O historické produkty Applu je dlouhodobý zájem – aukční síň RR Auction v tomto měsíci mimo jiné vydražila také první iPhone s 4GB pamětí za částku 81 989 dolarů (cca 1,7 milionů korun).