Dnes končí klasická podpora Windows 10. Jak ji bezplatně prodloužit o další rok?

- Microsoft dnes ukončuje podporu systému Windows 10
- Firmy mají možnost si za dodatečnou podporu platit, nově tuto nabídku dostávají i běžní uživatelé
- Ti evropští mají možnost získat rok bezpečnostních záplat zdarma, avšak musí splnit jednu podmínku
Windows 10 jsou stále druhým nejpoužívanějším desktopovým systémem na světě, podle posledního měření jim patří podíl 40,5 % mezi všemi verzemi Windows. I přes velkou popularitu je tento systém od dnešního dne oficiálně nechráněn – po deseti letech od uvedení u něj skončila rozšířená fáze podpory, ode dneška již nebude standardní cestou dostávat žádné bezpečnostní aktualizace a záplaty.
Běžní uživatelé nicméně mají vůbec poprvé možnost přihlásit do programu rozšířených bezpečnostních aktualizací, který bude trvat až do 13. října příštího roku. Původně byla tato varianta možná jen po splnění jedné z následujících podmínek:
- zaplacením 30 dolarů
- použitím 1 000 bodů získaných ve službě Microsoft Rewards
- zálohováním nastavení počítače na OneDrive
Díky spotřebitelské organizaci Euroconsumers jsou evropští uživatelé těchto podmínek ušetřeni, nicméně bez vlastního přičinění se k dodatečným bezpečnostním záplatám pro Windows 10 nedostanou. Co je zapotřebí splnit?
Bez účtu to nepůjde
I když to původně vyznělo tak, že evropští uživatelé dostanou rok aktualizací Windows 10 navíc, aniž by museli hnout prstem, nakonec tomu tak není – k programu rozšířených bezpečnostních aktualizací je nutné se přihlásit. Výzva k registraci se objeví ve službě Windows Update, pouze však za předpokladu, že máte nainstalovanou poslední verzi Windows 10 (22H2) se všemi záplatami.
K registraci do programu je zapotřebí přihlásit se s účtem Microsoft, a to i v případě, že Windows 10 provozujete pouze pod lokálním účtem – pokud účet Microsoft nemáte, budete si jej muset vytvořit. Účet Microsoft slouží pouze k samotné registraci, poté je opět možné počítač používat s místním účtem.
Registrace do programu rozšířené podpory je jednoduchá a rychlá, jakmile tak učiníte, bude váš počítač dostávat aktualizace až do 13. října příštího roku. Do té doby tak máte spoustu času rozmyslet se, jak končící podporou „desítek“ naložit – se všemi dostupnými variantami jsme vás podrobně seznámili v tomto článku z minulého měsíce.