Půl miliardy uživatelů odmítá přejít na Windows 11, přestože jejich počítače upgrade umožňují

- Na světě je stále miliarda počítačů běžících na Windows 10
- Polovinu z nich lze upgradovat na Windows 11, druhá polovina nemá dostatečné hardwarové parametry
Microsoft letos v říjnu ukončil standardní bezplatnou podporu systému Windows 10, což znamená, že jeho uživatelé jsou potenciálně nechráněni vůči moderním bezpečnostním hrozbám. Poměrně velká část uživatelů má možnost přejít na modernější Windows 11, avšak z nějakého důvodu setrvává u „desítek“. Jak velká tato část je, prozradil při oznamování finančních výsledků provozní ředitel společnosti Dell Jeffrey Clarke.
Půl miliardy uživatelů nechce upgradovat, půl miliardy ani nemůže
Systém Windows 10 je stále u spotřebitelů velmi oblíben, což dokazují i statistiky společnosti StatCounter – podle ní mají „desítky“ stále tržní podíl přesahující 40 procent mezi všemi verzemi Windows. Částečně je to způsobeno zvýšenými hardwarovými požadavky Windows 11, kvůli kterým část uživatelů upgradovat nemůže, podle Jeffeho Clarka ale velká spousta uživatelů povýšit na novější systém vůbec nechce.
Podle zjištění Dellu je možné na Windows 11 upgradovat přibližně 500 milionů počítačů, na nichž aktuálně běží Windows 10. Dalších 500 milionů počítačů pak upgradovat nelze, přestože jsou třeba jen 4 roky staré. Clarke má v tomto případě pochopitelně na mysli celý trh s počítači, nejenom stroje od Dellu.
Dell zejména v druhé skupině vidí potenciální zákazníky, kteří by mohly na Windows 11 přejít jednoduše zakoupením nového počítače, avšak tento proces bude poměrně zdlouhavý – v příštích kvartálech se neočekává nárůst trhu s počítači, ale spíše jeho stagnace.
Pokud pomineme případné bezpečnostní hrozby, tak spokojené uživatele Windows 10 k upgradu na novější verzi nic zásadního nenutí – systém zatím funguje bez sebemenších obtíží. Komplikace přijdou až ve chvíli, kdy desítkám odříznou podporu tvůrci populárních aplikací nebo her. Jakmile na Windows 10 přestanou fungovat bankovní aplikace, herní launchery apod., dá se očekávat odliv zákazníků k jiným systémům – ať už k Windows 11, anebo ke konkurenci.
Pokud také setrváváte na Windows 10, ať už z přesvědčení, nebo kvůli nemožnosti upgradu, doporučujeme alespoň bezplatné prodloužení softwarové podpory přímo od Microsoftu. Návod, jak tak učinit, jsme popsali v tomto článku.