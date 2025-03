Šek podepsaný Jobsem i nikdy nevydaný prototyp: startuje unikátní aukce Apple produktů

Představte si, že byste si dnes mohli koupit první auto Henryho Forda nebo ručně psaný koncept Facebooku od Marka Zuckerberga. Přesně takovou váhu má Apple-1, jeden z prvních počítačů, který vznikl doslova na koleni.

V aukční síni RR Auction se objevil počítačový model společnosti Apple přezdívaný Bayville, který je nejen originální, ale také stále funkční. A to je něco, co už se dnes jen tak nevidí. Jistě se teď ptáte na cenu. Jelikož se jedná o aukci, cena není pevně stanovená, odhaduje se však na více než 7 200 000 korun. Pro někoho nesmyslné peníze za jeden z nejstarších počítačů, pro jiného velice cenný poklad.

RR Auction is selling rare Apple products, including an operational Apple-1 Computer, two Steve Jobs-signed checks, and EVT prototype devices like the Macintosh Portable and iPod Classic. pic.twitter.com/Oi13nuKhn5

— Marius Fanu (@mariusfanu) February 28, 2025