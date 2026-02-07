Půl století s nakousnutým jablkem: Apple slaví jubileum a Tim Cook slibuje velkou oslavu

- Apple v letošním roce oslaví pět dekád na technologické scéně
- Tim Cook již přislíbil, že již chystá pořádnou oslavu
- Co si pro nás připravil se dozvíme začátkem dubna
Letošní rok je pro Apple speciální. Nikoli však tím, že se možná konečně dočkáme většího zapojení umělé inteligence do produktů giganta z Cupertina, ale tím, že Apple v letošním roce oslaví 50 let od svého založení. Onen velký den se již pomalu blízí, přičemž samotný generální ředitel Applu Tim Cook již přislíbil, že oslavy proběhnou ve velkém stylu. Na co se můžeme těšit?
Oslavy 50 let ve velkém stylu
„V poslední době jsem o společnosti Apple hodně přemýšlel, protože jsme se zabývali tím, jak tento okamžik oslavit,“ řekl Cook ve svém proslovu zaměstnancům, alespoň podle novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg. „Když se opravdu zastavíte a zamyslíte se nad posledními 50 lety, vaše srdce se rozbuší. Opravdu. Slibuji, že to oslavíme.“ Vzhledem k tomu, že Apple byl založena 1. dubna 1976, má Tim Cook na naplánování oslavy necelé dva měsíce, než oslaví 50. výročí svého založení.
Co konkrétně Apple plánuje je prozatím zahaleno tajemstvím. Jisté ale je, že Cook si nebude chtít nechat příležitost oslavit významné jubileum Applu ve velkém stylu, neboť se v poslední době hojně spekuluje o tom, že se jeho dny v čele společnosti pomalu krátí. Zároveň jde o dobrou příležitost, jak alespoň na chvíli utišit hlasité kritiky, kteří nenechají na Applu nit suchou i přes to, že se firmě po finanční stránce nadmíru daří.
Od téměř bankrotu na konci 90. let 20. století až po to, že se na počátku 10. let 21. století stala nejcennější veřejnou společností na světě, prošel Apple za poslední půlstoletí řadou vzestupů a pádů. Firma nedávno oznámila rekordní tržby za poslední čtvrtletí, které byly poháněny rekordními prodeji iPhonu. Co za produkty si pro nás Apple do budoucna chystá je otázkou, nicméně současná trajektorie vypadá pro giganta z Cupertina velmi dobře.